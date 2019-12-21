Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп назвал задержку импичмента нарушением конституции

Президент США Дональд Трамп обвинил представителей Демократической партии в нарушении конституции из-за задержки процесса импичмента, сообщает Reuters. Задержка передачи статей по импичменту президента в сенат является нарушением конституции, отметил глава государства.
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с чего всё началось
Также он добавил
, что Пелоси «делает всё возможное», чтобы отсрочить передачу обвинительного заключения, которое, по мнению Трампа, не поддержит ни один республиканец.
Известиявчера в 18:40

Подробнее о событии

Республиканцы должны взять дело об импичменте в свои руки

REGNUMвчера в 19:26

Трамп заявил, что Пелоси рискует остаться без работы

Газета.Ruвчера в 19:25

Трамп назвал спикера Палаты представителей США «сумасшедшей Нэнси»

Взгляд.ру21 декабря в 22:58

Трамп возмутился отсрочкой отправки статей импичмента в сенат

Российская газетавчера в 18:26

Трамп вновь возмутился тем, что демократы задерживают процесс по импичменту

ТАССвчера в 17:49

Трамп обозвал Пелоси сумасшедшей и обвинил в попытке захватить сенат

Известиявчера в 18:40

Демократы решили использовать против Дональда Трампа время

Новостной фронт21 декабря в 00:30
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Политика

Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ

Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Российская газета 22 декабря в 20:22
Общество

«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян

Аналогичный проект у «Яндекса» есть с БКИ «Эквифакс», рассказал сотрудник банка из топ-30 и собеседник РБК в бюро.
РБК вчера в 22:01
Происшествия

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

Су-57 В 2001 году началась программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения, ему присвоили заводской индекс Т-50.
РИА Новости 00:25
Общество

В Саратове десятки домов на сутки остались без воды

Регион 64 вчера в 07:47
Общество

«Ъ»: в январе изменятся правила экзамена на водительские права

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, часть нововведений начнёт действовать в январе 2020 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат правительства.
RT на русском вчера в 20:50
Происшествия

Суд оштрафовал капитанов пяти задержанных у Курил японских судов

Пять японских рыболовных судов, задержанных пограничниками на прошлой неделе около Курильских островов, покинули порт Южно-Курильска на острове Кунашир после назначения штрафа и отмены ареста, сообщило Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области.
Коммерсантъ 00:08
Общество

Галина Волчек попала в реанимацию

Отмечается, что сейчас она находится в реанимации. Telegram-канал Mash в свою очередь сообщил, что режиссер впала в кому.
Lenta.ru вчера в 23:23
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru 21 декабря в 12:47
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию по удалению импланта груди. Об этом телеведущая сообщила в своем Instagram.
РИА Новости 00:35
Общество

Глава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max

Полеты самолета Boeing 737 Max, который должен был стать основным коммерческим самолетом компании, приостановлены по всему миру с марта 2019 года после двух крушений лайнеров этой модели.
Газета.Ru вчера в 09:29
Происшествия

В МВД Татарии признали факт участия школьников в «учениях»

В Татарии проводят проверку по факту участия школьников в тактико-строевых занятиях с личным составом подразделения МВД республики по Тукаевскому району.
REGNUM 22 декабря в 17:11
Политика

Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста.
Российская газета 00:11
Общество

Кадыров допустил, что в Чечне могут появиться три новых города

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что статус городов могут присвоить трем крупным населенным пунктам республики.
Газета.Ru вчера в 22:21
Происшествия

В Красноярске задержали бегавшую по улице голую женщину

Полицейские в Красноярске задержали женщину, которая бегала по улице без одежды с ребенком на руках.
Известия вчера в 05:32
Кино

«Россия 1» впервые покажет отреставрированную «Иронию судьбы»

Второе место заняла «Ирония судьбы» — доля аудитории комедии тогда составила 22,7%, далее — «Иван Васильевич» с долей 19,2%. Годом ранее, в 2017-м, этот же фильм был лидером по доле аудитории среди всех показанных 31 декабря картин, она составила 20,7% — комедию тогда показывал «Первый».
РБК вчера в 12:54
Происшествия

Мэра мексиканского города застрелили на рождественском вечере

Группа вооруженных людей ворвалась на рождественский вечер Системы комплексного развития семьи (DIF) и убила Артуро Гарсию Веласкеса, мэра этого города, а также сотрудника городской администрации и зятя градоначальника Хавьера Терреро.
Известия вчера в 22:50
Музыка

Иван Ургант посмеялся над «Уральскими пельменями» и их поклонниками

Екатеринбург-ТВ вчера в 22:38
Общество

Россияне назвали худшие подарки на Новый год

РБК вчера в 22:18
Культура

Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» показали в Москве

Inc-news.ru 22 декабря в 15:39
Кино

«Кинопоиск» выбрал самые популярные у пользователей фильмы 2019 года

ИжевскИнфо.РУ вчера в 11:33
Политика

Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru вчера в 10:21
Единоборства

Двое судей боя Кудряшов-Пейсар дисквалифицированы на полтора года

Allboxing.ru вчера в 05:17
Экономика

Подсчитан средний перевод гастарбайтера на родину

Средняя сумма, которую отправляют российские трудовые мигранты на родину через платежные системы, составила по итогам трех кварталов 2019 года 422 доллара.
Lenta.ru вчера в 23:01
Гаджеты

Смартфоны Samsung и Apple признали опасными для здоровья

Эксперты из США провели исследования смартфонов популярных производителей Apple и Samsung.
ToDay News Ufa вчера в 07:20
Шоу-бизнес

Ксения Бородина трогательно поздравила дочь Теону с 4-летием

Телеведущая Ксения Бородина поздравила свою дочь Теону с днем рождения, сегодня наследница звезды и бизнесмена Курбана Омарова отметила 4-летие.
Дни24 22 декабря в 11:37
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина пропустил 7 шайб от «Бостона» в матче НХЛ

Встреча прошла в Бостоне на арене "Ти-Ди-Гарден" и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 7:3.
Газета.Ru вчера в 23:04
Армия и оружие

Сирийская армия установила контроль над населенным пунктом ат-Тах

"Сирийская армия установила контроль над стратегическим населенным пунктом ат-Тах на юго-востоке провинции Идлиб", - сообщил источник.
РИА Новости 22 декабря в 13:08
Общество

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
РИА Новости вчера в 18:49
Общество

Эксперты сообщили о 60% контрафакта в российских торговых центрах

В России продается не только на вещевых рынках – В торговых центрах России оборот контрафактной продукции превышает 25 млрд руб в год, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование BrandMonitor.
Газета.Ru 00:20
Космос

Российские астрофизики выдвинули новую теорию «темной энергии»

В опубликованной статье, как пояснил ученый, представлена математически обоснованная модель мироздания, в котором возникает дополнительное отталкивание и где нет противоречия между фактом ускоренного расширения Вселенной и законом всемирного тяготения.
РИА Новости 00:13
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