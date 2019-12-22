Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп назвал задержку импичмента нарушением конституции

Президент США Дональд Трамп обвинил представителей Демократической партии в нарушении конституции из-за задержки процесса импичмента, сообщает Reuters. Задержка передачи статей по импичменту президента в сенат является нарушением конституции, отметил глава государства.
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Трамп обвинил демократов в нарушении конституции

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Трамп назвал затягивание импичмента демократами нарушением конституции

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Трамп обвинил демократов в нарушении конституции из-за затягивания импичмента

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США: демократический цугцванг «имени Украины»

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Коммерсантъвчера в 22:02

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РЕН ТВвчера в 21:18

Трамп считает, что демократы нарушают конституцию, затягивая с импичментом

ТАССвчера в 21:06
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Политика

Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента

Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в городе Апатиты Мурманской области.
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Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
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В Новой Москве обнаружили тела двух сотрудников дорожной службы с признаками насильственной смерти.
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Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
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Известный геймдизайнер Хидео Кодзима составил свой список лучших фильмов 2019 года. Пять из них он расположил в произвольном порядке.
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В Минкомсвязи назвали сроки отмены роуминга с Белоруссией

В сентябре 2019 года министерства связи России и Белоруссии планировали утвердить «дорожную карту» отмены роуминга между странами.
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Основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена в 2020 году начнется 25 мая с экзаменов по литературе, географии и информатике и информационно-коммуникационным технологиям, следует из совместного приказа Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале.
РИА Новости вчера в 13:57
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МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане

В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
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Ужесточение правил поездок украинских граждан в Россию даст Киеву «дополнительные гарантии».
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Лавров назвал предложенные Киевом участки разведения сил в Донбассе

«Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет», — цитирует РИА Новости Лаврова.
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Шоу-бизнес

Дубовицкая рассказала о перспективах брака Петросяна

Регина Дубовицкая в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» иронически высказалась о перспективах семейной жизни Евгения Петросяна.
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Космический корабль Starliner приземлился в Мексике

Новейший космический корабль Starliner компании Boeing приземлился на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, завершив свой первый испытательный полет в беспилотном режиме.
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В Великобритании убийца зарезал двух человек

В результате нападения в Великобритании погибли двое человек, об этом 22 декабря сообщает издание Express.
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На Украине тренер избил 11-летних хоккеистов

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WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
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Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
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В России в прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Девятый эпизод долгожданных "Звездных войн" под названием Star Wars: The Rise Of Skywalker выходит в российский прокат.
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Армия и оружие

В Турции спустили на воду первую подлодку собственного производства

В Турции на военной верфи Гёльджюк спустили на воду первую подводную лодку типа 214 TN, сообщает телеканал NTV.
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Часть украинцев лишат соцвыплат

Проверка будет разделена на три этапа: превентивную верификацию (при подаче заявки на оформление соцвыплат), текущую верификацию (при предоставлении госвыплат) и ретроспективную верификацию (проверка после окончания выплат).
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Лебедев по очкам проиграл Мчуну

По окончании поединка Денис Лебедев объявил, что не видит дальше смысла боксировать.
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Директор Ротару ответил на слухи об участии певицы в «Голубом огоньке»

Концертный директор певицы Софии Ротару прокомментировал "Газете.Ru" слухи об участии 72-летней исполнительницы в съемках программы "Голубой огонек".
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Российскому авторынку предрекли очередной кризис

Движение вниз После почти двух лет непрерывного роста российский авторынок в 2019-м пошел на снижение.
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Новое поколение Cadillac Escalade получит дисплей, которого ни у кого не было ранее

Новое поколение большого внедорожника Cadillac Escalade получит новый монитор.
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Любимые серьги Людмилы Зыкиной ушли с молотка за 2,3 млн рублей

Уже проданы любимые серьги певицы, которые она называла "Мои серьги", за 2,3 млн руб.
Газета.Ru 07:18
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Следователи возбудили уголовное дело после пожара на заводе в Уфе

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба) после пожара на нефтехимическом заводе в Уфе.
РБК 09:39
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В Крыму объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение в связи с сильными дождями и ветром объявлено в Крыму, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.
РИА Новости 08:29
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