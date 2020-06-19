Президент США Дональд Трамп заявил, что может проиграть на предстоящих в ноябре выборах главы государства только из-за внедряемой демократами практики голосования по почте. Об этом он рассказал в интервью газете The Washington Times.

Трамп опасается проиграть на выборах из-за голосования по почте

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