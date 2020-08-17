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Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии после выборов

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на проходящие в Беларуси массовые протесты против результатов выборов главы государства. Отметим, что этот комментарий американского лидера является первым за все время с начала акций.В источнике
Дональд Трамп45-й президент сша
Да, это ужасно. Это ужасная ситуация в Белоруссии. Мы будем следить за ней очень пристально.
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РБК

Трамп назвал ситуацию в Белоруссии ужасной

РБКвчера в 11:14
Коммерсантъ

Трамп назвал ситуацию в Белоруссии ужасной

Коммерсантъвчера в 11:12
РИА Новости

Трамп назвал ситуацию в Белоруссии ужасной

РИА Новостивчера в 10:26
Газета.Ru

Трамп впервые прокомментировал кризис в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 10:50
RT на русском

Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии

RT на русскомвчера в 10:49
Комсомольская правда

Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии

Комсомольская правдавчера в 10:42
ТАСС

Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии

ТАССвчера в 10:55
КП - Беларусь

Президент США Дональд Трамп оценил ситуацию в Беларуси

КП - Беларусьвчера в 11:48

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет
РИА Новости18:39
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Oracle начала переговоры с ByteDance о приобретении TikTok в США

Американская корпорацией Oracle провела предварительные переговоры с китайской компанией ByteDance о приобретении приложения TikTok на территории Соединенных Штатов, Канады, Австралии и Новой Зеландии, сообщила Financial Times.
Взгляд.ру00:13

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений); Московская область (второе место); Санкт-Петербург (третье место); Тюменская область (34-е место); Ленинградская область (45-е место); Татарстан (48-е место); Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
173

Сюткин показал первое фото новорожденного сына Лео

На снимке Сюткин вместе с супругой и новорожденным малышом позируют дома в праздничной обстановке: повсюду воздушные шары, игрушки, на заднем плане из золотых шаров составлена надпись — Leo.
Политическая Экспертизавчера в 10:07
19

Мишустин призвал провести генеральную уборку на Дальнем Востоке

«Экологический туризм, национальный проект "Туризм" — должны сопутствовать большой генеральной уборке на Дальнем Востоке»,— сказал господин Мишустин на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока (цитата по «Интерфаксу»).
Коммерсантъ01:36
1

Новая GeForce RTX 3090 от Nvidia получит 12 ГБ памяти GDDR6Х

На днях компания Micron опубликовала на своем портале сведения о новом типе выпускаемой памяти – GDDR6Х, которая, как следует из названия, предназначена для использования в видеокартах (индекс G означает graphic), но при этом были раскрыты данные новой видеокарты от Nvidia, использующая GDDR6Х.
Faktomвчера в 03:11
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Лукашенко отказался от новых выборов. Его освистали бастующие рабочие

Президент посетил пустой завод МАЗ и рассказал о грядущем военном вторжении Лукашенко также побывал на Минском автомобильном заводе (МАЗ), однако там рабочие его не ждали — к тому времени они вместе с работниками МЗКТ уже ушли на протестное шествие к центру города.
Lenta.ruвчера в 08:34

Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что рефери Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавшие на скандальном матче первого тура Премьер-лиги между "Спартаком" и "Сочи" (2:2), отстранены от судейства.
Российская газетавчера в 12:20

Зарубежная недвижимость остается без движения

Парламентарии не спешат избавляться от домов и квартир за границей Согласно опубликованным декларациям о доходах депутатов Госдумы и членов Совета федерации, у почти трех десятков парламентариев и членов их семей есть собственность за границей.
Коммерсантъвчера в 18:13
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«Ростех» предложил назначить его оператором вывоза медицинских отходов

По словам представителя «Ростеха», после получения статуса федерального оператора по медотходам компания предложит единые правила и тарифы для сбора и утилизации медицинских отходов всем игрокам рынка, таким образом создав систему контроля за ними.
РБК17:00
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Хабиров обещал не преследовать экоактивистов, защищающих Куштау

Уфа, 17 августа 2020, 23:40 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с экоактивистами, защищающими гору-шихан Куштау, пообещал, что никто не будет преследовать активистов, выступающих против разработки этой горы «Башкирской содовой компанией».
REGNUMвчера в 16:40
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