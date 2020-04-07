Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruТрамп не исключает сокращение добычи нефти со стороны США

Журналисты уточнили у президента, попросит ли Вашингтон производителей сократить добычу нефти. Трамп ответил, что это решение пока не принято. По словам президента, он предполагает, что из-за отсутствия спроса на рынке, ОПЕК и прочие стороны будут должны автоматически уменьшить объемы добычи нефти.
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Трамп допустил снижение добычи нефти вслед за другими участниками рынка

RT на русском06 апреля в 19:46

Трамп сказал, что заставит его задуматься о снижении добычи нефти

Интерфакс06 апреля в 19:03

Трамп оценил вероятность сокращения добычи нефти США

Lenta.ru06 апреля в 19:05

Трамп оценил возможность сокращения добычи нефти в США вслед за ОПЕК+

РИА Новости06 апреля в 19:03

Трамп заявил об отсутствии просьб о сокращении добычи нефти

Коммерсантъ06 апреля в 19:41

Трамп не обещает, что США вслед за другими участниками рынка могут сократить добычу нефти

ТАСС06 апреля в 18:57

Трамп рассказал об отсутствии просьб о сокращении добычи нефти

Газета.Ru06 апреля в 18:56
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Происшествия

Найденный под завалами в Нижегородской области мужчина умер

РБК 01:39
Общество

В США за сутки умерло рекордное число больных коронавирусом

Число жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Коммерсантъ 02:20
Политика

Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
РБК 02:36
Общество

Минтранс уточнил порядок вывоза россиян из-за границы

В Министерстве транспорта уточнен порядок вывоза россиян из-за границы, передает ТАСС.
Российская газета вчера в 16:39
Происшествия

Художник Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Художник Никас Сафронов попал в ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК вчера в 21:33
Экономика

Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд

Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Газета.Ru вчера в 13:00
Финансы

Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом

Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Lenta.ru вчера в 17:31
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
РИА Новости 01:47
Авто

Представлена таблица транспортного налога на 2020 год по регионам

Эксперты назвали субъекты РФ с самым низким и высоким транспортным налогом. Таблицы транспртного налога-2020 опубликовал портал Autonews.ru.
МонаВиста 01:56
Общество

Спрогнозирован срок выхода эпидемии коронавируса в России на плато

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова спрогнозировала срок выхода эпидемии коронавируса в России на плато.
Lenta.ru вчера в 14:10
Происшествия

В Пермском крае умер пациент с коронавирусом

РИА Новости 01:56
Происшествия

Три человека пострадали при обрушении здания в Кемерове

Три человека пострадали при обрушении строящегося здания на территории завода «Химпром» по производству химической продукции в Кемерове.
Известия 02:37
Общество

Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей

Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Коммерсантъ вчера в 10:21
Политика

La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации

Одна из популярнейших газет Италии La Stampa заявила, что ее оскорбила критика Министерством обороны РФ ее публикаций о том, что российская помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 "на 80% бесполезна".
Газета.Ru вчера в 17:06
Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
ТАСС вчера в 08:24
Экономика

Fitch пересмотрело прогнозы 15 российских банков

Международное агентство Fitch изменило со "стабильного" на "негативный" прогноз по долгосрочному рейтингу 15 российских банков.
Вести.Ru 00:02
Здоровье

Российские военные врачи начали прием пациентов в Белграде

Бригады российских военных врачей начали принимать пациентов с подозрением на коронавирус в Белграде.
РБК вчера в 02:17
Экономика

Половина компаний начала оптимизацию фонда оплаты труда

Если еще неделю назад доля компаний, оптимизирующих фонд оплаты труда, составляла 29%, то на сегодня она возросла до 50%.
Известия вчера в 17:05
Общество

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми

Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Российская газета вчера в 12:52
Здоровье

Коронавирус на Украине: число погибших растёт

Общее число летальных случаев растёт: в стране скончались уже 38 человек, заразившихся коронавирусом.
Rusvesna.su 06 апреля в 02:45
Происшествия

В Крыму задержаны руководители «Крымэнерго»

Симферополь, 7 апреля 2020, 18:24 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого замгендиректора предприятия за покушение на мошенничество.
REGNUM вчера в 11:24
Происшествия

В Петербурге приземлился самолет из Таиланда с гражданами России

REGNUM вчера в 10:48
Политика

В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне

Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
ТАСС вчера в 06:02
Политика

Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Ведомости 06 апреля в 13:04
Общество

Шестеро челябинцев с коронавирусом выписаны из больницы

Челябинск, 8 апреля 2020, 09:12 — REGNUM В Челябинской области с начала пандемии коронавируса шесть человек выздоровели.
REGNUM 02:12
Здоровье

В Алтайском крае выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Алтайском крае за прошедшие сутки, число зараженных составило 18 человек.
Известия вчера в 23:10
Общество

Самолёт с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолёт «Аэрофлота» с пожелавшими вернуться на родину россиянами на борту.
RT на русском 00:09
Общество

Власти Китая сняли изоляцию с Уханя

Власти Китая разблокировали выезд из города Уханя, ставшего очагом эпидемии коронавируса, пишет Reuters.
Газета.Ru вчера в 12:21
Общество

WhatsApp ввел новые ограничения

Ранее WhatsApp уже ограничивал число получателей пересылаемых сообщений - до пяти человек. Теперь их количество снизилось до одного.
Российская газета вчера в 06:49
Политика

Медведев считает, что США пытаются сорвать продление договора СНВ-3

Москва, 8 апреля 2020, 07:10 — REGNUM Позиция Госдепартамента США о присоединении к Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) Китая и о распространении документа на новейшие российские вооружения выглядит абсолютно нереалистично, написал 8 апреля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в колонке для ТАСС.
REGNUM 00:10
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