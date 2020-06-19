Политика
ИзвестияТрамп опасается проиграть на выборах из-за голосования по почте
Президент США Дональд Трамп заявил, что может проиграть на предстоящих в ноябре выборах главы государства только из-за внедряемой демократами практики голосования по почте. Об этом он рассказал в интервью газете The Washington Times.
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Трамп полагает, что голосование по почте может помешать ему переизбраться
Московский Комсомолецвчера в 18:15
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 00:22, Ашберн
Общество
Попова оценила динамику снижения числа заболевших КОВИД в регионах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила динамику снижения числа заболевших КОВИД в регионах.
Невские Новости 17 июня в 17:57
Общество
Турецкая газета выдала Веру Брежневу за жену Зеленского
Крупное турецкое издание Нurriyet перепутало супругу украинского президента Владимира Зеленского с Верой Брежневой.
NewInform 00:10
Единоборства
Плющенко заявил, что готов выйти на ринг с Навальным
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что готов отстаивать честь своей семьи на ринге после критики за политический ролик.
Нева Спорт 17 июня в 16:28
Футбол
«Реал» разгромил «Валенсию» в матче чемпионата Испании
РИА Новости вчера в 18:12
Кино
Нолан рассказал о важности кинопроката для «Довода»
Режиссер фантастического триллера Довод рассказал, почему новую картину обязательно нужно смотреть на большом экране.
NewInform вчера в 13:21
Армия и оружие
Минобороны публикует уникальные документы о первых днях войны
«Публикация документов о начале Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй Мировой войны», — подчеркнули в Министерстве обороны.
REGNUM вчера в 17:40
Политика
Путин написал статью для National Interest о Второй мировой войне
Коммерсантъ вчера в 14:06
Общество
WSJ: Протесты в США не привели к всплеску COVID-19
Массовые протесты в США не привели к всплеску случаев заболевания COVID-19. Напомним, все началось в конце мая в городе Миннеаполис.
Российская газета вчера в 22:17
Общество
Жители Индонезии смогут наблюдать частичное солнечное затмение
REGNUM 16 июня в 05:56
Футбол
ФК «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом»
Краснодар, 18 июня 2020, 16:34 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом», который назначен на 19 июня.
REGNUM вчера в 09:34
Наука
Питать и распространять ВИЧ могут клетки мозга
ToDay News Ufa 16 июня в 03:35
Происшествия
Чиновник мэрии Иркутска пытался сбежать от следователей СК
Руководителю департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда предъявили обвинение во взяточничестве Следователи произвели арест сотрудника иркутской мэрии – начальника департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства.
SM News вчера в 04:02
Шоу-бизнес
«Чувственная нимфа»: Марина Александрова показала бюст в мокром бикини
Поклонники не смогли пройти мимо такого кадра и завалили артистку комплиментами: «Какая чувственная нимфа», «Уф, красотка», «Очень милая, стройная и симпатичная», «Красоточка, очень молодо выглядите, как девочка».
Городовой вчера в 07:33
Общество
Умер замглавы рубцовской администрации Михаил Одокиенко
АМИТЕЛ вчера в 23:22
Политика
Трамп поинтересовался нахождением Финляндии в составе России
Как пишет газета, в своей книге Болтон также рассказал, что президент США не был в курсе того, что Великобритания является ядерной державой.
Замана 17 июня в 18:39
Шоу-бизнес
Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
РИА Новости вчера в 23:06
Происшествия
Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова
В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости вчера в 09:01
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
Общество
Собянин отменил предварительную запись в МФЦ
Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение отменить предварительную запись на посещение МФЦ. Об этом сообщает агентство «Москва».
Мослента вчера в 10:06
Автоспорт
Льюис Хэмилтон лично извинился перед Хельмутом Марко
Затишье в новостном пространстве Формулы 1 на этой неделе внезапно нарушило фейковое высказывание Хельмута Марко в адрес Льюиса Хэмилтона.
Autosport.com.ru вчера в 09:17
Кино
Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском
Профиль 17 июня в 12:51
Кино
Зои Кравиц назвала Роберта Паттинсона идеальным Бэтменом
Актриса без лишней скромности даже называет игру Паттинсона великолепной.
Телепрограмма вчера в 03:39
Общество
Названы причины смерти бывшего главы Чувашии Игнатьева
"Интерфакс" со ссылкой на источник сообщил о смерти Игнатьева накануне вечером. По данным источника, экс-глава Чувашии болел коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 22:53
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
Коммерсантъ вчера в 18:04
Происшествия
Бывшему полицейскому в Атланте предъявили обвинения в убийстве Брукса
Известия 17 июня в 16:16
Авто
Стоит ли покупать полноприводный кроссовер после 150 тысяч пробега
Именно поэтому водители порой задумываются, нужно ли приобретать такой автомобиль, особенно при условии, что его пробег достигает 150 тысяч километров.
Car.ru 17 июня в 04:07
Авто
Volkswagen предложил клиентам поучаствовать в сборке своих авто
Тарантас Ньюс 17 июня в 10:57
Общество
В Краснодарском крае 21 июня откроются все гостиницы и отели
Глава региона заявил, что в Краснодарском крае с 21 июня откроются все гостиницы и отели.
Кубанские новости вчера в 05:56
Происшествия
Медведь загрыз пенсионерку на глазах у сахалинских дачников
Газета.Ru вчера в 23:31
Политика
Президент Азербайджана отказался приезжать в Россию на парад Победы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приедет в Москву на парад в честь 75-летия Победы, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 07:28