Политика
Вести ФМТрамп может назначить Помпео помощником по нацбезопасности
Если Помпео назначат на эту должность, то он станет вторым человеком в истории США после Генри Киссинджера, который в течение двух лет был советником по нацбезопасности президента Ричарда Никсона и госсекретарем. Во вторник Трамп сообщил в Twitter, что отправил в отставку Джона Болтона.
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Трамп исключил возможность назначения Помпео помощником по нацбезопасности
Российская газетавчера в 20:15
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 02:04, Вашингтон
Здоровье
Названы простые средства, помогающие снижать высокое давление
Стало известно, что снижать высокое давление помогают не только лекарства.
MedikForum.ru вчера в 12:19
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
По словам защитника, отменены все соответствующие судебные решения начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора.
РИА Новости 11 сентября в 22:12
Гаджеты
Эксперты Роскачества представили новый рейтинг смартфонов
Роскачество совместно с ICRT провело исследование смартфонов, представленных на российском рынке, и опубликовало обновленный рейтинг популярных гаджетов.
Известия 01:00
Политика
Берни Сандерс заявил о необходимости наращивать давление на Мадуро
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, являющийся одним из лидеров предвыборной гонки среди демократов, полагает, что Вашингтону следует наращивать давление на власти Венесуэлы в сотрудничестве с партнерами.
ТАСС вчера в 22:49
Спорт
Домрачева и Бьорндален будут тренировать сборную Китая
LiveResult.Ru вчера в 14:39
Общество
ФСБ хочет заблокировать два почтовых сервиса по примеру Telegram
Роскомнадзор потребовал от компаний Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).
Коммерсантъ вчера в 23:55
Экономика
«Черноголовку» потянуло на сладкое
Компания стала владельцем кондитерской фабрики «Алтай» в Барнауле, некогда входившей в Nestle, мощностью около 25 тыс. тонн продукции в год.
Коммерсантъ вчера в 19:13
Финансы
Какой будет пенсия в 2022 году, сказали в Пенсионном фонде
В 2022 году пенсии повысятся еще на 5,9 процента.
Deita.ru вчера в 21:27
Шоу-бизнес
Два яйца и огурчик. Волочкова поделилась секретом стройности
Балерина Анастасия Волочкова считает, что жизнь и различные занятия в ней должны быть в удовольствие и радость, это касается и физических упражнений.
SM News 11 сентября в 11:20
Политика
В Европе отреагировали на заявление Нетаньяху по Иорданской долине
Нетаньяху заявил, что в случае победы на парламентских выборах 17 сентября он распространит суверенитет на части Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины и северной оконечности Мёртвого моря.
RT на русском вчера в 17:15
Космос
На потенциально пригодной для жизни планете обнаружена вода
Ученые пришли к выводу о потенциальной пригодности небесного тела для жизни, потому что оно имеет: атмосферный слой, подходящий диапазон температуры воздуха (от 0 и до 40 градусов Цельсия) и воду в жидком состоянии.
Пятый канал вчера в 00:53
Политика
Минюст США раскроет подозреваемого по делу о терактах 11 сентября
Министерство юстиции США раскроет юристам подозреваемого в деле 11 сентября, сообщает «ТАСС».
Мой Брянск 01:18
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
Lenta.ru вчера в 01:42
Здоровье
Жители Алтайского края могут бесплатно провериться на онкологию
Провериться могут мужчины и женщины старше 18 лет Жителей Алтайского края бесплатно проверят на онкологию.
Аргументы и Факты - Алтай вчера в 22:38
Политика
Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной
Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.
Lenta.ru вчера в 22:18
Футбол
«Зенит» примет «Арсенал» в девятом туре премьер-лиги
Советский спорт 01:16
Шоу-бизнес
Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов
Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов Режиссер, похоже, начал терять вес на нервной почве.
Экспресс газета вчера в 09:59
Экономика
«Ромир» сообщил о росте повседневных расходов россиян в августе на 11%
Согласно исследованию холдинга «Ромир», на которое ссылается «РИА Новости», повседневные траты россиян в августе выросли на 11% по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Экономика
Леонид Богуславский продал долю в Ozon
В АФК «Система» и BVCP от комментариев отказались. Перед выходом Богуславский владел около 8% Ozon, отмечает собеседник «Коммерсанта».
Ведомости вчера в 20:55
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor 11 сентября в 16:40
Политика
Захарова прокомментировала слова Пушилина о вхождении ДНР в состав РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина о задаче региона войти в состав России.
Свободная Пресса вчера в 11:40
Политика
Пушков оценил слова Зеленского об угрозе Европе «Северного потока — 2»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новое заявление украинского лидера Владимира Зеленского об угрозе проекта газопровода «Северный поток — 2» для всей Европы.
RT на русском 00:53
Экономика
«Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта
ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом.
Интерфакс вчера в 20:44
Экономика
Топилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян
Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек.
ТАСС вчера в 16:31
Армия и оружие
Три воевавшие в Донбассе «добровольческих батальона» разоружили
Известия вчера в 05:57
Политика
Освобожденный украинец не пожал руку Зеленскому
Южный Федеральный вчера в 16:31
Здоровье
Ученые рассказали, чем «запивать» еду, чтобы спастись от рака
Российская газета 11 сентября в 00:10
Политика
Киев начал переговоры о возврате задержанных Россией кораблей
Начаты переговоры о возвращении Киеву катеров Военно-морских сил Украины которые были задержаны российскими пограничниками в ходе керченской провокации режима Порошенко.
Украина.ру вчера в 10:59
Происшествия
Житель Подмосковья купил хлеб с губкой внутри
В Подмосковье в городе Чехов мужчина купил хлеб и обнаружил в хлебном мякише губку для мыться посуды.
Газета.Ru 00:23
Происшествия
Чиновников наказали за бегство сотрудника администрации президента Олега Смоленкова
Чиновников наказали за бегство сотрудника администрации президента Олега Смоленкова, утверждает источник агентства Интерфакс.
Эхо Москвы 01:45