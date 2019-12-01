Политика

REGNUMREGNUMТрамп назвал враньём новость о снижении пошлин для Китая в два раза

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Новость в The Wall Street Journal о планах Вашингтона в два раза уменьшить размер пошлин на китайские товары — ложь, написал 13 декабря американский президент Дональд Трамп в Twitter.
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