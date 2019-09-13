Политика
ИзвестияТрамп не назначит Помпео на должность помощника по нацбезопасности
Госсекретарь США Майк Помпео не будет назначен на должность помощника президента по национальной безопасности. Об этом рассказал глава государства Дональд Трамп на встрече с журналистами на Южной лужайке Белого дома.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 23:00, Вашингтон
Футбол
Анчелотти раскритиковал власти из-за ремонта на стадионе «Сан-Паоло»
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти раскритиковал муниципальные власти, которые взялись за ремонт раздевалок на домашнем стадионе "Сан-Паоло", однако не успели сделать это вовремя.
Soccer.ru 02:29
Экономика
Минтруд РФ установил размер МРОТ на 2020 год
Минтруд установил минимальный размер оплаты труда в 2020 году на уровне в 12 130 рублей.
ФАН вчера в 22:51
Армия и оружие
Пакистан пригрозил сбивать истребители Су-35 без предупреждения
Avia.pro вчера в 21:07
Гаджеты
В Россию придет крупный китайский производитель смартфонов
Китайская TCL сегодня сообщила о скором выходе на российский рынок смартфонов.
Dgl.ru вчера в 08:00
Футбол
Глеб рассказал, как хотел «втащить» Гвардиоле
Бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны» и сборной Белоруссии Александр Глеб рассказал о периоде, когда выступал за каталонский клуб, конфликтуя с тренером Пепом Гвардиолой.
Нева Спорт 13:11
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Здоровье
Врачи отказываются отрезать «руки-базуки»
Южный Федеральный 20:41
Политика
Супрун заявила о «раздвоении личности» у Зеленского
Бывшая исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила изменение риторики президента страны Владимира Зеленского в свой адрес «раздвоением личности».
RT на русском 22:17
Кино
По новому роману Стивена Кинга снимут сериал
Кинокомпания Spyglass Media Group приобрела права на экранизацию нового романа американского писателя Стивена Кинга «Институт» и планирует выпустить по нему мини-сериал, сообщает The Variety со ссылкой на заявление президента Spyglass по телевидению Лорен Уитни.
Rambler News Service вчера в 12:39
Религия
Патриарх Кирилл сменил своего пресс-секретаря
Священник Александр Волков освобожден от должности пресс-секретаря патриарха Кирилла, временно исполняющим обязанности руководителя патриаршей пресс-службы назначен Владимир Легойда, сообщает синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
РИА Новости 10:25
Политика
Интерпол отказался комментировать запрос России по Смоленкову
Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отказалась комментировать информацию о запросе России по поводу местонахождения экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова.
ТАСС 12:53
Общество
Российский священник посоветовал девушке «остудить свой пукан»
По информации издания, священник, зарегистрированный во «ВКонтакте» как Денис Васецкий, посоветовал некоей Анне «остудить свой пукан».
Lenta.ru 03:59
Армия и оружие
Лавров рассказал об окончании войны в Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии. Об этом он рассказал в интервью газете «Труд».
Lenta.ru 20:37
Авто
Skoda назвала сроки появления нового Skoda Rapid в РФ
Глава российского подразделения компании Skoda Ян Прохазка рассекретил время появления в РФ нового Skoda Rapid.
Новые автомобили вчера в 22:47
Политика
Трамп заявил об ошибках уволенного Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной.
РИА Новости вчера в 14:15
Шоу-бизнес
Пользователи раскритиковали Аллу Михееву за участие в КВН
Телеведущая Алла Михеева приняла участие в Летнем кубке КВН в Сочи.
News.ru 06:42
Экономика
«Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта
ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом.
Интерфакс 20:44
Транспорт
ОАО РЖД запускает кольцевой поезд
ОАО РЖД запускает кольцевой поезд Новый поезд, который с 1 ноября запускает ОАО РЖД, предложит пассажирам кольцевой ночной маршрут из Москвы в Москву.
Коммерсантъ 12:33
Экономика
Силуанов и Кудрин разошлись в прогнозах экономического роста
Господин Кудрин считает, что заложенных в нацпроекты средств недостаточно, чтобы достичь поставленной цели по ускорению роста экономики до 3%. По прогнозу Минэкономики рост ВВП в 2020 году составит 1,7%.
Коммерсантъ 13:45
Футбол
Цорн: пост Малосолова, назвавшего Луиса Адриано обезьяной, — это расизм
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал, почему клуб решил подать заявление на известного болельщика ЦСКА Андрея Малосолова, который назвал обезьяной форварда красно-белых Луиса Адриано, ныне выступающего за «Палмейрас».
Чемпионат 17:41
Технологии
Липчане могут оплатить проезд мобильным приложением
Управление информатизации администрации Липецкой области совместно с ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» в рамках проекта «Умный город» запускает пилотный проект по тестированию системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте с помощью мобильного приложения «LitePASS».
Most.tv 03:22
Политика
Новые депутаты Читы получили удостоверения и букеты красных роз
Тридцать избранных депутатов Читы 13 сентября получили временные удостоверения депутатов думы седьмого созыва и букеты красных роз на первом собрании после выборов.
Чита.Ру 22:16
Политика
Путин высказался о слюнтяе во главе государства
Lenta.ru 08:35
Экономика
Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги
Как стало известно РБК, «А-Проперти», принадлежащая основателю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, получит за долги Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), подконтрольную Зиявудину Магомедову.
РБК 00:00
Политика
Временно готов: Трамп намерен рассмотреть торговую сделку с Китаем
Американский президент добавил, что его интересуют те временные договоренности, которые помогли бы разрядить обстановку в «торговой войне» между США и КНР, а также снять взаимные ввозные пошлины.
ТК Звезда 18:32
Авто
Hyundai Creta получила для России спецверсию Creta Rock Edition
Корейский автомобиль Hyundai Creta приобрела в Российской Федерации специальную лимитированную вариацию Rock Edition, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10 сентября в 02:30
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости 07:01