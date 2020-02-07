Коронавирус
Красная веснаТрамп не исключил рецессии экономики США
Возможность рецессии американской экономики допустил президент США Дональд Трамп. Свое мнение Трамп сообщил 16 марта на пресс-конференции журналистам.
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Общество
Врио главы ЕАО застрял в лифте при проверке больницы
Временный глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн во всех смыслах не смог оценить капитальный ремонт детской больницы в Биробиджане.
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Политика
Путин заявил, что каждое второе преступление в России не раскрывается
Президент РФ Владимир Путин потребовал улучшить ситуацию с раскрываемостью преступлений - каждое второе преступление в стране остается нераскрытым.
Политика
Кремль опроверг подготовку обращения Путина к нации
Обращение президента России Владимира Путина к нации не готовится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big отправится на «Евровидение»
Панк-фрик-рейверы Little Big собирались оставить танцовщика только в клипе, на конкурс поехать без него.
Авто
Фотошпионы заметили новый кроссовер Volkswagen Tarek
Немецкая компания Volkswagen вывела на тестовые испытания свой новый компактный кроссовер Tarek.
Общество
Вернувшихся в течение 14 дней из Европы в Россию проверят на COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала губернаторов проверить на коронавирус всех, кто вернулся из Европы в Россию в течение последних двух недель.
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс
Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Общество
Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса
Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Происшествия
Активистка с плакатом о Путине обратится в СКР из-за побоев в полиции
Активистка «Бессрочного протеста» Вера Олейникова 14 марта выходила в Москве к зданию ФСБ на акцию протеста с плакатом о президенте РФ Владимире Путине, где была задержана полицией «для установления личности».
Политика
Макрон объявил о закрытии границ ЕС и Шенгенской зоны
Границы Шенгенской зоны и Евросоюза будут закрыты из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеообращения к гражданам.
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк переехал в больницу, где лежит актриса
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк поселился в реабилитационном центре у больной жены.
Политика
Госдума ввела штрафы за нарушения в ходе всероссийского голосования
Москва, 17 марта 2020, 12:32 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий административную ответственность за нарушения в ходе общероссийского голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России
Компания «Яндекс» запустила уникальную онлайн-карту распространения коронавируса в Российской Федерации.
Транспорт
Киевское метро закроют до 3 апреля из-за коронавируса
Метрополитен в Киеве закроется во вторник в 23.00 (24.00 мск) и не будет работать предварительно до 3 апреля из-за пандемии коронавируса, заявил во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Общество
Институт Роберта Коха предсказал два года пандемии COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, вирус будет распространяться волнами, завил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.
Шоу-бизнес
Звезда «Тора» Идрис Эльба заразился коронавирусом
Британский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом. Об этом сообщает OANews со ссылкой на его Twitter.
Космос
Россия запустит аппарат на Луну
По сообщению главы отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова, 1 октября 2021 года ожидается запуск российского космического аппарата на Луну.
Религия
РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств.
Шоу-бизнес
Квартира Юлии Началовой официально перешла к ее дочери Вере Алдониной
После длительных судебных разбирательств было принято решение, что объект недвижимости перешел во владение к дочери покойной артистки Вере Алдониной.
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков
Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.
Общество
Россиянам старше 60 лет дали рекомендации по профилактике коронавируса
Роспотребнадзор опубликовал постер с рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции для граждан старше 60 лет.
Экономика
Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса
Росавиация не исключает банкротства авиакомпаний из-за распространения коронавирусной инфекции.
Киберспорт
Dendi и Lil вошли в команду освещения благотворительного турнира WeSave! Charity Play по Dota 2
В список вошли Данил «Dendi» Ишутин, Илья «Lil» Ильюк, Андрей «Mag» Чипенко и Андрей «Ghostik» Кадык — их команды не участвуют в чемпионате.
Авто
В России начались продажи «заряженого» седана Audi S8
Немецкая компания Audi начала принимать заказы в России на новый «заряженный» седан S8.
Футбол
Клубы Серии А и Б не хотят платить зарплаты во время остановки сезона
Как сообщает журналист Никола Скира, президенты клубов серии А и серии Б хотят заморозить выплату зарплат игрокам на время на время вынужденного простоя из-за вспышки коронавируса.
Происшествия
В СК подтвердили возобновление дела о похищении летчика Ярошенко
Следственный комитет России подтвердил возобновление расследования уголовного дела в отношении сотрудников спецслужб США и Республики Либерия, причастных к похищению летчика Константина Ярошенко.
Экономика
Evraz вложит ₽16 млрд в новое производство в «Титановой долине»
Именно отсутствие гарантии строительства подъездных железнодорожных путей привело к тому, что регион потерял другого крупного инвестора — "СТОД-Урал", компанию, которая готова была вложить в производство в Свердловской области 15 млрд руб. Сейчас "Титановая долина" прорабатывает условия сделки с РЖД по концессии.