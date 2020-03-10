Энергетика

ИзвестияИзвестияТрамп назвал виновных в падении цен на нефть

Президент США Дональд Трамп назвал виновных в рекордном падении мировых цен на нефть. По его мнению, ответственность за это несут Россия, Саудовская Аравия и СМИ.
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Политолог оценил обвинения Трампа, касающиеся обвала цен на нефть

News.ru10 марта в 04:55

Дональд Трамп приветствовал обвал мировых цен на нефть

Эхо Москвы10 марта в 01:32

Трамп назначил виновных в обвале нефтяного рынка

Pravda.Ru09 марта в 19:35

Трамп обвинил в рекордном падении рынков Россию и Саудовскую Аравию

Газета Кемерова09 марта в 21:29

Дональд Трамп назвал виновных в обвале цен на нефть

РЕН ТВ09 марта в 19:59

Трамп назвал споры России и Саудовской Аравии причиной падения рынков

VSE42.RU09 марта в 22:02

Трамп назвал виновных в падении цен на нефть

Известия09 марта в 19:03
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