Общество
RuNews24.ruТрамп не исключает сокращение добычи нефти со стороны США
Журналисты уточнили у президента, попросит ли Вашингтон производителей сократить добычу нефти. Трамп ответил, что это решение пока не принято. По словам президента, он предполагает, что из-за отсутствия спроса на рынке, ОПЕК и прочие стороны будут должны автоматически уменьшить объемы добычи нефти.
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Шоу-бизнес
Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Экономика
Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей
Жители России могут получить ориентировочно по пятьдесят тысяч рублей из-за коронавируса.
Общество
Скворцова назвала сроки пика и спада эпидемии коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала телеканалу "Россия 24", что до выхода на "плато" с коронавирусной инфекцией осталось где-то 10-14 дней, после чего эпидемия продержится какое-то время и пойдет в обратную сторону.
Кино
Глава Walt Disney не исключил перенос прокатных фильмов на Disney+
Руководство Walt Disney не исключает возможности отказа от проката некоторых перспективных кинопроектов с последующей их демонстрацией с помощью собственного потокового сервиса.
Происшествия
В Чувашии выявили четвертый случай заражения коронавирусом
Четвертый случай коронавирусной инфекции зарегистрирован в Чувашии, заболевший приехал из Москвы, не дождавшись результатов сданных в столице анализов, сообщает министерство здравоохранения республики.
Общество
Австрия смягчает режим карантина
Австрия смягчает режим карантина.
Биатлон
Сборная России по биатлону может остаться без главного тренера
Пост главного тренера сборной занимает Анатолий Хованцев, назначенный союзом на эту должность в мае 2018-го года.
Общество
Минтранс уточнил порядок вывоза россиян из-за границы
В Министерстве транспорта уточнен порядок вывоза россиян из-за границы, передает ТАСС.
Политика
В Госдуму внесён законопроект об упрощении получения гражданства
Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Происшествия
Появилось видео с места расстрела пятерых человек в Рязанской области
Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видео с места убийства пятерых человек в Рязанской области.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Кино
13 апреля состоится премьера фильма «Зулейха открывает глаза»
13 апреля состоится премьера многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза».
Авто
Компания Hyundai выпустит 5 новинок в 2020 году
Злополучный коронавирус спутал карты многим, но Hyundai, похоже, не из таких: на 2020 год корейцы запланировали аж пять новинок.
Шоу-бизнес
Сын Александра Малинина сообщил о смерти матери
Сын знаменитого певца Александра Малинина Никита сообщил о смерти матери Инны Курочкиной.
Экономика
Как изменились сроки сдачи отчетности в связи с коронавирусом
Конкретные сроки сдачи отчетности представлены в таблице.
Общество
У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус
Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Общество
Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии
Премьер Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, переведен в отделение интенсивной терапии после того, как его состояние ухудшилось, передает Reuters заявление канцелярии правительства.
Здоровье
В Москве около 1700 человек лечатся от коронавируса дома
Около 1700 человек в Москве проходят лечение от коронавирусной инфекции COVID-19 на дому.
Кино
Появился трейлер боевика «Эвакуация» с Крисом Хемсвортом
Netflix опубликовал трейлер нового боевика «Эвакуация», главную роль в котором исполняет Крис Хемсворт.
Авто
Продажи новых автомобилей в России выросли за март
Количество проданных новых легковых автомобилей по итогам марта составило более 160 тысяч машин, что на 22,7% больше показателя аналогичного периода предыдущего года, 7 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Политика
Путин получил ответ вирусолога на вопрос о сокращении нерабочих дней
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с ведущими специалистами медицины спросил, можно ли рассчитывать на сокращение выходных дней, которые установлены с 3 по 30 апреля.
Общество
Представитель ВОЗ оценила действия России в борьбе с коронавирусом
Россия сделала все, что возможно, для борьбы с пандемией коронавируса, считает представитель Всемирной организации здравоохранения в стране Мелита Вуйнович.
Происшествия
В Петербурге мужчина с подозрением на коронавирус сбежал из больницы
В Санкт-Петербурге из больницы Святого Георгия сбежал пациент с подозрением на коронавирус, сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Экономика
МОТ предрекла сокращение рабочих часов на фоне пандемии коронавируса
Кризис, развернувшийся на фоне распространеия коронавируса в мире, приведет к сокращению рабочих часов на 6,7% во II квартале 2020 года.
Экономика
Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд
Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.