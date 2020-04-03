Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп надеется на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти

Трамп выразил надежду, что Россия и Саудовская Аравия договорятся о сокращении добычи нефти для улучшения ситуации на рынках. "Я надеюсь, что они заключат это соглашение – это то, что они мне сказали", – отметил президент США.
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Трамп не обсуждал с Москвой сокращение добычи нефти США

РБК21:42

Трамп заявил, что не обещал Москве и Эр-Рияду уступок по добыче нефти

РИА Новости20:48

Трамп сообщил, что не обсуждал с Путиным и саудовским принцем сокращение нефтедобычи в США

ТАСС19:08

США не обещали России и Саудовской Аравии уступок по нефти

Газета.Ru20:04

Трамп заявил, что не обсуждал сокращение нефтедобычи с Москвой и Эр-Риядом

REGNUM20:44

Трамп выразил надежду на снижение нефтедобычи на 15 млн баррелей в сутки

Интерфакс19:24

Трамп не будет призывать нефтянников США снижать добычу

ИА Красная Весна16:07
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 22:04, Ашберн
Политика

Вассерман предсказал «полный кошмар» для США

Москва, 3 апреля 2020, 03:59 — REGNUM Пандемия нового коронавируса, уже серьезно охватившая США, не сулит для страны ничего, кроме «полного кошмара», считает публицист Анатолий Вассерман, 2 апреля сообщает РЕН ТВ.
REGNUM 20:59
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Издевательства американских солдат над российскими военными попали на видео

Avia.pro 31 марта в 21:18
Шоу-бизнес

Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»

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Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru 12:27
Экономика

С 1 апреля обнулились тарифы в Системе быстрых платежей

С 1 апреля вступило в силу решение Центробанка об обнулении тарифов в Системе быстрых платежей (СПБ).
BFM.ru 31 марта в 20:22
Энергетика

Китай закупает подешевевшую нефть для госрезервов

Вашингтон, 2 апреля 2020, 12:31 — REGNUM Китай, пользуясь ситуацией со значительным падением мировых цен на нефть, продолжает скупать чёрное золото для государственных резервов.
REGNUM 05:31
Общество

Вирусолог оценил прогноз по завершению вспышки коронавируса в России

Эпидемия коронавируса может закончиться в мае, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в интервью RT.
РИА Новости 17:16
Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением.
ГТРК Марий Эл 06:16
Экономика

Союз потребителей РФ видит риски в ограничении продажи алкоголя

Москва, 2 апреля 2020, 16:54 — REGNUM Союз потребителей РФ выступил против ограничений продажи алкоголя в регионах России.
REGNUM 09:54
Происшествия

В Одессе задержали разыскиваемого в России «вора в законе»

Гражданин Российской Федерации, объявленный в розыск на территории России, задержан на Украине.
ТАСС 16:25
Политика

Глава Республики Коми подал в отставку

Областная газета 11:00
Политика

Президент Филиппин разрешил стрелять по нарушителям порядка

Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил полиции и военным стрелять на поражение по нарушителям ограничений, введенных из-за пандемии, особенно если те устроят беспорядки или нарушат работу по раздаче еды, передает Bloomberg.
Интерфакс 06:42
Футбол

«Ничего кроме удивительных воспоминаний». Витсель вспомнил о «Зените»

Бывший полузащитник «Зенита», ныне выступающий за дортмундскую «Боруссию» Аксель Витсель вспомнил по свою карьеру в питерском клубе.
Sport24.ru 19:46
Экономика

Эксперты оценили, что станет с экономикой России к концу выходных

Президент России Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса - по 30 апреля включительно.
Газета.Ru 17:01
Энергетика

Белоруссия рассчитывает купить у России нефть по 4 доллара за баррель

По словам главы правительства республики Сергея Румаса, Минск рассчитывает получить по этой стоимости 2 миллиона тонн сырья.
Суть событий 06:17
Политика

США купили у России доставленное медицинское оборудование

«В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям»,— говорится в заявлении госпожи Ортэгус, опубликованном в Twitter.
Коммерсантъ 06:08
Общество

В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса

Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Газета.Ru 20:19
Авто

В следующем году появится новый Mitsubishi Pajero

Уже появилась информация о силовой установке автомобиля.
UsedCars.ru 10:45
Здоровье

В больнице Сыктывкара коронавирусом заразились 53 человека

В Эжвинской городской больнице Сыктывкара (Коми), где 25 марта подтвердился первый случай заражения коронавирусом, к 1 апреля число инфицированных COVID-19 увеличилось до 53 человек, из них 32 случая подтвердились только за последние сутки.
DP.RU вчера в 09:59
Политика

Делягин: решение Путина толкает российскую экономику в пропасть

По словам эксперта, принятая президентом мера «толкает российскую экономику в пропасть».
ИА Красная Весна 17:11
Авто

В Европе продается Lada Vesta за 60 тысяч евро

Автомобиль находится в рабочем состоянии, а силовой агрегат обладает ещё остаточным ресурсом в 3000 км (турбодвигатель Oreca следует перебирать через каждые 6 тыс. км). За 60 000 евро предлагают лишь саму машину – примерно столько же стоят авто с пробегом класса TCR.
CarsWeek.ru 09:16
Общество

Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в РФ

Заболеваемость коронавирусной инфекцией пойдёт на спад, когда граница на въезд будет полностью закрыта.
News.ru 14:02
Происшествия

В Екатеринбурге поймали подозреваемого в поджогах жилых домов

Екатеринбург, 2 апреля 2020, 20:09 — REGNUM Правоохранительные органы задержали подозреваемого в серии поджогов в Екатеринбурге.
REGNUM 13:09
Гаджеты

Смартфон Apple iPhone 9 могут презентовать 15 апреля

Поссер сообщил, что была озвучена дата 15 апреля, а 22 апреля он начнет поступать в магазины, но пока это не точные сроки, так как руководство компании может еще скорректировать дату из-за коронавируса.
Astera 31 марта в 14:59
Политика

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Ведомости 18:55
Культура

Музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

Lenta.ru 00:48
Происшествия

Туристов из Таиланда изолировали в обсерваторе в Шелехове

Туристов, вернувшихся в Иркутск с острова Пхукет (Таиланд) 1 апреля 2020 года, изолировали в обсерватор Шелехова на две недели, сказал на заседании оперативного штаба исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 21:36
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Происшествия

Уфимца оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции

В уфимском микрорайоне Затон оштрафовали на 15 тысяч рублей 33-летнего мужчину за нарушение режима самоизоляции.
Уфа1.ру 10:02
Общество

Штраф до 30 тысяч рублей грозит нарушителям карантина в Челябинске

За нарушение самоизоляции будут штрафовать до 30 тысяч рублей, а в случае заражения других предусмотрена уголовная ответственность.
Вечерний Челябинск 03:32
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