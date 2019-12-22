Политика
Газета.RuТрамп назвал задержку импичмента нарушением конституции
Президент США Дональд Трамп обвинил представителей Демократической партии в нарушении конституции из-за задержки процесса импичмента, сообщает Reuters. Задержка передачи статей по импичменту президента в сенат является нарушением конституции, отметил глава государства.
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Президент США Дональд Трамп обвинил представителей Демократической партии в нарушении конституции из-за задержки процесса импичмента, сообщает Reuters.Газета.Ru02:01
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Трамп считает, что демократы нарушают конституцию, затягивая с импичментом
Аргументы и Фактывчера в 22:09
Трамп обвинил демократов в нарушении конституции при затягивании процесса импичмента
Коммерсантъвчера в 22:02
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