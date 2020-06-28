Политика

ТАССТАССТрамп назвал «вбросом» публикацию NYT о России и Афганистане

Президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы имевших место нападениях со стороны РФ на американские войска в Афганистане.
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с чего всё началось

Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре России и талибов

Информация The New York Times о том, что Россия якобы предлагала талибам "охотиться" за вознаграждение за американскими военными в Афганистане, "неточна", ни президенту США Дональду Трампу, ни вице-президенту Майку Пенсу о таком не докладывали, говорится в заявлении Белого дома.
РИА Новостивчера в 17:55

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Трамп прокомментировал статью NYT о якобы сговоре России с талибами

RT на русском08:18

Трамп назвал «очередным вбросом» сообщение о связях России и «Талибан»*

Комсомольская правда08:30

Трамп назвал «вбросом» публикацию NYT о России и Афганистане

ТАСС08:25

Трамп назвал фальшивым материал NYT об убийствах военных США в Афганистане

Коммерсантъ08:42

Трамп назвал статью NYT о «сговоре» России с талибами «заказухой»

РИА Новости08:12

Трамп отрицает участие РФ в нападениях на американских военных в Афганистане

Газета.Ru08:29

Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре России и талибов

РБКвчера в 19:25
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:46, Ашберн
Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

РИА Новости вчера в 14:26
8,2K
Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
1,7K
Футбол

Радимов заявил, что Талалаев «кинет» самарские «Крылья Советов»

Ранее сообщалось, что в «Крыльях Советов» после поражения от «Зенита», скорее всего, сменится тренер: 54-летний черногорский специалист Миодраг Божович будет уволен, а его место займёт бывший тренер «Волги», «Тамбова», «Химок» и армянского «Пюника» 47-летний Андрей Талалаев.
78.ru 07:55
Армия и оружие

США огорчены отказом Японии от размещения в стране систем ПРО

Токио говорит о затратах на размещение систем ПРО, мощности радаров Aegis Ashore, что может негативно сказаться на здоровье своих граждан.
Evo-rus.com 00:09
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Политика

Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен

Президент России Владимир Путин не видит оснований для утверждений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 07:29
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Здоровье

Названы главные угрозы от жары для здоровья

Медик отметил, что в жару организм теряет жидкость.
РИА Новости 08:29
Футбол

Памятник Федору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве

Памятник известному футболисту московского "Спартака" Федору Черенкову открыт на могиле футболиста на Троекуровском кладбище в Москве.
РИА Новости 07:19
Армия и оружие

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

Газета.Ru вчера в 23:37
1,4K
Политика

Россия может поставить на мировой рынок вакцину от коронавируса

Россия готова поставлять на мировой рынок препараты, вакцины и тест-системы для диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19 c учётом риска второй волны пандемии, заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.
RT на русском 05:08
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Кино

Показ второго сезона сериала «Пацаны» стартует на Amazon в сентябре

iReactor вчера в 05:29
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Происшествия

«Умершая» москвичка ожила при появлении врачей и полиции

Москвичка, которую друг счел мертвой, пришла в себя после того, как к ней домой приехали врачи и полицейские.
Lenta.ru 08:34
Общество

Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России

Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости 26 июня в 12:10
3,5K
Игры

Хидэо Кодзима создает концепт следующего тайтла — фанаты нашли намеки на игру во вселенной Death Stranding

Фанаты Death Stranding предположили, что следующий тайтл Кодзимы будет во вселенной этой игры.
CyberSport.ru вчера в 16:00
1
Политика

Минск запросил информацию у Швейцарии о «счёте» сына Лукашенко

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что власти официально запросили у Швейцарии информацию о якобы счёте сына Александра Лукашенко на $840 млн.
News.ru 26 июня в 09:10
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Наука

Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»

РИА Новости 00:17
638
Политика

Крым отказался просить Зеленского возобновить подачу воды

Власти Крыма не намерены обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить подачу воды по каналу на полуостров, заявил в воскресенье, 28 июня, глава республики Сергей Аксенов.
Известия 07:17
99
Общество

Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников

Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" под алыми парусами.
Российская газета вчера в 18:26
618
Общество

Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России

Первые полтора месяца эпидемии коронавируса в России были самыми страшными.
Lenta.ru 08:12
73
Общество

На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ

Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM вчера в 10:05
2,3K
Происшествия

Спасатели нашли под Анапой пропавших в море на матрасе двух человек

Спасатели обнаружили мужчину и мальчика, которых накануне на надувном матрасе унесло в открытое море.
РБК вчера в 21:25
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Единоборства

Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
1
Общество

Доктор Мясников раскрыл способы распознания опасных родинок

Главный врач Главврач московской больницы №71 Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" рассказал, как узнать опасную родинку, которая может переродиться в меланому.
Газета.Ru 06:28
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Футбол

«Ман Сити» устроит для «Ливерпуля» чемпионский коридор

Спорт-Экспресс 03:22
Общество

Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля

Представители ПФР озвучили категорию российских граждан, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии с первого июля, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС 05:13
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Кино

Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры

Например, персонаж Апу, уроженец Индии, разговаривал в мультфильме с довольно серьезным акцентом.
Evo-rus.com вчера в 02:31
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике

Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
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Армия и оружие

Военные Турции «нейтрализовали» члена РПК в Ираке

Анкара, 28 июня 2020, 14:21 — REGNUM Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» члена Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на территории Ирака.
REGNUM 07:21
Здоровье

Еще 62 случая заболевания коронавирусом выявили в Самарской области

На 28 июня в Самарской области у 4 738 человек подтвержден коронавирус.
Kursk.com 06:53
415
Футбол

«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол

РИА Новости вчера в 12:58
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Общество

ЦИК обновила данные по явке на голосовании по поправкам в Конституцию

Явка на всероссийское голосование по поправкам в Основной закон на утро 28 июня составила 28,46%.
РБК 05:43
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