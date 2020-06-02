Вандалы совершили нападение на Мемориал Линкольна и мемориал Второй мировой войны. Это не мирные протесты, это акты внутреннего терроризма. Убивают невинных людей, это преступления против человечности и против Бога.

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