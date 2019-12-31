Политика
РИА НовостиТрамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге
Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
Читать в источнике
Оценить68
с чего всё началось
В частности, американский лидер отметил, что ему позвонил президент России Владимир Путин и поблагодарил Соединённые Штаты и лично главу государства за информацию об этом.78.ru10:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Трамп назвал отличной координацию между РФ и США по предотвращению терактов в Петербурге
Телеканал Санкт-Петербург10:11
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:40, Ашберн
Политика
Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом
Происшествия
На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты
Происшествия
Установлены личности бандитов, напавших на пост ДПС в Магасе
Происшествия
В Москве с ножом напали на пассажира автобуса
В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
Происшествия
В Саратовской области опрокинулся междугородний микроавтобус
Общество
Бывший глава Nissan бежал из Японии в коробке и с наемниками
Бывший глава Nissan Карлос Гон был вывезен из Японии, где он содержался под домашним арестом в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, в коробке для перевозки музыкальных инструментов.
Здоровье
Депздрав рекомендовал не смешивать алкоголь в новогоднюю ночь
Чтобы снизить ущерб для здоровья при праздновании Нового года, рекомендуется не смешивать алкогольные напитки и не повышать градус употребляемого алкоголя, сообщил заведующий дневного наркологического стационара Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Дмитрий Кубарев.
Происшествия
В Норильске пассажиров автобуса замело снегом в салоне
В Норильске в метель пассажирский автобус попал в затор из-за ДТП на трассе, в результате чего пассажиров замело снегом прямо в салоне, передает "Северный город Норильск".
Футбол
Поттер – о матче с «Челси»: «Нельзя думать о том, что у тебя нет шансов»
Главный тренер "Брайтона" Грэм Поттер высказался о предстоящем матче 21-го тура АПЛ против "Челси".
Политика
Трамп провел телефонные переговоры с премьером Ирака
Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с премьер-министром Ирака Аделем Абд аль-Махди, передает пресс-служба Белого дома.
Армия и оружие
В Индийском океане завершились совместные учения России, Ирана и КНР
Гаджеты
Прототипы DragonBox Pyra уже отправляют заказчикам
DragonBox Pyra является настоящим долгостроем в области игрового железа.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею
На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились имена восьми четвертьфиналистов турнира.
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщила пресс-служба Кремля.
Культура
Первую песню в 2020 году на Первом канале исполнила София Ротару
Украинская певица София Ротару исполнила первую песню в 2020 году на Первом канале в эфире новогодней программы «Голубой огонек».
Общество
Bloomberg: более миллиона москвичей стали жертвами угроз взрывов
Bloomberg подсчитал число пострадавших от угроз взрывов на территории России.
Общество
Путин поздравил россиян с Новым годом
Владимир Путин обратился к гражданам России с поздравлениями и пожеланиями по случаю Нового 2020 года.
Общество
Европе предрекли климатическую катастрофу
Здоровье
В России стали чаще болеть дети
Еще в полтора раза дети стали чаще болеть церебральным параличом и аллергическим ринитом.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца
Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
Культура
Сюткин пообещал отомстить Шнурову за шутку про возраст
Общество
Путин дал звания народных артистов Игорю Николаеву и Ангелине Вовк
Почетные звания народных артистов России, согласно документу, были присвоены завкафедрой сценической речи Московского государственного института культуры, актрисе и телеведущей Ангелине Вовк, певцу и члену Международного союза деятелей эстрадного искусства Игорю Николаеву. а также пианисту и дирижеру Сергею Жилину.
Общество
Россиян ждет ряд новшеств с 1 января 2020 года
С нового 2020 года в стране вступает в силу ряд изменений, которые коснутся разных сфер жизни россиян.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Здоровье
Эндокринолог рассказал о правильном питании 1 января
Перед ужином врач советует еще раз прогуляться на свежем воздухе, а затем съесть какую-нибудь легкую пищу.