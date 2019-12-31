Российский президент Путин позвонил, что поблагодарить меня и США за информацию о готовящемся теракте в прекрасном городе Санкт-Петербурге. Они смогли быстро задержать подозреваемых, спася многие жизни. Замечательная и важная координация!

Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.

Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге

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