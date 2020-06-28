Политика
ТАССТрамп назвал «вбросом» публикацию NYT о России и Афганистане
Президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы имевших место нападениях со стороны РФ на американские войска в Афганистане.
Читать в источнике
Оценить146
с чего всё началось
Информация The New York Times о том, что Россия якобы предлагала талибам "охотиться" за вознаграждение за американскими военными в Афганистане, "неточна", ни президенту США Дональду Трампу, ни вице-президенту Майку Пенсу о таком не докладывали, говорится в заявлении Белого дома.РИА Новостивчера в 17:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:46, Ашберн
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Футбол
Радимов заявил, что Талалаев «кинет» самарские «Крылья Советов»
Ранее сообщалось, что в «Крыльях Советов» после поражения от «Зенита», скорее всего, сменится тренер: 54-летний черногорский специалист Миодраг Божович будет уволен, а его место займёт бывший тренер «Волги», «Тамбова», «Химок» и армянского «Пюника» 47-летний Андрей Талалаев.
78.ru 07:55
Армия и оружие
США огорчены отказом Японии от размещения в стране систем ПРО
Токио говорит о затратах на размещение систем ПРО, мощности радаров Aegis Ashore, что может негативно сказаться на здоровье своих граждан.
Evo-rus.com 00:09
Политика
Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен
Президент России Владимир Путин не видит оснований для утверждений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 07:29
Здоровье
Названы главные угрозы от жары для здоровья
Медик отметил, что в жару организм теряет жидкость.
РИА Новости 08:29
Футбол
Памятник Федору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве
Памятник известному футболисту московского "Спартака" Федору Черенкову открыт на могиле футболиста на Троекуровском кладбище в Москве.
РИА Новости 07:19
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru вчера в 23:37
Политика
Россия может поставить на мировой рынок вакцину от коронавируса
Россия готова поставлять на мировой рынок препараты, вакцины и тест-системы для диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19 c учётом риска второй волны пандемии, заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.
RT на русском 05:08
Кино
Показ второго сезона сериала «Пацаны» стартует на Amazon в сентябре
iReactor вчера в 05:29
Происшествия
«Умершая» москвичка ожила при появлении врачей и полиции
Москвичка, которую друг счел мертвой, пришла в себя после того, как к ней домой приехали врачи и полицейские.
Lenta.ru 08:34
Общество
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости 26 июня в 12:10
Игры
Хидэо Кодзима создает концепт следующего тайтла — фанаты нашли намеки на игру во вселенной Death Stranding
Фанаты Death Stranding предположили, что следующий тайтл Кодзимы будет во вселенной этой игры.
CyberSport.ru вчера в 16:00
Политика
Минск запросил информацию у Швейцарии о «счёте» сына Лукашенко
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что власти официально запросили у Швейцарии информацию о якобы счёте сына Александра Лукашенко на $840 млн.
News.ru 26 июня в 09:10
Наука
Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»
РИА Новости 00:17
Политика
Крым отказался просить Зеленского возобновить подачу воды
Власти Крыма не намерены обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить подачу воды по каналу на полуостров, заявил в воскресенье, 28 июня, глава республики Сергей Аксенов.
Известия 07:17
Общество
Проход по Неве корабля с алыми парусами завершил праздник выпускников
Праздник выпускников в Санкт-Петербурге завершился грандиозным фейерверком и проходом брига "Россия" под алыми парусами.
Российская газета вчера в 18:26
Общество
Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России
Первые полтора месяца эпидемии коронавируса в России были самыми страшными.
Lenta.ru 08:12
Общество
На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ
Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM вчера в 10:05
Происшествия
Спасатели нашли под Анапой пропавших в море на матрасе двух человек
Спасатели обнаружили мужчину и мальчика, которых накануне на надувном матрасе унесло в открытое море.
РБК вчера в 21:25
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
Общество
Доктор Мясников раскрыл способы распознания опасных родинок
Главный врач Главврач московской больницы №71 Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" рассказал, как узнать опасную родинку, которая может переродиться в меланому.
Газета.Ru 06:28
Футбол
«Ман Сити» устроит для «Ливерпуля» чемпионский коридор
Спорт-Экспресс 03:22
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
Представители ПФР озвучили категорию российских граждан, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии с первого июля, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС 05:13
Кино
Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры
Например, персонаж Апу, уроженец Индии, разговаривал в мультфильме с довольно серьезным акцентом.
Evo-rus.com вчера в 02:31
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
Армия и оружие
Военные Турции «нейтрализовали» члена РПК в Ираке
Анкара, 28 июня 2020, 14:21 — REGNUM Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» члена Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на территории Ирака.
REGNUM 07:21
Здоровье
Еще 62 случая заболевания коронавирусом выявили в Самарской области
На 28 июня в Самарской области у 4 738 человек подтвержден коронавирус.
Kursk.com 06:53
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
РИА Новости вчера в 12:58
Общество
ЦИК обновила данные по явке на голосовании по поправкам в Конституцию
Явка на всероссийское голосование по поправкам в Основной закон на утро 28 июня составила 28,46%.
РБК 05:43