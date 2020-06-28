Политика

ИзвестияИзвестияБелый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов

Разведка США не докладывала президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Об этом 27 июня заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
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Болтон подверг сомнению утверждения американских СМИ о приписанном РФ предложении талибам

ТАСС12:11

Трамп прокомментировал статью NYT о якобы сговоре России с талибами

RT на русском08:18

Трамп требует от NYT раскрыть источник информации для статьи про Россию и талибов

Газета.Ru11:40

Трамп раскритиковал NYT за нападки на Россию и высмеял Байдена

Вести.Ru09:21

Трамп назвал фальшивым материал NYT об убийствах военных США в Афганистане

Коммерсантъ08:42

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБК11:07

Трамп назвал статью NYT о «сговоре» России с талибами «заказухой»

РИА Новости08:12
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 13:21, Ашберн
Авто

В России приостановлена продажа Kia Seltos из-за дефекта руля

Как сообщает издание speedme.ru со ссылкой на представителей «Киа Селтос Клуб», KIA Motors сообщила официальным российским дилерам о необходимости приостановить продажи Kia Seltos в исполнении Classic, Comfort, Luxe и Style.
32CARS.ru вчера в 14:52
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Футбол

Смолов забил «Барселоне» в матче чемпионата Испании по футболу

Профиль вчера в 13:41
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Шоу-бизнес

49-летняя Лера Кудрявцева впервые показала свою невестку

Лера Кудрявцева показала свою невестку В микроблоге в Instagram телеведущая активно делится своими впечатлениями от отдыха в Адлере.
Вокруг ТВ 11:06
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Политика

Трамп обвинил Обаму в слабости перед Россией

Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон в свое время настоял на исключении России из «группы восьми» (G8) по той причине, что Москва фактически полностью переиграла на внешнеполитической арене экс-президента США Барака Обаму.
Известия 10:15
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Общество

В Китае назвали три недостатка россиянок

Lenta.ru 09:51
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Общество

ЦИК получил 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию

В Центральную избирательную комиссию поступило 115 обращений, касающихся использования административного ресурса при проведении голосования по поправкам к Конституции РФ.
Российская газета 11:30
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Происшествия

Под Челябинском задержан гражданин, убивший хаски на глазах у хозяйки

REGNUM вчера в 10:03
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Общество

Граждане РФ могут получить обещанные выплаты 1 июля

В ходе совещания ПФР обсуждались выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 16 лет.
Финансовая газета 06:30
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Общество

На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ

Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM вчера в 10:05
2,3K
Общество

Ученый назвал условие разрушения сибирских городов

РИА Новости 10:42
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Технологии

Игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» обновлена впервые за 13 лет

Goroday.ru 26 июня в 18:22
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Авто

Ford представил новый пикап F-150

Компания Ford официально представила новое поколение пикапа Ford F-150, его гибридную версию.
Деловое.ТВ 26 июня в 07:33
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Общество

Явка на электронном голосовании по поправкам достигла 80%

Явка на электронном голосовании по поправкам к Конституции по состоянию на 20:00 28 июня достигла 80,29%.
РБК 13:07
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Политика

Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером

Президент России Владимир Путин объяснил, почему он никогда не полетит с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в одном самолете.
Известия 08:11
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Происшествия

«Норникель» прокомментировал сброс техотходов фабрики в Норильске

Решение об откачке воды из отстойника Талнахской обогатительной фабрики в Норильске в тундровую зону было принято в нарушение правил эксплуатации хвостохранилища.
Известия 10:35
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Экономика

В России спрогнозировали снижение ипотечной ставки до 7%

«Средняя ставка по ипотеке действительно может снизиться до 7% к концу года, поскольку в новых выдачах будут смешаны низкая льготная и чуть более высокая коммерческая ставки», — заявила старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова в разговоре с РБК.
Известия 06:14
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Общество

Доктор Мясников разрешил россиянам селедку по субботам

Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям телеканала «Россия 1» как доктор Мясников, призвал гипертоников исключить из рациона все соленые продукты, кроме селедки по субботам.
Lenta.ru 11:30
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Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
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Политика

Последний штат США решил убрать символ конфедератов с флага

Штат Миссисипи последним в США откажется от символа Конфедерации южных штатов на флаге после массовых протестов по всей стране из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими.
РБК 11:38
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Общество

Доктор Мясников раскрыл способы распознания опасных родинок

Главный врач Главврач московской больницы №71 Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" рассказал, как узнать опасную родинку, которая может переродиться в меланому.
Газета.Ru 06:28
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Шоу-бизнес

Жена хоккеиста Овечкина показала фото подросшего сына

На одном из опубликованных снимков Шубская и Овечкин с малышом запечатлены все вместе, на втором – Настасья позирует с сыном без мужа.
RuNews24.ru 10:01
Происшествия

Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским

Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.
РИА Новости 09:23
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Единоборства

Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
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Общество

Китайского блогера восхитила окрошка

Пользователя китайского портала Baijiahao восхитила российская окрошка.
News.ru 12:39
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Общество

У северных границ России засекли повышенную радиацию

Газета.Ru 09:30
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Футбол

Талалаев сменил Божовича на посту главного тренера «Крыльев Советов»

Российская газета 11:53
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Шоу-бизнес

Настя Каменских и Потап три года назад поженились в Лас-Вегасе

Потап и Настя Каменских три года назад устроили бракосочетание в Лас-Вегасе, где были на гастролях.
OAnews 06:57
Армия и оружие

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

Газета.Ru вчера в 23:37
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Политика

В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу

РИА Новости 07:47
1,4K
Политика

Bloomberg: Германия готовит санкции против США

Германия готовит санкции против США, которые будут введены в действие, если Вашингтон представит новые меры против "Северного потока - 2", пишет Bloomberg.
Газета.Ru 12:17
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