Политика
Газета.RuТрамп назвал запуск процедуры его импичмента госпереворотом
Президент США Дональд Трамп дал новый комментарий насчет запуска Конгрессом Соединенных Штатов процедуры импичмента, который инициировали демократы. Об этом он написал в своем твиттере. Американский лидер отметил, что каждый день получает все больше информации по данному вопросу.
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с чего всё началось
"По мере того, как я узнаю все больше и больше с каждым днем, я прихожу к выводу, что происходящее - это не импичмент, а переворот, предназначенный для того, чтобы отобрать власть у людей, их голоса, их свободы, их вторую поправку [к конституции], религию, вооруженные силы, стену на границе [с Мексикой] и их данные Богом права граждан Соединенных Штатов Америки", - написал он на своей странице в Twitter.ТАССвчера в 19:58
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Сергею Чемезову присвоено звание Героя России
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РБК вчера в 14:47
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Газета.Ru 02:58
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Газета.Ru вчера в 22:45
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