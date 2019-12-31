Политика
РИА НовостиТрамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге
Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
Читать в источнике
Оценить82
с чего всё началось
В частности, американский лидер отметил, что ему позвонил президент России Владимир Путин и поблагодарил Соединённые Штаты и лично главу государства за информацию об этом.78.ru10:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Трамп назвал отличной координацию между РФ и США по предотвращению терактов в Петербурге
Телеканал Санкт-Петербург10:11
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:42, Ашберн
Авто
В Сети показали лифтбек Renault Logan
Гаджеты
Xiaomi выпустит новые умные часы Watch Color
Xiaomi анонсировала новые умные часы под названием Xiaomi Watch Color. Их преимуществом станет большой выбор разноцветных ремешков.
Политика
Помпео высказался насчет штурма посольства США в Багдаде
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал на своей странице в Twitter штурм посольства США в Багдаде.
Хоккей
Россия разгромила Германию на молодежном чемпионате мира по хоккею
Сборная России разгромила команду Германии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.
Авто
Автомобили в России могут подорожать уже с 1 января
По нехитрым расчетам, если средняя стоимость новых авто на рынке России в 2019 году составляет более 1 млн рублей, к концу 2020 года в среднем новые авто могут подорожать до 100 тыс. рублей.
Экономика
Топ-20 самых дивидендных акций
Другими словами, коэффициент P/E, умноженный на годовые дивиденды не превышает 100%.
Гаджеты
В сети появились новые рендеры iPhone SE 2
В сети опубликованы новые рендеры бюджетной новинки от Apple — смартфона iPhone SE2, который станет преемником iPhone SE.
Экономика
Гончарук похвастался «достижениями» своего правительства за 4 месяца
Премьер-министр Украины Гончарук подвел итоги работы правительства за четыре месяца этого года.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо после сведения татуировок
Сын звезды театра и кино Елены Яковлевой 27-летний Денис Шальных, который набил себе множество татуировок на лицо, решил избавиться от ошибок юности.
Музыка
Лазарев под Новый год объяснил, почему не победил на Евровидении
Певец Сергей Лазарев, подводя итоги минувшего года в инстаграме, признался, что не надеялся на победу на Евровидении-2019, поскольку понимал политический настрой по отношению к России.
Армия и оружие
Асад назвал цель военной операции в Идлибе
"Военные действия против террористов продолжаются, и целью битвы, которую ведет сирийская армия в Идлибе, является ликвидация очага терроризма", - сказал Асад, чьи слова приводит агентство SANA.
Кино
Netflix опубликовала рейтинг лучших фильмов 2019 года
Американская развлекательная компания Netflix опубликовала в Сети рейтинг лучших фильмов 2019 года.
Здоровье
ВИЧ становится более заразным из-за эволюционирования
Американские биологи из Калифорнийского университета путем исследования установили, что вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) эволюционирует естественным путем и становиться намного более заразным.
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал детали контракта о транзите российского газа
Как уточнил Ветренко, в ближайшие пять лет Украина планирует получить от транзита 7,2 млрд долларов.
Политика
Зеленский призвал украинцев ежедневно быть единым государством
Украиский лидер Владимир Зеленский в новогоднем обращении к украинцам отметил важность «быть единым государством каждый день».
Футбол
Василий Березуцкий: «Родившись в нидерландской тюрьме, можно быстрее научиться играть в футбол, чем у нас»
Василий Березуцкий, входивший в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Витессе», сравнил условия, в которых вырастают футболисты в Нидерландах и России.
Шоу-бизнес
Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Наука
Найдена загадочная сила, объясняющая аномалии Вселенной
Чтобы объяснить непонятные до сих пор явления, ученые искали доказательства существования пятой силы на протяжении десятилетий.
Шоу-бизнес
Иван Телегин высказался о разводе с Пелагеей
Известный российский хоккеист Иван Телегин высказался о расставании с певицей Пелагеей.
Происшествия
В Ингушетии напали на пост ДПС и убили полицейского
По версии источника, в нападении участвовали трое. Они подъехали к посту ДПС на автомобиле и открыли огонь из автоматического оружия.
Здоровье
В регионах России начнется вакцинация трудовых мигрантов от кори
Согласно постановлению Роспотребнадзора, с 1 января по 31 декабря 2020 года в регионах РФ пройдет вакцинация против кори трудовых мигрантов, временно пребывающих и проживающих на территории страны, если они не были привиты против этого заболевания ранее или не имеют сведений о прививках и до этого не болели корью.
Экономика
Банковские переводы по номеру телефона стали платными
Центробанк начал взимать комиссию с банков за переводы в рамках Системы быстрых платежей (СБП), сообщает агентство «Прайм».
Культура
Сергей Соседов раскритиковал концерты Аллы Пугачевой
Музыкальный эксперт, который неоднократно критиковал ветеранов отечественного шоу-бизнеса за то, что они продолжают выступать, в студии программы «Звезды сошлись» заявил, что возвращение на сцену Пугачевой, Агузаровой, Ротару и Носкова вызывает у него жалость.
Интернет
Хакеры из КНДР похитили данные Microsoft
В Microsoft уверены, что хакерскую атаку совершила группа киберпреступников из Северной Кореи.
Общество
Рогозин пообещал повысить зарплату строителям космодрома Восточный
Строителям космодрома Восточный повысят зарплаты.
Политика
Захарова: США положили ноги на стол мировой политики
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости заявила, что протокольная политика США вернулась к временам «Дикого Запада», а Вашингтон «положил ноги на стол» мировой политики.
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.