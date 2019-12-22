с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп обвинил представителей Демократической партии в нарушении конституции из-за задержки процесса импичмента, сообщает Reuters. Задержка передачи статей по импичменту президента в сенат является нарушением конституции, отметил глава государства.

Кино Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.

Политика Зюганов не исключил досрочных выборов президента Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.

Спорт WADA ответило на заявление об изменении Родченковым данных лаборатории «Полную картину вы можете найти в нашем заявлении от 9 декабря, в соответствующих рекомендациях комитета по соответствию WADA и в отчете отдела расследований WADA», – сказала «РИА Новости» пресс-служба антидопингового агентства.

Единоборства Емельяненко ответил на вызов Кадырова Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Авто Changan раскрыл третью новинку для рынка России Как пишет аналитическое агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на пресс-службу Changan Motors Rus, кроме кроссовера Changan CS55, который выйдет на рынок уже в конце декабря, и обновленного CS75, российский дебют которого намечен на начало 2020 года, компания Changan привезёт к нам еще одну новинку.