с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп дал новый комментарий насчет запуска Конгрессом Соединенных Штатов процедуры импичмента, который инициировали демократы. Об этом он написал в своем твиттере. Американский лидер отметил, что каждый день получает все больше информации по данному вопросу.

Политика В Турции запретят электронные сигареты Правительство Турции намерено ввести запрет на продажу и импорт электронных сигарет, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Общество Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились 30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.

Политика Сергею Чемезову присвоено звание Героя России Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.

Футбол Шевченко согласился возглавить «Милан» при двух условиях Главный тренер сборной Украины и бывший игрок «Милана» Андрей Шевченко согласился возглавить итальянский клуб, если его руководство решит уволить Марко Джампаоло.

Происшествия Восемь человек пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом в Петербурге Восемь человек пострадали в результате ДТП на Волхонском шоссе в Ленинградской области у границы с Санкт-Петербургом, один человек погиб.

Политика Шейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости".

Политика Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17 Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Армия и оружие В Сирии испытали российскую С-500 Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.

Политика Опубликован полный текст «формулы Штайнмайера» Журналисты и эксперты опубликовали в Сети полный текст подписанного 1 октября "формулы Штайнмайера".

Экономика Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России.

Армия и оружие Самая мощная в мире: САУ «Коалиция-СВ» поступит в войска в 2019 году В 2019 году начнется войсковая эксплуатация первых образцов самоходного артиллерийского орудия нового поколения "Коалиция-СВ". Об этом сообщил в интервью газете "Красная звезда" главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

Происшествия Полковник СКР умер после нападения в Москве Сотрудник Следственного комитета России (СКР), раненный при нападении у проходной ведомства в Техническом переулке, скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского.

Происшествия Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.

Экономика Обманутых дольщиков может стать вдвое больше Обманутых дольщиков может стать вдвое больше из-за 600 девелоперов, которые не получили кредиты от банков на строительство жилья согласно новым правилам.

Происшествия В Белгороде полицейский выстрелил в подозреваемого Вооружённый ножами подозреваемый пытался напасть на полицейского, которому пришлось выстрелить в ответ, проводится служебная проверка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Политика Премьер-министром Крыма стал Юрий Гоцанюк Ранее работу в должности главы Крыма и премьер-министра совмещал господин Аксенов, а Юрий Гоцанюк последние три года работал заместителем председателя правительства полуострова.

Гаджеты C февраля WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах В следующем году приложение WhatsApp перестанет работать на телефонах с устаревшими операционными системами.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 12 копеек — до 64,98 рубля. Курс евро увеличился на 6 копеек и составил 70,73 рубля.

Космос Девятая планета Солнечной системы может оказаться черной дырой В дальних окрестностях Солнечной системы может находиться неизвестная науке миниатюрная черная дыра – такую гипотезу высказали ученые из Даремского университета (Великобритания) и университета Иллинойса (США).

Экономика «Коммерсантъ»: «Ростех» подготовил три варианта развития ОАК Госкорпорация «Ростех» подготовила три варианта развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Шоу-бизнес Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану после того, как он разместил пост в инстаграме, в котором в очередной раз просил прощения у зрителей Самары за скандальный концерт.

Общество Хостелы проигнорировали запрет на работу в жилых домах Владельцы хостелов и мини-отелей Москвы и Петербурга проигнорировали запрет на ведение деятельности в жилых домах, ограничившись переоформлением своего бизнеса в квартиры под сдачу в аренду.

Экономика Изменился срок сдачи 2-НДФЛ и 6-НДФЛ Расчет 6-НДФЛ по итогам года нужно будет представлять не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, а не 1 апреля, как было до сих пор.

Политика Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.