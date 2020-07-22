Ситуация с коронавирусом в США может ухудшиться перед тем, как стать лучше. С таким заявлением выступил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Как передаёт CNBC, американский лидер не исключил, что ситуация с пандемией коронавируса скорее всего «ухудшится перед тем, как стать лучше».

Трамп не исключил ухудшения ситуации с коронавирусом в США

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