с чего всё началось

Ожидается, что Волкер выступит перед законодателями уже завтра, третьего октября, а Йованович — неделей позже. Госсекретарь США Майк Помпео уже заявил, что демократы пытаются силой заставить представителей внешнеполитического ведомства явиться на слушания, чтобы добиться импичмента Трампа.

Гаджеты Смартфон Realme X2 Pro получит чипсет Snapdragon 855 Plus Ранее сообщалось, что первый по-настоящему флагманский смартфон Realme будет создан на Snapdragon 855, но представитель компании опроверг эту информацию, заявив, что в аппарате будет установлено более производительное решение — Snapdragon 855 Plus.

Происшествия Напавшему на сотрудника СК предъявили обвинение Уроженцу Санкт-Петербурга 39-летнему Сергею Григорьеву, который совершил нападение на сотрудника Следственного комитета (СК), предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Шоу-бизнес Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.

Армия и оружие Минобороны опровергло испытания С-500 «Прометей» в Сирии В Минобороны России опровергли появившиеся публикации в СМИ об испытаниях в Сирии зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей».

Футбол Бывший президент «Реала» посмеялся над игрой Куртуа в матче с «Брюгге» Бывший президент "Реала" Рамон Кальдерон отреагировал на результат матча Лиги чемпионов, в котором мадридский клуб сыграл вничью с "Брюгге" (2:2).

Транспорт ГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя.

Шоу-бизнес Заворотнюк после лечения появится на ТВ Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.

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Политика В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия Лидеры самопровоглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.

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Политика «Формулу Штайнмайера» планируется подписать 1 октября Вторую попытку подписать «формулу Штайнмайера» предпримет трёхсторонняя контактная группа по Украине на встрече в Минске 1 октября.

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