Политика

Вести ФМВести ФМТрамп может назначить Помпео помощником по нацбезопасности

Если Помпео назначат на эту должность, то он станет вторым человеком в истории США после Генри Киссинджера, который в течение двух лет был советником по нацбезопасности президента Ричарда Никсона и госсекретарем. Во вторник Трамп сообщил в Twitter, что отправил в отставку Джона Болтона.
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Трамп заявил, что Помпео не будет назначен помощником президента США по нацбезопасности

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Российская газетавчера в 20:15

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Росбалтвчера в 20:02
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 02:04, Вашингтон
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