Политика

Российская газетаРоссийская газетаТрамп назвал заявления о вмешательстве РФ в выборы самой большой ложью

Утверждения о якобы российском вмешательстве в выборы 2016 года и о связях президента США Дональда Трампа с Россией являются самой большой ложью. Об этом в пятницу заявил глава Белого дома, выступая на предвыборном митинге в Атланте (штат Джорджия).
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Трамп рассказал о «самой большой лжи» для американцев

Газета.Ru05:23

Трамп назвал заявления о российском вмешательстве в выборы самой большой ложью

ТАССвчера в 18:54

Трамп заявил, что высказывания о вмешательстве России в выборы «самая большая ложь»

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Трамп назвал заявления о вмешательстве РФ в выборы самой большой ложью

Известиявчера в 22:30

Трамп назвал заявления о вмешательстве РФ в выборы самой большой ложью

Российская газетавчера в 20:32

Трамп назвал «самой большой ложью» заявления о «вмешательстве» России в выборы

Life.ruвчера в 19:33

Трамп назвал «самую большую ложь» для американцев

РБК03:54
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 06:07, Ашберн

Трамп рассказал американцам о самой большой лжи

Вести.UZ00:33
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 06:07, Ашберн
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В 2014 году власти Квебека потребовали от владелицы женского бутика Delilah’s Ивы Купер (Eva Cooper) пользоваться в Facebook французским языком вместо английского.
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В Би-би-си ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова

Перевод слов Рамзана Кадырова с чеченского на русский о пользователях интернета был точным, сообщили РБК в Би-би-си.
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Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
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Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»

Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
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