Новость в The Wall Street Journal о планах Вашингтона в два раза уменьшить размер пошлин на китайские товары — ложь, написал 13 декабря американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Трамп назвал враньём новость о снижении пошлин для Китая в два раза

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