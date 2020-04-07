Журналисты уточнили у президента, попросит ли Вашингтон производителей сократить добычу нефти. Трамп ответил, что это решение пока не принято. По словам президента, он предполагает, что из-за отсутствия спроса на рынке, ОПЕК и прочие стороны будут должны автоматически уменьшить объемы добычи нефти.

Трамп не исключает сокращение добычи нефти со стороны США

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