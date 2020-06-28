Политика

ТАССТАССТрамп назвал «вбросом» публикацию NYT о России и Афганистане

Президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы имевших место нападениях со стороны РФ на американские войска в Афганистане.
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Трамп назвал заказной статью NYT о России и талибах

РБК09:29

Трамп назвал «вбросом» публикацию NYT о России и Афганистане

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Трамп назвал фальшивым материал NYT об убийствах военных США в Афганистане

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Трамп отрицает участие РФ в нападениях на американских военных в Афганистане

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Трамп прокомментировал статью NYT о якобы сговоре России с талибами

RT на русском08:18

Трамп назвал статью NYT о «сговоре» России с талибами «заказухой»

РИА Новости08:12
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Происшествия

Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса

Одинцовский городской суд Московской области вернул в прокуратуру уголовное дело о краже имущества главы "Роснано" Анатолия Чубайса на 70 млн руб. Основной фигурант дела — бывший бизнес-партнер господина Чубайса Илья Сучков.
Коммерсантъ 08:45
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Политика

Путин объяснил проблемы с выплатами медикам словами «мы все люди»

Президент России Владимир Путин объяснил возникшие проблемы с выплатами медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, фразой «мы все люди» и призвал не драматизировать ситуацию.
РБК 09:01
Общество

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 10 млн человек

Во всем мире коронавирусом заразились 10 млн 1 тыс. 527 человек, следует из актуальных данных Университета Джонса Хопкинса.
РБК 07:56
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Происшествия

Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским

Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУСК РФ.
РИА Новости 09:23
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Политика

Путин назвал пандемию коронавируса испытанием для человечества

Пандемия коронавируса стала испытанием, посланным людям, которые считают себя властителями мира.
Народные новости 06:47
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Кино

Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры

Например, персонаж Апу, уроженец Индии, разговаривал в мультфильме с довольно серьезным акцентом.
Evo-rus.com вчера в 02:31
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Общество

ЦИК обновила данные по явке на голосовании по поправкам в Конституцию

Явка на всероссийское голосование по поправкам в Основной закон на утро 28 июня составила 28,46%.
РБК 05:43
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Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
1,7K
Общество

В Китае назвали три недостатка россиянок

Lenta.ru 09:51
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Политика

В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу

РИА Новости 07:47
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Происшествия

Полицейский ранен в ходе обстрела автомобиля в Ингушетии

Российская газета 08:46
Футбол

«Арсенал» обыграл «Шеффилд» и вышел в полуфинал Кубка Англии

В поединке 1/4 финала Кубка Англии «Шеффилд Юнайтед» принимал лондонский «Арсенал».
Bookmaker-ratings.ru 10:00
Гаджеты

Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A20s продают со скидкой 30%

Официальный магазин МегаФона на AliExpress продаёт бюджетный смартфон Samsung Galaxy A20s со скидкой 30%.
Ferra вчера в 12:13
Происшествия

Эколог назвал преступлением новое загрязнение по вине «Норникеля»

Московский Комсомолец 10:01
Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
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Армия и оружие

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

Газета.Ru вчера в 23:37
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Экономика

Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия.
Российская газета 26 июня в 07:36
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Футбол

Павлюченко предложил забившему «Барселоне» Смолову завершить карьеру

ProstoProSport 05:55
Общество

Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео

Танец президента Белоруссии Александра Лукашенко на республиканском балу выпускников в Минске попал на видео.
Lenta.ru 10:00
Шоу-бизнес

Асмус подтвердила, что является инициатором развода

Накануне Асмус сообщила в соцсети, что они не принимают участия в шоу Comment Out.
Evo-rus.com 26 июня в 09:09
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Армия и оружие

В Китае заявили о неспособности «Пересвета» расплавить танковую броню

ГЛАС.RU 08:04
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Авто

BMW окрасила 18 последних i8 в уникальные цвета

Как сообщает издание Car Buzz, BMW окрасила 18 последних i8 в уникальные цвета: ни один из них никогда прежде не использовался за шесть лет производства гибридного спорткара.
Motor 07:00
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона

В Соединенных Штатах зафиксировано 2 500 419 случаев заражения коронавирусом COVID-19, скончались 125 434 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Интерфакс вчера в 20:10
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике

Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
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Футбол

Гончаренко возобновил работу на посту тренера ЦСКА

РБК 05:43
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Происшествия

Найдена живой пропавшая в Саратове пенсионерка

В Саратове найдена живой Анна Аликсерова (Тишкина).
КП - Саратов 09:19
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Космос

В «Роскосмосе» перечислили недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска

Crew Dragon разработан компанией SpaceX по заказу NASA. Он был представлен в 2014 году, шесть лет ушло на испытания и доработку.
Деловое.ТВ вчера в 08:20
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Общество

Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты

Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК 06:04
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Общество

У северных границ России засекли повышенную радиацию

Газета.Ru 09:30
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Единоборства

Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
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Как работают Яндекс.Новости?
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