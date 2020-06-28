Политика

ТАССТАССТрамп назвал «вбросом» публикацию NYT о России и Афганистане

Президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы имевших место нападениях со стороны РФ на американские войска в Афганистане.
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