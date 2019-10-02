с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенным палатой представителей, госпереворотом.

Экономика Санкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ» Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».

Армия и оружие Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии Как отмечает издание, в его распоряжении оказались скриншоты публикаций сотрудников чеченского спецназа, которые называют себя «Летучим отрядом Кадырова».

Авто GAC привезет в Россию обновленный кроссовер GS4 в 2020 году Китайский автоконцерн GAC впервые показал обновленный кроссовер GS4 для местного рынка. В 2020 году транспортное средство появится и в РФ.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.

Политика Лавров рассказал о подписании формулы Штайнмайера на раздельных листах Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал согласование формулы Штайнмайера во время встречи в Минске представителей контактной группы по Донбассу.

Армия и оружие Суровый приговор: каратель ВСУ отправлен в тюрьму в ДНР В качестве командира ремонтного отделения МТС противотанкового дивизиона младший сержант Горобец, исполняя заведомо незаконные приказы командования ВСУ, совершал умышленные действия, направленные на насильственный захват и свержение законной власти ДНР, установленной Конституцией Республики.

Армия и оружие В Сирии испытали российскую С-500 Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.

Шоу-бизнес Заворотнюк после лечения появится на ТВ Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.

Политика Петербургского депутата пристыдили за участие в акции с Навальным Ну не может председатель комиссии по культуре, образованию и науке зажигать на митинге с Навальным.

Общество Эксперты назвали районы Москвы с самой низкой себестоимостью квартир Ожидаемо, дороже всего обходится строительство домов в Центральном административном округе — 112,6 тыс. руб. за 1 кв. м, дешевле всего в Новомосковском — 53,2 тыс. руб. Средняя себестоимость жилья в столице составляет, по версии PwC, 79,6 тыс руб. Как считали В своих расчетах аналитики PwC учитывали стоимость строительных материалов и услуг, а также расценки на землю.

Политика В Совфеде оценили призыв сенаторов США к новым санкциям против России Ранее сообщалось, что группа сенаторов США, которую возглавили Марко Рубио и Бен Кардин, обратилась к госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой ввести санкции в отношении России за «преследование оппозиции».

Политика Лавров заявил о выгодной для США «турбулентности» на Ближнем Востоке Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что США заинтересованны в том, чтобы сохранять на Ближнем Востоке нестабильную обстановку.

Политика Зеленский отказался говорить с трибуны Рады о «формуле Штайнмайера» На встрече с представителями фракций в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о капитуляции страны после подписания «формулы Штайнмайера» речь не идет, однако отказался объяснить свою позицию с парламентской трибуны.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Гаджеты Мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах Отмечается, что пользователям iOS 8 можно обновится до новой версии ОС, чтобы пользоваться WhatsApp.

Футбол «Локомотив» рассказал о травмах Жемалетдинова и Смолова Напомним, что футболисты получили травмы в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Атлетико" (0:2).

Спорт Ласицкене после победы на ЧМ не смогла взять планку на 2,08 Прыгунья в высоту завоевала третье золото чемпионатов мира подряд. Она с первой попытки преодолела все планки вплоть до 2,04.

Шоу-бизнес Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин 25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.

Происшествия Пограничники РФ при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР По данным агентства, в течение 1 и 2 октября российские пограничники Приморского края задержали 64 браконьера из КНДР, которые вышли в море на четырех шхунах.