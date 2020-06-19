Политика
Lenta.ruТрамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах
Американский лидер Дональд Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах президента США, которые должны пройти в ноябре. Об этом он рассказал в интервью The Washington Times. По его словам, единственная причина, из-за которой он может проиграть выборы — голосование по почте.
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Общество
Роскомнадзор отменил требования по блокировке Telegram
Требования по ограничению доступа на территории России к мессенджеру Telegram отменены. Об этом сообщает 18 июня пресс-служба Роскомнадзора.
REGNUM 08:20
Происшествия
Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова
В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости 09:01
Общество
За сутки 193 человека заболели коронавирусом в Иркутской области
Количество умерших от коронавируса осталось прежним – 24, но за сутки есть четыре летальных случая от иных заболеваний у зараженных COVID-19.
Областная газета (г. Иркутск) 22:11
Общество
В России начали испытывать вакцину против коронавируса на добровольцах
В Москве в военном госпитале имени Бурденко начали испытывать вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 на 18 добровольцах, сообщило Минобороны.
Ведомости 07:41
Политика
Эксперты Совета Европы обеспокоены поправками в Конституцию России
Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) обеспокоена тем, что новая редакция ст. 79 Конституции России расширяет возможности Конституционного суда (КС) объявлять решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров, не подлежащими исполнению в Российской Федерации.
Ведомости 15:30
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
Гаджеты
Huawei обновит старые устройства до EMUI 10.1
Смартфоны серии Р40 компания Huawei начала выпускать в марте текущего года со старой прошивкой.
NewInform 03:04
Наука
Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морского ящера
Специалисты провели анализ, в результате которого удалось установить, что это яйцо с мягкой скорлупой, крупнейшее из когда-либо обнаруженных.
Evo-rus.com 11:00
Армия и оружие
Китай: Украина опозорилась, вступив в конфронтацию с Россией
Киев поставлял РФ двигатели вплоть до 2014 года.
ГЛАС.RU 09:18
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru 12:44
Шоу-бизнес
Наташа Королева сообщила, что потеряла бизнес
Пандемия плохо сказалась на делах Наташи Королевой и Тарзана. В интервью 7Дней она призналась, что они потеряли свой бизнес.
Paparazzi.ru вчера в 02:30
Общество
Россияне смогут увидеть затмение Венеры
Российская газета 18:57
Политика
Минск заявил о «кукловодах в „Газпроме“ и выше» у соперника Лукашенко
За деятельностью Виктора Бабарико, который объявил о намерении участвовать в выборах президента, стоят «кукловоды», которые опасаются, что раскроется их причастность к противоправной деятельности.
РБК 12:36
Игры
Путешествие в Подземье — появилось полтора часа нового геймплея Baldur’s Gate 3
До конца этого года Baldur’s Gate 3 должна стать доступна по программе раннего доступа.
Городской портал Новый Нижний 19:00
Общество
Приморцев бесплатно протестируют на коронавирус
С 22 по 29 июня взрослые и дети, проживающие в Приморском крае, смогут пройти тестирование на наличие или отсутствие перенесенного заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона.
Российская газета 22:21
Общество
В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ 06:40
Политика
Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль
Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят ему на работу в Кремль.
РБК 07:54
Политика
Путин назвал темы предстоящей встречи лидеров ядерной пятерки
"Наша способность работать совместно и согласованно как настоящие партнеры покажет, насколько будут серьезны последствия пандемии и как быстро мировая экономика может выйти из рецессии", - написал Путин.
РИА Новости 14:33
Армия и оружие
Инцидент между военными США и РФ в Сирии попал на видео
Военное дело 10:38
Шоу-бизнес
Утяшева показала платье, в котором пришла на первое свидание с Волей
Гимнастка поделилась архивным фото Сегодня на своей странице в "Инстаграме" знаменитая спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала архивную фотографию — на ней девушка в том самом платье, в котором пришла на первое свидание со своими мужем, известным юмористом, телеведущим, резидентом "Камеди Клаб" Павлом Волей.
WomanHit.ru вчера в 11:52
Шоу-бизнес
Киркоров прервал молчание после скандала с десантниками
Филипп Киркоров назвал представителей ВДВ, которых оскорбила сыгранная им роль десантника, людьми без юмора.
Рамблер вчера в 13:54
Общество
Жителям Саратовской области разрешат гулять в парках
Что касается Саратова, ранее запрет касался посещения городского парка культуры и отдыха имени Горького, парка Победы и «Липок».
Регион 64 11:15
Общество
Попова оценила динамику снижения числа заболевших КОВИД в регионах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила динамику снижения числа заболевших КОВИД в регионах.
Невские Новости вчера в 17:57
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
Культура
Артист иркутского драмтеатра Алексей Лобанов трагически погиб
В мае 2000 года был приглашён в труппу Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова.
IrkutskMedia 22:05
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
Игры
Фанаты выпустили демоверсию ремейка игры Deus Ex на движке Unreal Engine
Энтузиасты работали над ремейком в течение года. Даты релиза окончательной версии модифицированной игры разработчики не назвали.
REGNUM 09:17
Политика
Политолог Карасёв предрёк Украине «донбасский сценарий»
Напомним, пять дней назад депутат Верховной рады, член запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа»* Ахтем Чийгоз заявил, что Украина потеряла Крым из-за «спекуляций на теме русского языка».
ИА Новороссия 15:14