с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.

Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге

Гаджеты Xiaomi выпустит новые умные часы Watch Color Xiaomi анонсировала новые умные часы под названием Xiaomi Watch Color. Их преимуществом станет большой выбор разноцветных ремешков.

Авто Автомобили в России могут подорожать уже с 1 января По нехитрым расчетам, если средняя стоимость новых авто на рынке России в 2019 году составляет более 1 млн рублей, к концу 2020 года в среднем новые авто могут подорожать до 100 тыс. рублей.

Шоу-бизнес Сын Елены Яковлевой показал лицо после сведения татуировок Сын звезды театра и кино Елены Яковлевой 27-летний Денис Шальных, который набил себе множество татуировок на лицо, решил избавиться от ошибок юности.

Армия и оружие Асад назвал цель военной операции в Идлибе "Военные действия против террористов продолжаются, и целью битвы, которую ведет сирийская армия в Идлибе, является ликвидация очага терроризма", - сказал Асад, чьи слова приводит агентство SANA.

Здоровье ВИЧ становится более заразным из-за эволюционирования Американские биологи из Калифорнийского университета путем исследования установили, что вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) эволюционирует естественным путем и становиться намного более заразным.

Политика Зеленский призвал украинцев ежедневно быть единым государством Украиский лидер Владимир Зеленский в новогоднем обращении к украинцам отметил важность «быть единым государством каждый день».

Наука Найдена загадочная сила, объясняющая аномалии Вселенной Чтобы объяснить непонятные до сих пор явления, ученые искали доказательства существования пятой силы на протяжении десятилетий.

Здоровье В регионах России начнется вакцинация трудовых мигрантов от кори Согласно постановлению Роспотребнадзора, с 1 января по 31 декабря 2020 года в регионах РФ пройдет вакцинация против кори трудовых мигрантов, временно пребывающих и проживающих на территории страны, если они не были привиты против этого заболевания ранее или не имеют сведений о прививках и до этого не болели корью.

Экономика Банковские переводы по номеру телефона стали платными Центробанк начал взимать комиссию с банков за переводы в рамках Системы быстрых платежей (СБП), сообщает агентство «Прайм».

Культура Сергей Соседов раскритиковал концерты Аллы Пугачевой Музыкальный эксперт, который неоднократно критиковал ветеранов отечественного шоу-бизнеса за то, что они продолжают выступать, в студии программы «Звезды сошлись» заявил, что возвращение на сцену Пугачевой, Агузаровой, Ротару и Носкова вызывает у него жалость.