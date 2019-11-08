Политика
Российская газетаТрамп назвал заявления о вмешательстве РФ в выборы самой большой ложью
Утверждения о якобы российском вмешательстве в выборы 2016 года и о связях президента США Дональда Трампа с Россией являются самой большой ложью. Об этом в пятницу заявил глава Белого дома, выступая на предвыборном митинге в Атланте (штат Джорджия).
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Трамп заявил, что высказывания о вмешательстве России в выборы «самая большая ложь»
Комсомольская правдавчера в 22:56
Трамп назвал заявления о вмешательстве РФ в выборы самой большой ложью
Российская газетавчера в 20:32
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 07:34, Ашберн
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