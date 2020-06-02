Политика

ИнтерфаксИнтерфаксТрамп назвал внутренним терроризмом охватившие страну беспорядки

Происходящие в США беспорядки следует считать актами терроризма, а не законной формой протеста, заявил президент США Дональд Трамп.
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Дональд Трамп
Вандалы совершили нападение на Мемориал Линкольна и мемориал Второй мировой войны. Это не мирные протесты, это акты внутреннего терроризма. Убивают невинных людей, это преступления против человечности и против Бога.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАМосковский Комсомолец 19:29

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Трамп назвал внутренним терроризмом охватившие страну беспорядки

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