Политика
ТАССТрамп назвал «вбросом» публикацию NYT о России и Афганистане
Президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы имевших место нападениях со стороны РФ на американские войска в Афганистане.
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Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса
Одинцовский городской суд Московской области вернул в прокуратуру уголовное дело о краже имущества главы "Роснано" Анатолия Чубайса на 70 млн руб. Основной фигурант дела — бывший бизнес-партнер господина Чубайса Илья Сучков.
Коммерсантъ 08:45
Политика
Путин объяснил проблемы с выплатами медикам словами «мы все люди»
Президент России Владимир Путин объяснил возникшие проблемы с выплатами медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, фразой «мы все люди» и призвал не драматизировать ситуацию.
РБК 09:01
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 10 млн человек
Во всем мире коронавирусом заразились 10 млн 1 тыс. 527 человек, следует из актуальных данных Университета Джонса Хопкинса.
РБК 07:56
Происшествия
Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУСК РФ.
РИА Новости 09:23
Политика
Путин назвал пандемию коронавируса испытанием для человечества
Пандемия коронавируса стала испытанием, посланным людям, которые считают себя властителями мира.
Народные новости 06:47
Кино
Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры
Например, персонаж Апу, уроженец Индии, разговаривал в мультфильме с довольно серьезным акцентом.
Evo-rus.com вчера в 02:31
Общество
ЦИК обновила данные по явке на голосовании по поправкам в Конституцию
Явка на всероссийское голосование по поправкам в Основной закон на утро 28 июня составила 28,46%.
РБК 05:43
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Происшествия
Полицейский ранен в ходе обстрела автомобиля в Ингушетии
Российская газета 08:46
Футбол
«Арсенал» обыграл «Шеффилд» и вышел в полуфинал Кубка Англии
В поединке 1/4 финала Кубка Англии «Шеффилд Юнайтед» принимал лондонский «Арсенал».
Bookmaker-ratings.ru 10:00
Гаджеты
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A20s продают со скидкой 30%
Официальный магазин МегаФона на AliExpress продаёт бюджетный смартфон Samsung Galaxy A20s со скидкой 30%.
Ferra вчера в 12:13
Происшествия
Эколог назвал преступлением новое загрязнение по вине «Норникеля»
Московский Комсомолец 10:01
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru вчера в 23:37
Экономика
Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия
Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия.
Российская газета 26 июня в 07:36
Футбол
Павлюченко предложил забившему «Барселоне» Смолову завершить карьеру
ProstoProSport 05:55
Общество
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
Танец президента Белоруссии Александра Лукашенко на республиканском балу выпускников в Минске попал на видео.
Lenta.ru 10:00
Шоу-бизнес
Асмус подтвердила, что является инициатором развода
Накануне Асмус сообщила в соцсети, что они не принимают участия в шоу Comment Out.
Evo-rus.com 26 июня в 09:09
Авто
BMW окрасила 18 последних i8 в уникальные цвета
Как сообщает издание Car Buzz, BMW окрасила 18 последних i8 в уникальные цвета: ни один из них никогда прежде не использовался за шесть лет производства гибридного спорткара.
Motor 07:00
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона
В Соединенных Штатах зафиксировано 2 500 419 случаев заражения коронавирусом COVID-19, скончались 125 434 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Интерфакс вчера в 20:10
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
Происшествия
Найдена живой пропавшая в Саратове пенсионерка
В Саратове найдена живой Анна Аликсерова (Тишкина).
КП - Саратов 09:19
Космос
В «Роскосмосе» перечислили недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска
Crew Dragon разработан компанией SpaceX по заказу NASA. Он был представлен в 2014 году, шесть лет ушло на испытания и доработку.
Деловое.ТВ вчера в 08:20
Общество
Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты
Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК 06:04
Общество
У северных границ России засекли повышенную радиацию
Газета.Ru 09:30
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07