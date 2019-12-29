Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге

Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
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с чего всё началось
В частности, американский лидер отметил
, что ему позвонил президент России Владимир Путин и поблагодарил Соединённые Штаты и лично главу государства за информацию об этом.
78.ruвчера в 10:41

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Трамп отметил «отличную координацию» между Россией и США по предотвращению терактов

Газета.Ruвчера в 09:37

Трамп назвал отличной координацию между РФ и США по предотвращению терактов в Петербурге

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Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге

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Трамп заявил об «отличной координации» между РФ и США по предотвращению терактов

ТАССвчера в 09:17
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Вокруг ТВ вчера в 07:18
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Политика

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Авто

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Клебо: борьба за победу на «Тур де Ски» закончена. У меня нет шансов

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Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве

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Политика

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Армия и оружие

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Госсекретарь США Майк Помпео обсудил в понедельник с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ситуацию в Сирии и Ираке в контексте недавних американских ударов, сообщили в госдепе.
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Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
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Речь идет о тиосульфате натрия, который, по словам специалиста, используют разведчики, чтобы не опьянеть.
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Хоккей

МЧМ-2020 по хоккею: Россия разгромила Германию и вышла в четвертьфинал

Сборная России по хоккею переиграла команду Германии 31 декабря в матче молодежного чемпионата мира по хоккею.
Красная весна вчера в 11:24
Фигурное катание

Алина Загитова оттолкнула фанатку во время автограф-сессии

StarHit.ru вчера в 18:00
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