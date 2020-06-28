Президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы имевших место нападениях со стороны РФ на американские войска в Афганистане.

Трамп назвал «вбросом» публикацию NYT о России и Афганистане

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