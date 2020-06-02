Политика
ИнтерфаксТрамп назвал внутренним терроризмом охватившие страну беспорядки
Происходящие в США беспорядки следует считать актами терроризма, а не законной формой протеста, заявил президент США Дональд Трамп.
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Вандалы совершили нападение на Мемориал Линкольна и мемориал Второй мировой войны. Это не мирные протесты, это акты внутреннего терроризма. Убивают невинных людей, это преступления против человечности и против Бога.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАМосковский Комсомолец 19:29
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Трамп пояснил, когда задействует вооруженные силы для подавления беспорядков
Московский Комсомолец19:29
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Общество
Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате
Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
Российская газета 08:24
Космос
Три спутника для исследования Арктики начнут производить с 2021 года
Ранее Колмыков рассказал РИА Новости, что запуск первого метеорологического космического аппарата "Арктика-М" планируется на конец года, ведется изготовление второго аппарата, который будет запущен в 2023 году.
РИА Новости 20:14
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно обрело нового владельца
Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 18:44
Происшествия
Сбербанк предложил миллион за информацию о нападении на инкассаторов
В сообщение сказано, что «Сибирский банк ПАО „Сбербанк“ объявляет о вознаграждении в миллион рублей за любую достоверную информацию, которая будет способствовать поимке преступников и раскрытию преступления, совершенного в субботу в отношении инкассаторов Сбербанка».
ИА Красная Весна 10:49
Общество
Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru 02:54
Кино
Джеймс Кэмерон вернулся в Новую Зеландию для съемок «Аватара»
Режиссер Джеймс Кэмерон вернулся в Новую Зеландию, чтобы возобновить съемки "Аватара", сообщил в своем инстаграме продюсер ленты Джон Ландау.
РИА Новости 10:00
Политика
На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации Донбассе в «будапештском формате», но без участия России на первых порах.
РБК 20:09
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 03:18
Здоровье
Онколог назвал признак возможного рака кожи
Петербургский дневник 30 мая в 05:45
Политика
Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах.
Piter.tv 07:29
Происшествия
Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве
Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
Гаджеты
Apple заблокировала украденные во время погромов в США iPhone
Мародеры продолжают грабить малые и крупные компании по всей Америке во время акций протеста из-за смерти темнокожего гражданина США Джорджа Флойда.
NewInform 11:58
Экономика
Аргентина продлила переговоры о реструктуризации долга
Правительство Аргентины продлило срок действия предложения о реструктуризации долга перед иностранными кредиторами до 12 июня.
ТАСС 19:02
Общество
Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5
Японская компания Sony в понедельник объявила о переносе мероприятия, на котором она должна была продемонстрировать игры, адаптированные для консолей нового поколения PlayStation 5 (PS5).
Коммерсантъ 19:58
Происшествия
Две девочки избили жительницу Магаданской области
Московский Комсомолец Колыма 05:02
Здоровье
В Забайкалье выявили 1165 носителей коронавируса
Как уже сообщало ИА REGNUM, на 31 мая в регионе насчитывается уже 1136 выявленных носителей коронавируса, ещё одна пациентка с COVID-19 скончалась.
REGNUM вчера в 23:22
Общество
В Нью-Йорке введен комендантский час
Из-за протестов и беспорядков, прокатившихся по городам США после резонансной смерти афроамериканца Джорджа Флойда, власти Нью-Йорка решили ввести с вечера понедельника на утро вторника комендантский час, передает ТАСС.
Российская газета 17:18
Шоу-бизнес
Алсу впервые опубликовала фото с сыном Рафаэлем
В 2016 году Микелла вместе с мамой и сестрой Сафиной выступила на сцене "Рождественской песенки года", исполнив песню Алсу "Зимний сон".
Вокруг ТВ 19:24
Энергетика
«Газпром» подписал долгосрочный контракт на поставку газа в Грецию
"Газпром экспорт", 100-процентное дочернее общество "Газпрома", и греческая компания Mytilineos S.A. заключили долгосрочный контракт на поставку природного газа, говорится в сообщении российской компании.
ТАСС 15:07
Армия и оружие
В Генштабе рассказали об активизации полётов ВВС США у границ России
Военачальник уточнил, что самолёты приближались к российской границе под Калининградом на расстояние до 10 км. По словам Рудского, во время полётов средства ПВО России отслеживали бомбардировщики и осуществляли меры по предотвращению инцидентов.
RT на русском 08:37
Шоу-бизнес
Бондарчук сама подтолкнула мужа к роману с Паулиной Андреевой
Главный редактор журнала "Hello!" и экс-супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана рассказала о том, что не считает его новую возлюбленную разлучницей.
Народные новости 11:53
Политика
Трюдо выступил против участия России в саммите G7
Во время беседы, как заявили в Кремле, президент США рассказал о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея.
RT на русском 14:33
Общество
Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля
Российский олигарх Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов.
Lenta.ru 18:38
Энергетика
Российская нефть Urals в мае подорожала на 70%
По оценке ведомства, средняя цена на нефть Urals в мае составила $31,03 за баррель, что на 70% выше апрельской средней цены, которая составила $18,22 за баррель.
REGNUM 13:25
Происшествия
На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом
Режим ЧС ввели в Северо-Курильском районе в связи с выявлением коронавирусной инфекции у двух местных рыбаков, сообщил РИА Новости во вторник вице-мэр муниципального образования Александр Овсянников.
РИА Новости 20:18
Футбол
«Манчестер Юнайтед» близок к продлению аренды Игало до конца января
Одион Игало успел провести за «Манчестер Юнайтед» только восемь матчей в различных соревнованиях.
Евро-футбол.ру вчера в 08:48
Общество
Василий Орлов: «Благовещенск объективно хорошеет»
Сегодня глава Амурской области Василий Орлов провел прямой эфир в своем аккаунте Instagram.
ИА Порт Амур 02:16
Армия и оружие
ВВС РФ приобретут 34 новых истребителя-бомбардировщика Су-34
Партия новейших самолетов Су-34 станет третьей в ВВС РФ.
Политическая Экспертиза 14:03
Наука
Создан работающий через смартфон имплант для диабетиков
Машины и Механизмы 10:37