Политика

Российская газетаРоссийская газетаТрамп назвал заявления о вмешательстве РФ в выборы самой большой ложью

Утверждения о якобы российском вмешательстве в выборы 2016 года и о связях президента США Дональда Трампа с Россией являются самой большой ложью. Об этом в пятницу заявил глава Белого дома, выступая на предвыборном митинге в Атланте (штат Джорджия).
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Трамп рассказал о «самой большой лжи» для американцев

Газета.Ru05:23

Трамп назвал «самую большую ложь» для американцев

РБК03:54

Трамп назвал заявления о вмешательстве РФ в выборы самой большой ложью

Известиявчера в 22:30

Трамп заявил, что высказывания о вмешательстве России в выборы «самая большая ложь»

Комсомольская правдавчера в 22:56

Трамп назвал заявления о вмешательстве РФ в выборы самой большой ложью

Российская газетавчера в 20:32

Трамп назвал «самой большой ложью» заявления о «вмешательстве» России в выборы

Life.ruвчера в 19:33

Трамп назвал заявления о российском вмешательстве в выборы самой большой ложью

ТАССвчера в 18:54
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 07:34, Ашберн

Трамп рассказал американцам о самой большой лжи

Вести.UZ00:33
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 07:34, Ашберн
Происшествия

В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве мужчина

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после того, как в Санкт-Петербурге из реки Мойки вытащили мужчину, в рюкзаке которого лежали две женские руки и травматический пистолет.
RT на русском 07:16
Общество

Роспотребнадзор рассказал об опасности губок для мытья посуды

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РИА Новости 03:32
Политика

Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском вчера в 10:34
Политика

Депутат Рады рассказал об изъятиях транзитного газа и денег

Депутат Рады Александр Дубинский описал схему, по которой транзитный российский газ, направляемый в Словакию, выкачивается из трубы.
Вести.Ru вчера в 11:05
Политика

Россия приветствует отвод сил у Петровского в Донбассе

Россия приветствует отвод сил Украины и Донецкой народной республики у линии соприкосновения в Донбассе в районе Петровского.
ТАСС 05:52
Общество

Адвокат сообщил, что отца Мары Багдасарян лишили гражданства

РИА Новости 07:31
Происшествия

В Реутове загорелся мебельный цех

Мебельный цех загорелся в Реутове Московской области, существует угроза распространения огня на все здание, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости 05:46
Фигурное катание

Россиянка Щербакова стала первой на этапе Гран-при в Китае

Примечательно, что во всех четырех состоявшихся этапах Гран-при победу одерживали исключительно россиянки: две победы у Щербаковой, и по одной у Алены Косторной и Александры Трусовой, победившей с мировым рекордом.
Вести.Ru 05:39
Происшествия

От гигантского фаллоса спасли мужчину хирурги из Санкт-Петербурга

Одни аплодируют петербургских врачам за успешно выполнению работу по извлечению из прямой кишки пострадавшего мужчины огромных размеров инородного предмета.
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Наука

В России научились определять поддельное вино за минуту

ТК Звезда вчера в 21:03
Здоровье

В Минздраве сочли успешным приобщение россиян к здоровому образу жизни

Российские регионы проделали «очень серьезный путь» в формировании у граждан приверженности здоровому образу жизни (ЗОЖ).
Lenta.ru вчера в 15:05
Общество

В Грузии начались протесты против фильма о геях

В центре Тбилиси у кинотеатра «Амирани» начались протесты против показа шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали», повествующего об отношениях двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.
Lenta.ru вчера в 11:46
Общество

Александра Пахмутова отмечает 90-летие

Сегодня Пахмутова отмечает 90-летие.
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Здоровье

Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач

Врачи в США бьют тревогу: пожилым людям категорически запрещено принимать 6 лекарств, которые могут привести их к смерти.
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Общество

Чубайс прокомментировал свои слова об идиотизме советских людей

Глава "Роснано" и бывший министр финансов Анатолий Чубайс прокомментировал свои слова об идиотизме советских людей и жизни в СССР.
Газета.Ru 07:20
Кино

На премию «Золотой глобус» претендует шесть российских фильмов

Свободная Пресса вчера в 22:28
Общество

Орешкин: искусственный интеллект увеличит в России число рабочих мест

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) приведет не к сокращению, а к росту количества рабочих мест, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
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Сборная России начала матч со Швецией на Кубке Карьяла

Игра проходит в рамках Кубка Карьяла, команды вышли на поле в 14:30 по московскому времени.
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Политика

Русскоговорящих украинских силовиков назвали «москалями»

Бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион раскритиковала украинских силовиков, которые говорят на русском языке.
Lenta.ru 05:07
Политика

Зеленский распорядился укрепить государство

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства», сообщается на сайте офиса президента.
РБК 06:57
Общество

Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание "Асахи симбун".
РИА Новости вчера в 20:17
Общество

«Росатом» рассекретил приказ, запрещавший ученым водить автомобили

Известия вчера в 23:23
Происшествия

Бывший мэр Истры сбежал от следствия

Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.
Известия 04:16
Кино

«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории

"Джокер" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли может стать самым прибыльным фильмом, основанным на комиксах, в истории сообщает Forbes.
РИА Новости 05:29
Экономика

Шесть компаний допустили к торгам по продаже здания Минэкономразвития

Шесть компаний допущены к торгам по продаже бывшего здания Минэкономразвития, говорится в протоколе об определении участников, размещенном автоматизированной системой торгов Сбербанк-АСТ.
РИА Новости вчера в 11:05
Технологии

Google обновляет интерфейс YouTube

Обновлённый интерфейс YouTube для десктопов и мобильных устройств на базе Android и iOS уже доступен всем пользователям.
3DNews вчера в 06:44
Шоу-бизнес

Кристина Асмус заплакала из-за травли после съемок в эротической сцене

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус после травли за «Текст» решила отказаться от роли в новом фильме, где ей предстояло сниматься в нижнем белье.
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Химик из Апатитов победила в конкурсе ЮНЕСКО

В жесткой конкурентной борьбе одной из победительниц стала молодая российская ученая из Кольского научного центра РАН Галина Калашникова.
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Транспорт

Россияне скупили билеты на первые поезда в Крым

Открылась продажа железнодорожных билетов в Крым. Первый поезд отправится в Севастополь 23 декабря из Санкт-Петербурга.
ТВ Центр вчера в 03:53
Фигурное катание

Глава Татарстана объявил благодарность Загитовой

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