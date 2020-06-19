Американский лидер Дональд Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах президента США, которые должны пройти в ноябре. Об этом он рассказал в интервью The Washington Times. По его словам, единственная причина, из-за которой он может проиграть выборы — голосование по почте.

Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах

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