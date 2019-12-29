Политика
РИА НовостиТрамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге
Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
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с чего всё началось
В частности, американский лидер отметил, что ему позвонил президент России Владимир Путин и поблагодарил Соединённые Штаты и лично главу государства за информацию об этом.78.ruвчера в 10:41
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Трамп отметил «отличную координацию» между Россией и США по предотвращению терактов
Газета.Ruвчера в 09:37
Трамп назвал отличной координацию между РФ и США по предотвращению терактов в Петербурге
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 10:11
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Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%
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Происшествия
Трое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе
Кино
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Театры
Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков
С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Авто
В Сети показали лифтбек Renault Logan
Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».
Футбол
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Экономика
В РФ повышаются акцизы на сигареты
Акциз на сигареты и папиросы вырос до 1,966 тыс. рублей за 1 тыс. штук с 1,89 тыс. рублей, которые взимались с 1 января 2019 года.
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Немцы отвели Путину и Меркель ведущие роли в 2020 году
Политика
Зеленский призвал украинцев к объединению в новогоднем поздравлении
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом. Трансляцию видеообращения вел телеканал «1+1».
Авто
Geely выпустил семиместный кроссовер Geely VX11
Компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер.
Спорт
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Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал неудачное выступление в гонке на 15 км свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Происшествия
Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве
В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
Политика
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
Политика
Трамп заявил, что не желает войны с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что не желает войны с Ираном, обвиненным американской стороной в нападении на посольство США в Багдаде.
Технологии
CNN: В Microsoft заявили о краже данных хакерами из КНДР
Сотрудники корпорации Microsoft заявили о краже хакерами из КНДР данных, связанных с ядерным оружием.
Армия и оружие
Помпео рассказал генсеку ООН об ударах США в Сирии и Ираке
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил в понедельник с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ситуацию в Сирии и Ираке в контексте недавних американских ударов, сообщили в госдепе.
Экономика
С банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов
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Политика
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Общество
SmolDaily.ru рассказывает гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год
Происшествия
Сейсмологи: вблизи Камчатки произошло два землетрясения
Армия и оружие
РФ и Белоруссия обсудят использование двух военных объектов
Минобороны Белоруссии сообщило, что в наступающем году может сохранить за Россией право на использование двух военных объектов на своей территории.
Кино
СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
Политика
Россия стала председателем БРИКС
В БРИКС входит Бразилия, Россия, Индия, а также Китай и ЮАР. В прошлый раз Россия выполняла соответствующие обязанности в 2015 году.
Общество
Гомеопат рассказал об используемом разведчиками средстве от похмелья
Речь идет о тиосульфате натрия, который, по словам специалиста, используют разведчики, чтобы не опьянеть.
Хоккей
МЧМ-2020 по хоккею: Россия разгромила Германию и вышла в четвертьфинал
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Фигурное катание