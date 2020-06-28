Политика
ИзвестияБелый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов
Разведка США не докладывала президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Об этом 27 июня заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 13:21, Ашберн
Авто
В России приостановлена продажа Kia Seltos из-за дефекта руля
Как сообщает издание speedme.ru со ссылкой на представителей «Киа Селтос Клуб», KIA Motors сообщила официальным российским дилерам о необходимости приостановить продажи Kia Seltos в исполнении Classic, Comfort, Luxe и Style.
32CARS.ru вчера в 14:52
Футбол
Смолов забил «Барселоне» в матче чемпионата Испании по футболу
Профиль вчера в 13:41
Шоу-бизнес
49-летняя Лера Кудрявцева впервые показала свою невестку
Лера Кудрявцева показала свою невестку В микроблоге в Instagram телеведущая активно делится своими впечатлениями от отдыха в Адлере.
Вокруг ТВ 11:06
Политика
Трамп обвинил Обаму в слабости перед Россией
Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон в свое время настоял на исключении России из «группы восьми» (G8) по той причине, что Москва фактически полностью переиграла на внешнеполитической арене экс-президента США Барака Обаму.
Известия 10:15
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Общество
ЦИК получил 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию
В Центральную избирательную комиссию поступило 115 обращений, касающихся использования административного ресурса при проведении голосования по поправкам к Конституции РФ.
Российская газета 11:30
Происшествия
Под Челябинском задержан гражданин, убивший хаски на глазах у хозяйки
REGNUM вчера в 10:03
Общество
Граждане РФ могут получить обещанные выплаты 1 июля
В ходе совещания ПФР обсуждались выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 16 лет.
Финансовая газета 06:30
Общество
На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ
Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM вчера в 10:05
Общество
Ученый назвал условие разрушения сибирских городов
РИА Новости 10:42
Технологии
Игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» обновлена впервые за 13 лет
Goroday.ru 26 июня в 18:22
Авто
Ford представил новый пикап F-150
Компания Ford официально представила новое поколение пикапа Ford F-150, его гибридную версию.
Деловое.ТВ 26 июня в 07:33
Общество
Явка на электронном голосовании по поправкам достигла 80%
Явка на электронном голосовании по поправкам к Конституции по состоянию на 20:00 28 июня достигла 80,29%.
РБК 13:07
Политика
Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером
Президент России Владимир Путин объяснил, почему он никогда не полетит с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в одном самолете.
Известия 08:11
Происшествия
«Норникель» прокомментировал сброс техотходов фабрики в Норильске
Решение об откачке воды из отстойника Талнахской обогатительной фабрики в Норильске в тундровую зону было принято в нарушение правил эксплуатации хвостохранилища.
Известия 10:35
Экономика
В России спрогнозировали снижение ипотечной ставки до 7%
«Средняя ставка по ипотеке действительно может снизиться до 7% к концу года, поскольку в новых выдачах будут смешаны низкая льготная и чуть более высокая коммерческая ставки», — заявила старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова в разговоре с РБК.
Известия 06:14
Общество
Доктор Мясников разрешил россиянам селедку по субботам
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям телеканала «Россия 1» как доктор Мясников, призвал гипертоников исключить из рациона все соленые продукты, кроме селедки по субботам.
Lenta.ru 11:30
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Политика
Последний штат США решил убрать символ конфедератов с флага
Штат Миссисипи последним в США откажется от символа Конфедерации южных штатов на флаге после массовых протестов по всей стране из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими.
РБК 11:38
Общество
Доктор Мясников раскрыл способы распознания опасных родинок
Главный врач Главврач московской больницы №71 Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" рассказал, как узнать опасную родинку, которая может переродиться в меланому.
Газета.Ru 06:28
Шоу-бизнес
Жена хоккеиста Овечкина показала фото подросшего сына
На одном из опубликованных снимков Шубская и Овечкин с малышом запечатлены все вместе, на втором – Настасья позирует с сыном без мужа.
RuNews24.ru 10:01
Происшествия
Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.
РИА Новости 09:23
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
Общество
Китайского блогера восхитила окрошка
Пользователя китайского портала Baijiahao восхитила российская окрошка.
News.ru 12:39
Общество
У северных границ России засекли повышенную радиацию
Газета.Ru 09:30
Футбол
Талалаев сменил Божовича на посту главного тренера «Крыльев Советов»
Российская газета 11:53
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап три года назад поженились в Лас-Вегасе
Потап и Настя Каменских три года назад устроили бракосочетание в Лас-Вегасе, где были на гастролях.
OAnews 06:57
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru вчера в 23:37
Политика
Bloomberg: Германия готовит санкции против США
Германия готовит санкции против США, которые будут введены в действие, если Вашингтон представит новые меры против "Северного потока - 2", пишет Bloomberg.
Газета.Ru 12:17