Общество
RuNews24.ruТрамп не исключает сокращение добычи нефти со стороны США
Журналисты уточнили у президента, попросит ли Вашингтон производителей сократить добычу нефти. Трамп ответил, что это решение пока не принято. По словам президента, он предполагает, что из-за отсутствия спроса на рынке, ОПЕК и прочие стороны будут должны автоматически уменьшить объемы добычи нефти.
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Трамп допустил снижение добычи нефти вслед за другими участниками рынка
RT на русском06 апреля в 19:46
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Общество
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Общество
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