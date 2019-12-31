с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.

Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге

Происшествия В Москве с ножом напали на пассажира автобуса В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.

Общество Бывший глава Nissan бежал из Японии в коробке и с наемниками Бывший глава Nissan Карлос Гон был вывезен из Японии, где он содержался под домашним арестом в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, в коробке для перевозки музыкальных инструментов.

Здоровье Депздрав рекомендовал не смешивать алкоголь в новогоднюю ночь Чтобы снизить ущерб для здоровья при праздновании Нового года, рекомендуется не смешивать алкогольные напитки и не повышать градус употребляемого алкоголя, сообщил заведующий дневного наркологического стационара Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Дмитрий Кубарев.

Происшествия В Норильске пассажиров автобуса замело снегом в салоне В Норильске в метель пассажирский автобус попал в затор из-за ДТП на трассе, в результате чего пассажиров замело снегом прямо в салоне, передает "Северный город Норильск".

Хоккей Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились имена восьми четвертьфиналистов турнира.

Политика Путин и Зеленский провели телефонный разговор Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщила пресс-служба Кремля.

Общество Путин поздравил россиян с Новым годом Владимир Путин обратился к гражданам России с поздравлениями и пожеланиями по случаю Нового 2020 года.

Здоровье В России стали чаще болеть дети Еще в полтора раза дети стали чаще болеть церебральным параличом и аллергическим ринитом.