Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге

Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
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В частности, американский лидер отметил
, что ему позвонил президент России Владимир Путин и поблагодарил Соединённые Штаты и лично главу государства за информацию об этом.
78.ru10:41

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РИА Новости09:51

Трамп заявил об «отличной координации» между РФ и США по предотвращению терактов

ТАСС09:17
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Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал на своей странице в Twitter штурм посольства США в Багдаде.
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Сын звезды театра и кино Елены Яковлевой 27-летний Денис Шальных, который набил себе множество татуировок на лицо, решил избавиться от ошибок юности.
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Певец Сергей Лазарев, подводя итоги минувшего года в инстаграме, признался, что не надеялся на победу на Евровидении-2019, поскольку понимал политический настрой по отношению к России.
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"Военные действия против террористов продолжаются, и целью битвы, которую ведет сирийская армия в Идлибе, является ликвидация очага терроризма", - сказал Асад, чьи слова приводит агентство SANA.
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Netflix опубликовала рейтинг лучших фильмов 2019 года

Американская развлекательная компания Netflix опубликовала в Сети рейтинг лучших фильмов 2019 года.
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Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом

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Как уточнил Ветренко, в ближайшие пять лет Украина планирует получить от транзита 7,2 млрд долларов.
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Политика

Зеленский призвал украинцев ежедневно быть единым государством

Украиский лидер Владимир Зеленский в новогоднем обращении к украинцам отметил важность «быть единым государством каждый день».
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Василий Березуцкий: «Родившись в нидерландской тюрьме, можно быстрее научиться играть в футбол, чем у нас»

Василий Березуцкий, входивший в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Витессе», сравнил условия, в которых вырастают футболисты в Нидерландах и России.
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Чтобы объяснить непонятные до сих пор явления, ученые искали доказательства существования пятой силы на протяжении десятилетий.
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Банковские переводы по номеру телефона стали платными

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Lenta.ru 18:03
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Сергей Соседов раскритиковал концерты Аллы Пугачевой

Музыкальный эксперт, который неоднократно критиковал ветеранов отечественного шоу-бизнеса за то, что они продолжают выступать, в студии программы «Звезды сошлись» заявил, что возвращение на сцену Пугачевой, Агузаровой, Ротару и Носкова вызывает у него жалость.
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Строителям космодрома Восточный повысят зарплаты.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости заявила, что протокольная политика США вернулась к временам «Дикого Запада», а Вашингтон «положил ноги на стол» мировой политики.
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Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
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Футбол

Белорусский футбольный клуб БАТЭ назвал имя нового главного тренера

РИА Новости 09:48
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