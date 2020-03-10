Энергетика
ИзвестияТрамп назвал виновных в падении цен на нефть
Президент США Дональд Трамп назвал виновных в рекордном падении мировых цен на нефть. По его мнению, ответственность за это несут Россия, Саудовская Аравия и СМИ.
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