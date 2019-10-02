с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп дал новый комментарий насчет запуска Конгрессом Соединенных Штатов процедуры импичмента, который инициировали демократы. Об этом он написал в своем твиттере. Американский лидер отметил, что каждый день получает все больше информации по данному вопросу.

Политика Новак заявил о заокеанской «газовой дубинке» на европейском рынке Россия обладает конкурентными преимуществами и уверена в своей позиции на европейском рынке, если не будет протекционизма и «газовой дубинки» из-за океана, заявил на Российской энергетической неделе министр энергетики России Александр Новак.

Политика В ДНР и ЛНР прокомментировали подписание Киевом «формулы Штайнмайера» Подписанием "формулы Штайнмайера" Киев признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, следует из совместного заявления глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Происшествия Российские пограничники открыли огонь по шхуне браконьеров из КНДР Российские пограничники открыли огонь в ходе задержания браконьеров из КНДР в Японском море, передает РИА "Новости".

Футбол Шевченко согласился возглавить «Милан» Сообщается, что сам Шевченко дал принципиальное согласие возглавить "Милан", но поставил условие, что сначала он должен завершить со сборной Украины отборочный цикл к чемпионату Европы-2020, где национальная команда под его руководством лидирует в группе с Португалией и Бельгией.

Музыка Скончался чешский певец Карел Готт Не стало легендарного чешского певца Карела Готта. Он скончался на 81-м году жизни. Об этом рассказала его продюсер.

Происшествия В Ленинградской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом Пять человек попали в больницы после столкновения рейсового автобуса с легковой машиной на Волхонском шоссе в Ленинградской области, сообщили в ГИБДД РФ.

Политика Киев опроверг подписание «формулы Штайнмайера» Украинские власти опровергли информацию о подписании так называемой «формулы Штайнмайера».

Культура В Москве началось прощание с Марком Захаровым В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Политика Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17 Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Финансы Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.

Политика Три украинских канала провели флешмоб в знак протеста против цензуры Журналисты и гости телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK заклеили себе рты скотчем в знак протеста против цензуры в стране и в ответ на последние решения Нацсовета по ТВ о лишении каналов лицензии и внеплановых проверках.

Недвижимость Названы города России с дешевеющим жильем По итогам третьего квартала 2019-го средняя стоимость квадратного метра нового жилья выросла в 60 из 72 крупнейших городов России, снижение цен отмечено лишь в 11 муниципалитетах.

Шоу-бизнес Заворотнюк после лечения появится на ТВ Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.

Происшествия В Дагестане следователи пришли с обыском в редакцию «Черновика» Чуть позже поступило уточнение, что с обыском в редакцию пришли следователи Надир Телевов и Шамиль Валимагомедов.

Происшествия Замглавы «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве Следователи задержали заместителя гендиректора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова по делу о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), сообщил «Интерфаксу» источник.

Культура Малахов попросил прощения по-киргизски Телеведущий Андрей Малахов в своей передаче "Прямой эфир" на канале "Россия" извинился перед народом Киргизии за свои недавние высказывания, попросив прощения на киргизском языке.

Происшествия Суд вынес приговор участникам тюменской «банды ФСБ» Уральский окружной военный суд вынес приговор трём участникам тюменской «банды ФСБ».

Технологии Операторов 5G переведут на российские серверы Согласно «дорожной карте» (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили два игрока рынка, принимавших участие в разработке документа), в 2021 году сети 5G должны развернуть минимум в пяти городах-миллионниках, а в 2024 году — в десяти.

Авто Hyundai раскрыла стоимость подписки на свои автомобили в России Компания Hyundai Motor объявила цены на онлайн-подписку Hyundai Mobility. Новый сервис станет доступен 14 октября.

Происшествия В маршрутном автобусе Екатеринбурга подрались кондуктор и пассажир В Екатеринбурге во время движения автобуса общественного транспорта по маршруту № 19 произошёл конфликт между мужчиной-кондуктором и пассажиркой.