Утверждения о якобы российском вмешательстве в выборы 2016 года и о связях президента США Дональда Трампа с Россией являются самой большой ложью. Об этом в пятницу заявил глава Белого дома, выступая на предвыборном митинге в Атланте (штат Джорджия).

Трамп назвал заявления о вмешательстве РФ в выборы самой большой ложью

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