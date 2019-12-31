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РИА НовостиРИА НовостиТрамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге

Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
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Дональд Трамп
Российский президент Путин позвонил, что поблагодарить меня и США за информацию о готовящемся теракте в прекрасном городе Санкт-Петербурге. Они смогли быстро задержать подозреваемых, спася многие жизни. Замечательная и важная координация!
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости 09:34

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