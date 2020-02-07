Коронавирус
Красная веснаТрамп не исключил рецессии экономики США
Возможность рецессии американской экономики допустил президент США Дональд Трамп. Свое мнение Трамп сообщил 16 марта на пресс-конференции журналистам.
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Авто
Автомобили с пробегом подорожают в России
Как пишет autonews со ссылкой на собственных специалистов, цена автомобилей с пробегом будет постепенно увеличиваться пропорционально стоимости новых моделей.
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королёвой сменил имя и отказался от фамилии
Сын Наташи Королёвой увлечён музыкальной карьерой. Архип Глушко стал певцом и уже записал свой первый хит под названием «Бутылка вина».
Политика
Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию
Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Общество
Минкультуры закрывает подведомственные кинотеатры, музеи и цирки
Запрет коснется подведомственных театров и кино, музеев и выставок, филармоний, цирков и других заведений исполнительских искусств.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Футбол
Мамаев готовится к переезду из России
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев готовится к переезду из России. Об этом он сообщил в Instagram своей супруги Аланы Мамаевой.
Политика
Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по Конституции
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию.
Здоровье
Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.
Общество
Часть московских ресторанов приостановят работу из-за коронавируса
«Часть членов Федерации рестораторов и отельеров среди рестораторов в Москве, принимая во внимание сложившуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, с 18 марта текущего года приостанавливают работу по обслуживанию гостей, переходя на формат доставки еды», — говорится в письме.
Общество
Россиянам открыли бесплатный доступ к ведущим онлайн-кинотеатрам
Ivi ввел символическую плату в 1 рубль за месячную подписку. «КиноПоиск HD» открывает бесплатный доступ до конца апреля.
Экономика
Оптовые цены на гречку и рис в России пошли вверх
Оптовые цены на гречку и рис в России пошли вверх – об этом со ссылкой на участников рынка сообщает агентство «Интерфакс».
Общество
Число жертв коронавируса в Италии за сутки увеличилось на 345 человек
Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли вечером во вторник, 17 марта, заявил, что количество жертв коронавируса в стране за сутки выросло на 345 и составило 2503 человека.
Футбол
Луис Рубиалес: «Не могу гарантировать, что турниры закончатся 30 июня. В Севилье нельзя играть летом при +40»
УЕФА утверждает, что соревнования должны быть завершены до 30 июня, но это не должно быть чем-то непреодолимым.
Происшествия
В Мурманске моряк с подозрением на коронавирус сбежал из больницы
Днем ранее сообщалось, что 40-летняя пациентка с подозрением на инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2 сбежала из больницы в Москве, ее нашли на Оршанской улице на западе столицы и вернули в медучреждение.
Происшествия
В Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8 с грузом горючего
Неизвестные обстреляли в Коми вертолет Ми-8, который следовал по маршруту Емва (Коми) - Шиес (Архангельская область), с горюче-смазочными материалами, пострадавших нет.
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов сделал свою подругу директором кинофестиваля
Экономика
Кудрин назвал сигналом для экономики снижение ключевой ставки ФРС США
Снижение ключевой ставки Федеральной резервной системой США не только мера поддержки для американской экономики, но и сигнал для экономики мира, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Наука
Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови
Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Экономика
Банки уходят в онлайн
За последние два года количество филиалов, отделений, допофисов и других подразделений банков сократилось почти на 3200, что составляет около 10% их общего количества.
Общество
Умерла вдова первого космонавта Юрия Гагарина
На 85-м году жизни скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
Армия и оружие
В ВМФ рассказали о разработках подводных лодок пятого поколения
Как сообщает газета "Красная звезда", главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов рассказал журналистам о разработках в стране российских подводных лодок пятого поколения.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов крестили младшую дочь
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов крестили младшую дочь "Крестины доченьки", – с улыбкой ответила Анастасия Костенко.
Политика
Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом
Ранее во вторник Путин призвал россиян не запасаться продуктами в связи с распространением коронавируса, ситуация с поставками в магазины стабильная, подчеркнул президент.
Здоровье
В МГУ рассказали о возможной вакцине от коронавируса
В России за три месяца могут создать прототип дешевой в изготовлении вакцины от нового коронавируса, заявили газете "Известия" на кафедре вирусологии биологического факультета МГУ.
Футбол
«Трабзонспор» расторг контракт с Оби Микелем
«Трабзонспор» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с нигерийским полузащитником Джоном Оби Микелем.
Общество
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Турции
В Турции зафиксирована первая смерть от коронавируса COVID-19, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
Кино
«Дом кино» закрывается на карантин
С 18 по 31 марта кинотеатр «Дом кино» закрывается на карантин.