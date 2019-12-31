с чего всё началось

29 декабря стало известно, что Путин провел телефонный разговор с Трампом. В ходе беседы глава российского государства поблагодарил президента США за информацию, которая помогла предотвратить совершение терактов в России. Информация была передана по линии спецслужб.

Трамп похвалил быстрое задержание террористов в России по наводке США

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