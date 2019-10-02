Политика

Вести.RuВести.RuТрамп считает импичмент госпереворотом

Ожидается, что Волкер выступит перед законодателями уже завтра, третьего октября, а Йованович — неделей позже. Госсекретарь США Майк Помпео уже заявил, что демократы пытаются силой заставить представителей внешнеполитического ведомства явиться на слушания, чтобы добиться импичмента Трампа.
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с чего всё началось
"По мере того, как я узнаю все больше и больше с каждым днем, я прихожу к выводу, что происходящее - это не импичмент, а переворот, предназначенный для того, чтобы отобрать власть у людей, их голоса, их свободы, их вторую поправку [к конституции], религию, вооруженные силы, стену на границе [с Мексикой] и их данные Богом права граждан Соединенных Штатов Америки", - написал он на своей странице в Twitter
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