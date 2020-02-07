Коронавирус

Красная веснаКрасная веснаТрамп не исключил рецессии экономики США

Возможность рецессии американской экономики допустил президент США Дональд Трамп. Свое мнение Трамп сообщил 16 марта на пресс-конференции журналистам.
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Трамп допустил возможность рецессии экономики США

Газета.Ruвчера в 16:23

Al Mayadeen (Ливан): пандемия коронавируса разрушает мечты Трампа? (Al Mayadeen)

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Биржи в США обвалились после заявления Трампа о возможной рецессии

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Дональд Трамп подтвердил возможность рецессии

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В США фондовые индексы обрушились после заявления Трампа о рецессии

РЕН ТВвчера в 16:18

Трамп не исключил, что американская экономика движется в направлении рецессии

ПРАЙМвчера в 16:03
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 19:19, Ашберн
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Ivi ввел символическую плату в 1 рубль за месячную подписку. «КиноПоиск HD» открывает бесплатный доступ до конца апреля.
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Оптовые цены на гречку и рис в России пошли вверх – об этом со ссылкой на участников рынка сообщает агентство «Интерфакс».
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Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли вечером во вторник, 17 марта, заявил, что количество жертв коронавируса в стране за сутки выросло на 345 и составило 2503 человека.
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