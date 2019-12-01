Политика
REGNUMТрамп назвал враньём новость о снижении пошлин для Китая в два раза
Новость в The Wall Street Journal о планах Вашингтона в два раза уменьшить размер пошлин на китайские товары — ложь, написал 13 декабря американский президент Дональд Трамп в Twitter.
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено вчера в 23:46, Ашберн
Общество
Названа средняя сумма трат россиян на подготовку к Новому году
Порядка 33% россиян не планируют тратить на подготовку к Новому году более 10 тыс. рублей.
Общество
Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
Экономика
Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики
Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.
Общество
Минфин США снял санкции с трех российских компаний
Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний, сообщает РИА Новости.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Ситуация с транзитом Действующий контракт на транзит газа из России через Украину заканчивается в конце этого года.
Общество
Учитель ростовской школы обматерил ученика за политические взгляды
Политика
Владимир Путин прибыл в Челны на 50-летие «КамАЗа»
Владимир Путин прибыл в Набережные Челны с рабочим визитом на 50-летний юбилей «КамАЗа», сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на руководителя пресс-службы администрации президента Татарстана Лилию Галимову.
Общество
На следующей неделе в Москву придет оттепель
На следующей неделе в Москве ожидается потепление до +5 градусов, рассказал и.о. руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Футбол
«Если фанат требует от футболиста, то и футболист может потребовать от фаната». Акинфеев – о разногласии с болельщиками ЦСКА
Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о взаимоотношениях с активными болельщиками армейцев, а также — почему иногда игнорирует фанатов на выездных матчах красно-синих.
Общество
Посол России предложил КНДР решение проблемы с браконьерством
Посол РФ в КНДР Александр Мацегора заявил, что предложил северокорейской стороне создать двустороннюю структуру по борьбе с браконьерством.
Шоу-бизнес
Гела Месхи и Екатерина Климова воссоединились ради дочери Беллы
Ради четырехлетней дочери Беллы Екатерина Климова и Гела Месхи, которые развелись этим летом, сохранили дружеские отношения.
Происшествия
Двое погибли в результате падения машины в реку в Москве
Фигурное катание
Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере
Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова рассказала, что решила прекратить спортивную карьеру, поскольку ей нужно вернуть желание выходить на лед.
Общество
В Новом Орлеане объявили режим ЧС из-за кибератаки
В Новом Орлеане ввели режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки. Об этом сообщила мэр города Латоя Кантрелл в Twitter.
Киберспорт
Сборная России снялась с чемпионата мира по киберспорту
Сборная России по киберспорту отказалась от дальнейшего участия в чемпионате мира в Южной Корее после первого игрового дня.
Происшествия
У сотрудника Facebook украли жесткие диски с данными 29 тыс. коллег
Неизвестные украли из машины сотрудника Facebook жесткие диски, на которых содержались личные данные 29 тыс. его коллег.
Политика
Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже
Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кино
Определен лучший фильм 2019 года
Экономика
Путин оценил неисполнение бюджета на триллион рублей
Президент России Владимир Путин оценил заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей.
Шоу-бизнес
Киркоров появился в куртке с надписью в поддержку геев
Народный артист России Филипп Киркоров озадачил поклонников, появившись на публике в куртке с провокационной надписью на спине.
Армия и оружие
Инциденты с «Адмиралом Кузнецовым» объяснили деградацией ВМФ России
Журналисты отметили, что частые инциденты в ВМФ России свидетельствуют о деградации российского флота.
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Экономика
Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
Спорт
В WADA подтвердили право России на проведение Евро-2020
Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от крупных международных соревнований не затронет проведение чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Наука
Названы вызывающие бессонницу продукты
Оказалось, что риск появления бессонницы увеличивается у тех, кто употребляет продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов.
Музыка
Шнуров обрушился на Гагарину с критикой в эфире шоу «Голос»
Наука
Волос человека оказался прочнее шерсти слона
Оказалось, что человеческие волосы гораздо прочнее шерсти слона. Шерсть слона в четыре раза толще, чем волосы человека.
Экономика
В Госдуме приняли закон о повышении МРОТ в 2020 году
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года.
Культура
Гарик Харламов отомстит Асмус за интимные сцены в фильме
После интимной сцены в фильме «Текст» Кристина Асмус с одной стороны стала одной из самых востребованных актрис в стране, в другой – подверглась шквалу критики в сети от людей, которые считают, что жена и мать не может позволять себе такие откровенности.
Гаджеты