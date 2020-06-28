Политика
ТАССТрамп назвал «вбросом» публикацию NYT о России и Афганистане
Президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы имевших место нападениях со стороны РФ на американские войска в Афганистане.
Читать в источнике
Оценить333
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 17:50, Ашберн
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Московский Комсомолец 06:22
Кино
Марго Робби снимется в новых «Пиратах Карибского моря»
Газета Metro 07:36
Политика
Трамп заявил, что при Обаме США были слабы перед Россией
Президент США Дональд Трамп назвал внешнеполитические победы России причиной ее исключения из "Большой восьмерки".
РИА Новости 14:38
Футбол
«Интер» одержал волевую победу над «Пармой» в 28-м туре Серии А
RT на русском 17:46
Политика
Поздравляя с Днем Конституции, Зеленский упустил два региона
Поздравляя граждан с Днем Конституции, президент Украины Владимир Зеленский упомянул 25 областей, хотя в Основном законе говорится о 27 субъектах, пишет газета "Известия".
Газета.Ru 15:49
Происшествия
В Тульской области нашли тело пропавшей три дня назад девочки
В Тульской области правоохранительные органы обнаружили тело 13-летней девочки, которая пропала 25 июня.
РБК 17:36
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru вчера в 23:37
Общество
Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что самыми страшными были первые полтора месяца эпидемии коронавируса в стране.
Газета.Ru 10:13
Футбол
Алексей Еськов назначен главным арбитром матча ЦСКА – «Спартак»
Говорит Москва 14:49
Политика
Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, Белоруссия осталась единственным союзником России в сложившейся геополитической обстановке.
Известия 16:18
Кино
Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры
Например, персонаж Апу, уроженец Индии, разговаривал в мультфильме с довольно серьезным акцентом.
Evo-rus.com вчера в 02:31
Происшествия
На юго-востоке Москвы произошел пожар в многоэтажке
Загорелась одна из квартир на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 10 кв. м.
ТАСС 17:28
Происшествия
Проценко прокомментировал сообщения о мешках для трупов в Коммунарке
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о том, что недалеко от больницы прохожие нашли пакеты для перевозки трупов с медицинскими картами умерших.
РИА Новости 16:54
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
Режиссёр Алексей Учитель рассказал о совместном проекте с Кристиной Асмус. Знаменитый режиссёр сейчас работает над несколькими проектами.
Территория новостей 11:56
Общество
В мире от коронавируса умерли больше 500 тысяч человек
С начала пандемии коронавируса в мире от COVID-19 скончались уже больше полумиллиона человек.
НГС 17:35
Общество
Еще 23 пациента с коронавирусом скончались в Москве
"В Москве скончались 23 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.
Интерфакс 16:21
Общество
Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза 03:50
Армия и оружие
Названы особенности «Земледелия»
В настоящее время специалисты госкорпорации «Ростех» заканчивают проверять работоспособность новейшей системы дистанционного минирования, получившей название «Земледелие», пишет агентство «Интерфакс».
ГЛАС.RU 26 июня в 05:25
Общество
В Москве выявили создателя фейка о голосовании по поправкам
В Москве установили личность мужчины, который записал и распространял фейковое видео о нарушениях при голосовании по поправкам в Конституцию.
Известия 11:33
Происшествия
Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.
РИА Новости 09:23
Общество
Число случаев коронавируса в США превысило 2,5 млн
Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.
Газета.Ru вчера в 20:19
Наука
Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»
Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, для заражения организма использует похожие на щупальца отростки, что позволяет инфекции быстро распространяться.
Вести.Ru вчера в 20:05
Общество
В России запущена новая информационная система ОСАГО
Единая цифровая платформа создана, чтобы компании быстрее и качественнее оказывали услуги автовладельцам, а взаимодействие участников рынка было более прозрачным – сообщает Российский союз автостраховщиков.
Эхо Москвы 07:32
Армия и оружие
Сотрудники ФБР оказались причастны к теракту в США в 2015 году
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США оказались причастны к нападению террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Гарленде (Техас) в 2015 году.
Lenta.ru 17:06
Общество
Опубликовано «лучшее за 40 лет» фото НЛО
Бернатович обратился к экс-начальнику отдела расследований Британской исследовательской ассоциации НЛО Филиппу Мэнтлу, заявившему, что сделанные фото НЛО — лучшие их тех, что он видел за последние 40 лет.
Lenta.ru 14:18
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз
39-летняя блогер и экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева родила в США четвертого ребенка.
Летидор 13:05
Музыка
Blackpink опережают BTS по просмотрам нового клипа и количеству лайков
Пока Blackpink опережают даже по количеству лайков. У девочек 900 000, у мальчиков только 600 000.
Popcake 26 июня в 06:17
Здоровье
В Москву вернулись врачи, помогавшие Камчатке бороться с коронавирусом
В Москву вернулась первая бригада врачей, отправленных на Камчатку помогать местным коллегам бороться с коронавирусом.
ТВ Центр 06:26