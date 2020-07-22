Коронавирус
RT на русскомТрамп не исключил ухудшения ситуации с коронавирусом в США
Ситуация с коронавирусом в США может ухудшиться перед тем, как стать лучше. С таким заявлением выступил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Как передаёт CNBC, американский лидер не исключил, что ситуация с пандемией коронавируса скорее всего «ухудшится перед тем, как стать лучше».
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Происшествия
Андрей Малахов заявил о вине Косилова в ДТП с пострадавшими
Эхо Москвы в Челябинске 00:36
Экономика
Часть россиян получат новую выплату 15 тысяч рублей до 15 августа
Денежная помощь направлена в качестве компенсации за проведение профилактических мероприятий в условиях распространения коронавируса, включая покупку средств для дезинфекции.
Evo-rus.com 07:20
Политика
Врио губернатора Хабаровского края встретили митингом протеста
Жители Хабаровска вышли 21 июля на акцию протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.
Ведомости 15:07
Политика
В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием
Москва, 21 июля 2020, 14:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках.
REGNUM 07:55
Политика
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год
В документе отдельной строкой прописаны новые санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета 21:50
Игры
Бесплатная онлайн-игра Star Wars: The Old Republic вышла в Steam
Игра Star Wars: The Old Republic была разработана компанией BioWare и выпущена в 2011 году.
Известия 20:25
Политика
Чудовищное шоу: что не так с захватом луцкого террориста?
Ткачёв, как и многие другие эксперты, предполагает, что Зеленскому и его команде идею с захватом и освобождением заложников подсунули креативные пиарщики для спасения стремительно падающего рейтинга.
Rusvesna.su 21:08
Политика
Фургал опубликовал обращение к хабаровчанам после отставки
Известия вчера в 23:47
Происшествия
По меньшей мере 11 человек пострадали при стрельбе в Чикаго
Минимум 11 человек госпитализированы в результате стрельбы в американском городе Чикаго, пишет издание Chicago Suntimes со ссылкой на пожарную службу.
Известия 21:32
Общество
Захвативший заложников в Луцке отпустил их после видео Зеленского
Мужчина, который захватил заложников в Луцке, решил отпустить их после того, как просмотрел видео, где президент Украины Владимир Зеленский по его требованию призвал всех смотреть фильм "Земляне", заявил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.
РИА Новости 15:35
Футбол
«Зенит» и «Спартак» поборются за форварда «Уфы»
Интерес к 19-летнему форварду проявляют петербургский «Зенит» и московский «Спартак», сообщает Sport24.
Свободная Пресса вчера в 17:00
Общество
Госдума приняла закон о внесудебном банкротстве граждан
Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтении закон, разрешающий гражданам с непогашенными долгами от 50 тыс. до 500 тыс. руб. становиться банкротами во внесудебном порядке - через многофункциональные центры (МФЦ).
Интерфакс 07:37
Общество
Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого
Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов.
Известия 11:08
Наука
В США создали убивающий клетки рака молочной железы препарат
Специалисты из Америки создали препарат, который убивает агрессивные клетки рака молочной железы.
ToDay News Ufa вчера в 10:49
Общество
Чернокожий подросток заработал на продаже разрешений на слово «ниггер»
Чернокожий подросток в США заработал на продаже белым одноклассникам разрешений на употребление слова «ниггер».
Lenta.ru 20:39
Армия и оружие
Российский флот начал отслеживать вошедший в Черное море эсминец США
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Porter (типа "Орли Берк") ВМС США, зашедшего в 19:45 19 июля 2020 года в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 02:29
Шоу-бизнес
Прилучный тратит на Карпович деньги, накопленные в браке с Муцениеце
Актер Павел Прилучный, рассказывают анонимы, встречался с коллегой Мирославой Карпович на протяжении года – тогда артист еще состоял в браке.
Gazeta.SPb 18:31
Наука
В мире создали самое тонкое оптическое зеркало
Ученым из Университета Квантовой оптики Макса Планка (Германия) удалось создать тончайшее зеркало в мире – оно состоит из одного слоя атомов.
АБН 19 июля в 20:49
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»
Сбербанк выкупил у «Яндекса» долю в совместном предприятии «Яндекс.Деньги», став его единственным владельцем, сообщает 22 июля «Интерфакс».
Известия 18:33
Происшествия
Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировали
Пожарные ликвидировали открытое горение на территории складского комплекса в городе Видное.
ТАСС 21:15
Шоу-бизнес
Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев стал ведущим ТНТ
Как выяснилось, Дмитрий Шепелев будет вести новое семейное шоу под названием "Ты как я" на ТНТ.
Ruposters.ru 11:00
Армия и оружие
Военнослужащий американской коалиции погиб в Сирии
Военнослужащий возглавляемой США международной коалиции погиб накануне, 21 июля, в Сирии.
ФАН 20:21
Общество
В суде в Петербурге опровергли заявление Мадонны о штрафе в $1 млн
Ранее Мадонна в Twitter сообщила, что во время концерта в 2012 году в Петербурге она произнесла речь в поддержку Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества и за это ее якобы оштрафовали на $1 млн, который она так и не выплатила.
РБК 14:16
Путешествия
Туристам из 50 стран открыли въезд на Кипр
Общественная служба новостей 04:49
Наука
Генетики доказали, что первыми Америку заселили жители Прибайкалья
Чита.Ру вчера в 20:31
Экономика
Артем Чайка вышел из соляного бизнеса
Артем Чайка вышел из соляного бизнеса Сын бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки Артем Чайка перестал быть владельцем головной структуры Тыретского солерудника, одного из крупнейших производителей соли в стране.
Коммерсантъ вчера в 17:52