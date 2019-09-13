Госсекретарь США Майк Помпео не будет назначен на должность помощника президента по национальной безопасности. Об этом рассказал глава государства Дональд Трамп на встрече с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

Трамп не назначит Помпео на должность помощника по нацбезопасности

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