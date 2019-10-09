Армия и оружие

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецТрамп назвал военную операцию Турции в Сирии «плохой идеей»

Президент США Дональд Трамп отреагировал на проведение военной операции Турции в Сирии. Соответствующее заявление появилось на сайте Белого дома. "США не одобряют эту атаку и дали понять Турции, что эта операция - плохая идея", - говорится в тексте сообщения.
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Военная операция Турции в Сирии. Главное

РБКвчера в 16:14

Трамп назвал плохой идеей военную операцию Турции в Сирии

Интерфаксвчера в 13:24

Трамп о военной операции Турции в Сирии: Плохая идея

Life.ruвчера в 14:29

США назвали операцию Турции в САР плохой идеей

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Трамп назвал плохой идеей операцию Турции в Сирии

RT на русскомвчера в 13:24

Трамп заявил, что США не одобряют турецкую операцию в Сирии

ТАССвчера в 14:39

Трамп назвал военную операцию Турции в Сирии «плохой идеей»

Московский Комсомолецвчера в 13:20
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено вчера в 23:51, Вашингтон
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AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia

AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
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Режиссеры «Войны бесконечности» и «Мстители: Финал» Джо и Энтони Руссо объявили в Twitter о начале съемочного процесса своего нового режиссерского проекта — драмы «Черри».
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Турецкие войска начали военную операцию в Сирии

Профиль вчера в 10:08
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Перевалов подчеркнул, что если люди старше 50 лет ведут малоподвижный образ жизни, а также употребляют в пищу богатые жиром продукты и алкоголь, то им лучше выбирать для себя молоко с жирностью 1,5 процента.
iReactor вчера в 16:16
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С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru вчера в 14:59
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В России могут начать наказывать родителей курящих детей

Родителей несовершеннолетних детей могут начать привлекать к административной ответственности.
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Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
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Фотографией с церемонии Анна поделилась в соцсетях.
АБН вчера в 00:21
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Эксперты посоветовали, как правильно обслуживать автомобили SKODA

В России для всех автомобилей ŠKODA действует Единый Регламент Технического обслуживания.
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Уголовное дело завели на депутата Заксобрания Забайкалья Белоногова

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Экс-хавбек сборной Украины: не критиковал бы игроков, уезжающих играть в Россию

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Шищенко, ныне возглавляющий «Николаев», поделился мнением о соотечественниках, которые уезжают выступать в Россию.
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В США арестован сотрудник Пентагона за передачу секретных данных СМИ

Бывший сотрудник Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США 30-летний Генри Фрез был арестован прокуратурой штата Вирджиния по обвинению в передаче секретной информации СМИ.
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Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» Игорь Чечиков попал в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой после того, как он выпал из окна второго этажа.
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«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа

«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
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Савченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко

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В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
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«Согласно ранее обговорённой процедуре, Народная милиция сигналом белой ракеты в 12:00 уведомила украинскую сторону о своей готовности к выполнению мероприятий по возобновлению разведения сил и средств», — приводит его слова «Луганский информационный центр».
RT на русском вчера в 06:14
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