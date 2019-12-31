Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге

Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
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с чего всё началось
В частности, американский лидер отметил
, что ему позвонил президент России Владимир Путин и поблагодарил Соединённые Штаты и лично главу государства за информацию об этом.
78.ru10:41

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Трамп назвал отличной координацию между РФ и США по предотвращению терактов в Петербурге

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Трамп заявил о важности сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом

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Трамп отметил «отличную координацию» между Россией и США по предотвращению терактов

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Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге

РИА Новости09:51

Трамп заявил об «отличной координации» между РФ и США по предотвращению терактов

ТАСС09:17
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 21:15, Ашберн
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МВД Ингушетии подтвердило факт нападения на пост ДПС в Магасе

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Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Петербурге

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РИА Новости вчера в 10:58
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"Премьер-министр РФ и президент Белоруссии договорились продолжить работу по заключению контрактов по поставке углеводородов в Белоруссию", - заявил пресс-секретарь главы российского правительства Олег Осипов.
Газета.Ru 13:04
Экономика

В России повышаются акцизы на сигареты и другие табачные изделия

Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия в России повышается с 1 января 2020 года.
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Сюткин пообещал отомстить Шнурову за шутку про возраст

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С 1 января Центробанк начинает взимать с банков комиссию за использование системы быстрых платежей.
RT на русском 20:57
Гаджеты

Раскрыты характеристики PlayStation 5

Кроме информации о PlayStation 5, сайт раскрыл характеристики конкурентной модели Xbox Series X. Приставка от Microsoft должна выйти с таким же восьмиядерным процессором Zen 2, который получит PlayStation 5. Инсайдеры упоминают о видеоускорителе Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мегагерц.
Lenta.ru вчера в 22:37
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Экранизация Uncharted снова лишилась режиссёра

Издание Deadline со ссылкой на свои источники сообщает, что Sony Pictures пришлось перенести съёмки экранизации Uncharted из-за нового фильма о Человеке-пауке.
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Политика

США направили в Ирак дополнительные силы для защиты дипломатов

Соединенные Штаты направили дополнительные военные силы для защиты своих дипломатов в Ираке.
Lenta.ru 15:24
Политика

Ким Чен Ын пообещал вскоре представить новое стратегическое оружие

РИА Новости 17:14
Армия и оружие

Гиперзвуковое оружие появилось в России

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У вернувшихся из Донбасса украинских пленных обнаружены стресс и кариес

Гражданам Украины, вернувшимся из Донбасса в рамках обмена пленными, требуется стоматологическая и психологическая помощь.
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СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере

Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
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Алина Загитова оттолкнула фанатку во время автограф-сессии

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что первая часть торговой сделки с Китаем будет подписана 15 января.
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Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом

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Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока-2»

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Врач назвал симптомы, свойственные почти всем типам рака

Как рассказал московский врач, один из основных симптомов, свойственный всем типам рака, – не проходящее ощущение слабости и усталости.
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В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
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Компания Tesla передала клиентам первую партию электромобилей Tesla Model 3 китайской сборки.
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Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Кузбассе

В результате столкновения погибли четыре человека, в том числе два ребенка, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
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Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве

В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
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Запрещается перемещение новых автомобилей по дорогам общего пользования без госномеров, существовавшая норма о 10-дневном сроке о постановке машины на учет и получения номера отменяется.
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