Политика

Российская газетаРоссийская газетаТрамп назвал заявления о вмешательстве РФ в выборы самой большой ложью

Утверждения о якобы российском вмешательстве в выборы 2016 года и о связях президента США Дональда Трампа с Россией являются самой большой ложью. Об этом в пятницу заявил глава Белого дома, выступая на предвыборном митинге в Атланте (штат Джорджия).
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Трамп рассказал о «самой большой лжи» для американцев

Газета.Ru05:23

Трамп назвал «самую большую ложь» для американцев

РБК03:54

Трамп заявил, что высказывания о вмешательстве России в выборы «самая большая ложь»

Комсомольская правдавчера в 22:56

Трамп назвал заявления о вмешательстве РФ в выборы самой большой ложью

Известиявчера в 22:30

Трамп назвал заявления о вмешательстве РФ в выборы самой большой ложью

Российская газетавчера в 20:32

Трамп назвал «самой большой ложью» заявления о «вмешательстве» России в выборы

Life.ruвчера в 19:33

Трамп назвал заявления о российском вмешательстве в выборы самой большой ложью

ТАССвчера в 18:54
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 09:08, Ашберн

Трамп рассказал американцам о самой большой лжи

Вести.UZ00:33
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 09:08, Ашберн
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Установлена личность убитой петербургским преподавателем студентки

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Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб, когда помогал тушить загоревшийся дом в своем муниципалитете.
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Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР

Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
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Международный суд ООН рассмотрит иск Украины против России

Международный суд ООН в Гааге одобрил рассмотрение иска Украины против России о нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и конвенции о борьбе с финансированием терроризма, сообщает газета «Европейская правда».
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Управление федеральной налоговой службы по Москве хочет взыскать с актрисы Анастасии Заворотнюк долг в 24 тыс. рублей, сообщает телеграм-канал Mash.
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Московский патриархат заявил о невозможности поминовения патриарха Александрийского и всей Африки патриархом Кириллом во время богослужений из-за признания последним неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), пишет «Интерфакс» в пятницу, 8 ноября.
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Соцсеть для обмена фотографиями и видео Instagram протестирует в США функцию, скрывающую количество лайков под постами, сообщает Wired.
РИА Новости 08:00
Армия и оружие

Госдеп не получал указаний от Трампа о нефтяных месторождениях в Сирии

Госдепартамент не получал указаний от президента США Дональда Трампа относительно нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии.
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Отца Мары Багдасарян лишили гражданства

РИА Новости 07:31
Общество

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Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.
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В Эрмитаже, во время реставрации портрета Екатерины II художника Пьера Этьена Фалькон, под образом императрицы обнаружили другую картину.
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Армия и оружие

В Донбассе началось разведение сил в Петровском

По данным штаба Операции объединенных сил, разведение сил в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское началось в 12:00.
Коммерсантъ 05:12
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В Би-би-си ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова

Перевод слов Рамзана Кадырова с чеченского на русский о пользователях интернета был точным, сообщили РБК в Би-би-си.
РБК вчера в 10:48
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
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В общей сложности было выпущено 10 единиц данного купе. В 2017 году модель стоила 2,3 млн рублей (примерно 161 млн рублей).
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Как сообщает ToDay News Ufa, балерина Анастасия Волочкова выложила фотографии в Инстаграм, где она предстала перед поклонниками в новом, необычно для нее имидже.
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Путин и Соловьев возглавили рейтинг доверия в ЛНР и ДНР

По данным издания «ПолитНавигатор», респонденты в качестве лидера выбрали президента России Владимира Путина, второе место получил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
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Политика

Фарион раскритиковала бойцов ВСУ, говорящих на русском языке

Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире украинского телеканала НТА раскритиковала военнослужащих, говорящих по-русски.
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РФПИ инвестировал в российского разработчика хирургических роботов

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о завершении первого раунда инвестиций в российского разработчика хирургических роботов Assisted Surgical Technologies (AST).
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Политика

Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»

Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
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Полина Гагарина не сумела сдержать слезы на шоу «Голос»

Член жюри шоу «Голос» Полина Гагарина не сумела сдержать слезы после выступления Дмитрия Клинаева.
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Шоу-бизнес

Экс-участница Serebro рассказала об унижениях со стороны Серябкиной

Бывшая участница обновленного состава группы Serebro Ирина Титова рассказала об унижениях со стороны Ольги Серябкиной.
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Горбачев заявил, что не сожалеет о перестройке

Бывший президент СССР Михаил Горбачев не сожалеет о перестройке и считает, что одной из ее важнейших составляющих было новое внешнеполитическое мышление.
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