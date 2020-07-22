Коронавирус
RT на русскомТрамп не исключил ухудшения ситуации с коронавирусом в США
Ситуация с коронавирусом в США может ухудшиться перед тем, как стать лучше. С таким заявлением выступил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Как передаёт CNBC, американский лидер не исключил, что ситуация с пандемией коронавируса скорее всего «ухудшится перед тем, как стать лучше».
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Политика
Соловьев заявил, что Зеленский «открыл врата ада»
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского выполнить требование мужчины, захватившего заложников в Луцке, о записи видеообращения.
РИА Новости 22:23
Политика
Стали известны расходы Трампа на избирательную кампанию в июне
Вашингтон, 21 июля 2020, 05:27 — REGNUM Президент США Дональд Трамп потратил около $50,3 млн в июне 2020 года на проведение избирательной кампании к президентским выборам, которые должны состояться в ноябре, сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 22:27
Общество
Татарстан не вошел в десятку рейтинга регионов по качеству жизни
Рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги" сравнило 10 показателей качества жизни и составило рейтинг регионов.
Реальное время 02:53
Здоровье
Вирусолог: ультрафиолет не защищает от прямой передачи коронавируса
Ультрафиолет пагубно влияет на коронавирус, убивая его на поверхностях за короткое время, но не защищает от прямой его передачи при контакте людей, сообщила РИА Новости ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной вирусологии ФГБУ "Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова" Галина Компанец.
РИА Новости 22:59
Здоровье
Онколог Смирнова рекомендовала пить воду для здоровья кишечника
ToDay News Ufa 05:11
Экономика
Часть россиян получат новую выплату 15 тысяч рублей до 15 августа
Денежная помощь направлена в качестве компенсации за проведение профилактических мероприятий в условиях распространения коронавируса, включая покупку средств для дезинфекции.
Evo-rus.com 07:20
Политика
Дегтярев объяснил отказ выходить к митингующим в Хабаровске занятостью
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал выйти к митингующим на площади жителям, но позже, передает ТАСС.
РБК 09:01
Общество
К миллиардам Алексея Шапошникова не нашлось претензий
Комиссия Мосгордумы по контролю за достоверностью депутатских деклараций о доходах отклонила запросы депутатов Михаила Тимонова (СР), Евгения Ступина (КПРФ) и Павла Тарасова (КПРФ) о проверке достоверности сведений в декларации спикера думы Алексея Шапошникова, заработавшего за 2019 год почти 2 млрд руб. Не был удовлетворен и аналогичный запрос ФБК.
Коммерсантъ 18:02
Происшествия
14 человек пострадали при стрельбе на похоронах в Чикаго
14 человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Чикаго.
Lenta.ru 22:47
Общество
Аномальное тепло ожидает ряд регионов России
Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, каким российским регионам стоит ждать аномально теплую погоду до конца этой недели, передает ТАСС.
Газета.Ru 21:34
Экономика
Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в условиях пандемии коронавируса.
РИА Новости 16:46
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
Футбол
Бывший нападающий «Оренбурга» Деспотович стал игроком «Рубина»
Официальный сайт «Рубина» сообщил о заключении трехлетнего контракта с 28-летним сербским нападающим Джордже Деспотовичем.
Советский спорт 11:59
Шоу-бизнес
Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев стал ведущим ТНТ
Как выяснилось, Дмитрий Шепелев будет вести новое семейное шоу под названием "Ты как я" на ТНТ.
Ruposters.ru 11:00
Шоу-бизнес
Прилучный тратит на Карпович деньги, накопленные в браке с Муцениеце
Актер Павел Прилучный, рассказывают анонимы, встречался с коллегой Мирославой Карпович на протяжении года – тогда артист еще состоял в браке.
Gazeta.SPb 18:31
Происшествия
Захватившему автобус в Луцке пришлось ждать задержания несколько минут
В Сети появилось видео задержания мужчины, захватившего автобус с пассажирами в украинском Луцке.
Известия 18:14
Авто
Китайский автопроизводитель сообщил цены на аналог Aurus Senat
Китайский автогигант FAW объявил цены на новый премиальный седан H9 под брендом Hongqi, который позиционируется в Поднебесной так же, как Aurus в России.
Новые автомобили вчера в 00:37
Культура
Три варианта памятника Александру Невскому представили нижегородцам
Три варианта памятника князю Александру Невскому выбраны архитектурным советом для голосования по выбору одного из вариантов для установки на территории Нижнего Новгорода.
Бизнес News. Время зарабатывать 11:02
Музыка
Рэпер из Новосибирска записал хит с Филиппом Киркоровым
Сплести таланты воедино решили народный артист РФ Филипп Киркоров и молодой рэпер родом из Новосибирска Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава.
VN.RU 09:00
Экономика
Аналитики сообщили о росте инвестиций в жилье в Европе на фоне пандемии
По данным аналитиков, доля вложений в жилой сектор составляет 24% от общего объема инвестиций в недвижимость в Европе.
РБК 23:30
Технологии
Английский Музей науки попросил помощи в опознании странных предметов
Популярная механика вчера в 03:50
Путешествия
Отдых в России назвали мучением и объяснили ажиотажный спрос на поездки в Турцию
Объяснение ажиотажному спросу на поездки в Турцию дала туристический консультант Светлана Щипанова в эфире радио «Комсомольская правда».
Lenta.ru 15:43
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Изначально фильм должны были показать в кино 17 июля.
Evo-rus.com 09:52
Политика
В Кремле заявили о переносе задачи войти в пятерку крупнейших экономик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отсутствие в национальных целях задачи войти в пятерку крупнейших экономик мира, отметил, что конъюнктура сейчас неблагоприятна, она затормозит развитие всех стран.
РИА Новости 05:34
Культура
Толмацкий обвинил в смерти Талькова его охрану
РЕН ТВ вчера в 20:11
Экономика
30% россиян заберут вклады из банков при дальнейшем снижении ставок
Сегодня, 20 июля 2020 года, стало известно, что около 30% россиян заберут вклады из банков в случае дальнейшего снижения ставок.
Саминвестор вчера в 03:31
Армия и оружие
В ВСУ сообщили о боевых потерях за минувшие сутки
Военное обозрение 07:23
Гаджеты
Смартфон OnePlus Nord получит 12 ГБ оперативной памяти
OnePlus Nord будет представлен в двух вариантах: 8/128 ГБ стоимостью 399 евро и 12/256 ГБ стоимостью 499 евро.
Деловое.ТВ 12:03