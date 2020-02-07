Коронавирус

Красная веснаКрасная веснаТрамп не исключил рецессии экономики США

Возможность рецессии американской экономики допустил президент США Дональд Трамп. Свое мнение Трамп сообщил 16 марта на пресс-конференции журналистам.
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Al Mayadeen (Ливан): пандемия коронавируса разрушает мечты Трампа? (Al Mayadeen)

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Трамп не исключил, что американская экономика движется в направлении рецессии

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Газета.Ruвчера в 16:23

В США фондовые индексы обрушились после заявления Трампа о рецессии

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Временный глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн во всех смыслах не смог оценить капитальный ремонт детской больницы в Биробиджане.
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Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 03:24
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Путин заявил, что каждое второе преступление в России не раскрывается

Президент РФ Владимир Путин потребовал улучшить ситуацию с раскрываемостью преступлений - каждое второе преступление в стране остается нераскрытым.
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Обращение президента России Владимира Путина к нации не готовится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ.
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Немецкая компания Volkswagen вывела на тестовые испытания свой новый компактный кроссовер Tarek.
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Общество

Вернувшихся в течение 14 дней из Европы в Россию проверят на COVID-19

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Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Газета.Ru 06:07
Общество

Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса

Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
REGNUM вчера в 14:22
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru вчера в 02:59
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Активистка с плакатом о Путине обратится в СКР из-за побоев в полиции

Активистка «Бессрочного протеста» Вера Олейникова 14 марта выходила в Москве к зданию ФСБ на акцию протеста с плакатом о президенте РФ Владимире Путине, где была задержана полицией «для установления личности».
Собеседник 06:32
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Макрон объявил о закрытии границ ЕС и Шенгенской зоны

Границы Шенгенской зоны и Евросоюза будут закрыты из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеообращения к гражданам.
Газета.Ru вчера в 15:33
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк переехал в больницу, где лежит актриса

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк поселился в реабилитационном центре у больной жены.
Evo-rus.com 02:28
Политика

Госдума ввела штрафы за нарушения в ходе всероссийского голосования

Москва, 17 марта 2020, 12:32 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий административную ответственность за нарушения в ходе общероссийского голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.
REGNUM 05:32
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России

Компания «Яндекс» запустила уникальную онлайн-карту распространения коронавируса в Российской Федерации.
Evo-rus.com вчера в 14:29
Транспорт

Киевское метро закроют до 3 апреля из-за коронавируса

Метрополитен в Киеве закроется во вторник в 23.00 (24.00 мск) и не будет работать предварительно до 3 апреля из-за пандемии коронавируса, заявил во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко.
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Институт Роберта Коха предсказал два года пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, вирус будет распространяться волнами, завил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.
РИА Новости 06:42
Шоу-бизнес

Звезда «Тора» Идрис Эльба заразился коронавирусом

Британский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом. Об этом сообщает OANews со ссылкой на его Twitter.
Слово и Дело 03:37
Космос

Россия запустит аппарат на Луну

По сообщению главы отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова, 1 октября 2021 года ожидается запуск российского космического аппарата на Луну.
Expert.ru 05:45
Религия

РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств.
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Квартира Юлии Началовой официально перешла к ее дочери Вере Алдониной

После длительных судебных разбирательств было принято решение, что объект недвижимости перешел во владение к дочери покойной артистки Вере Алдониной.
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Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.
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Россиянам старше 60 лет дали рекомендации по профилактике коронавируса

Роспотребнадзор опубликовал постер с рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции для граждан старше 60 лет.
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Экономика

Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса

Росавиация не исключает банкротства авиакомпаний из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Dendi и Lil вошли в команду освещения благотворительного турнира WeSave! Charity Play по Dota 2

В список вошли Данил «Dendi» Ишутин, Илья «Lil» Ильюк, Андрей «Mag» Чипенко и Андрей «Ghostik» Кадык — их команды не участвуют в чемпионате.
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В СК подтвердили возобновление дела о похищении летчика Ярошенко

Следственный комитет России подтвердил возобновление расследования уголовного дела в отношении сотрудников спецслужб США и Республики Либерия, причастных к похищению летчика Константина Ярошенко.
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Evraz вложит ₽16 млрд в новое производство в «Титановой долине»

Именно отсутствие гарантии строительства подъездных железнодорожных путей привело к тому, что регион потерял другого крупного инвестора — "СТОД-Урал", компанию, которая готова была вложить в производство в Свердловской области 15 млрд руб. Сейчас "Титановая долина" прорабатывает условия сделки с РЖД по концессии.
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