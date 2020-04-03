Политика
РБКТрамп не обсуждал с Москвой сокращение добычи нефти США
Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что не обсуждал сокращение добычи нефти Соединенными Штатами в ходе переговоров с Россией и Саудовской Аравией. Он сообщил об этом, отвечая на вопрос одного из журналистов.
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Они бы этого хотели, это хорошо для их стран, но мы об этом не разговаривали.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАRuNews24.ru 22:25
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Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением.
Происшествия
В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост
Частичное обрушение моста через реку Суходол, открытого только для движения легкового транспорта, произошло в Шкотовском районе Приморья в пятницу, сообщила журналистам пресс-служба регионального правительства.
Общество
Российский вирусолог сделал прогноз по эпидемии коронавируса
Такоц прогноз Альтштейн сделал, исходя из опыта Китая.
Авто
В сети напомнили о неизвестном универсале Lada «Марина»
Поскольку у российского производителя был свой универсал ВАЗ-2111. В итоге единственную Lada «Марину» перепродали за 700 тыс. руб.
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Происшествия
Огромная пробка образовалась на выезде из Южно-Сахалинска
Как стало известно ASTV.RU, с начала этой недели уже в самом Южно-Сахалинске были задержаны и доставлены в городское УВД 12 водителей, которые нарушили режим карантина.
Кино
Вышел тизер хоррора «Поезд в Пусан 2: Полуостров»
Авто
Новый Land Rover Defender вышел на испытания в России
Компания Jaguar Land Rover приступила к тестам нового Land Rover Defender в России.
Политика
МИД: США оплатили половину российского медоборудования
В МИД России подтвердили, что США оплатили часть доставленного туда медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом.
Технологии
Онлайн-магазин опубликовал цену PlayStation 5
Sony до сих пор не провела полноценную презентацию PlayStation 5. До этого была только длинная лекция Марка Церни.
Политика
Песков опроверг разговор Путина с саудовским принцем
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не общался по телефону с саудовским принцем в последнее время.
Футбол
РФС приостановил все футбольные соревнования до 31 мая
В связи с распространением коронавируса в России было принято решение приостановить все футбольные соревнования в стране до 31 мая, в том числе - сезон Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.).
Происшествия
В Якутии задержали мужчин, простреливших магистральный кабель связи
Оперативная группа уголовного розыска, откомандированная в Алданский район по поручению руководства МВД Якутии, установила и задержала мужчин, простреливших кабель магистральной волоконно-оптической линии.
Общество
Собянин продлил все «противовирусные» меры в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры против распространения коронавируса до 1 мая. Об этом он сообщил на своем сайте.
Здоровье
Зараженных коронавирусом в Бурятии стало больше
Количество больных коронавирусом в Бурятии увеличилось за сутки на пять человек, сейчас в республике 30 подтвержденных случаев, еще у шести человек подозрение на COVID-19, сообщила пресс-службу регионального Минздрава.
Экономика
В России рекордно упал спрос на моторное топливо
За последние две недели в Москве и Московской области спрос на бензин упал на 45%, на дизельное топливо – на 30%, в других регионах падение составило до 50%.
Армия и оружие
Издевательства американских солдат над российскими военными попали на видео
Энергетика
Белоруссия собралась закупать российскую нефть по $4 за баррель
Белорусский премьер Сергей Румас заявил, что Минск планирует получить в апреле два миллиона баррелей российской нефти по четыре доллара за баррель.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Общество
Количество безработных в США достигло 6,6 млн человек
Министерство труда США сообщило, что число заявок на получение пособия по безработице из-за распространения коронавируса в стране за две недели увеличилось до 6,6 млн, пишет ТАСС.
Армия и оружие
В Казахстане объявлен призыв военнообязанных на специальные сборы
Указ о призыве военнообязанных на специальные сборы подписан президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и опубликован 2 апреля на сайте президента akorda.kz.
Происшествия
Первый пациент моложе 40 лет скончался от коронавируса в Москве
Экономика
Эксперты оценили, что станет с экономикой России к концу выходных
Президент России Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса - по 30 апреля включительно.
Шоу-бизнес
Как Джиган и Оксана Самойлова поделят детей и имущество
Оксана Самойлова сообщила, что решила подать на развод. Супруга Джигана призналась, что не может больше терпеть выходки рэпера.
Политика
Путин назначил замминистра здравоохранения Уйбу врио главы Коми
Врио руководителя региона назначен Владимир Уйба, который до этого занимал пост заместителя главы Минздрава РФ.
Происшествия
Прибывшие в Иркутск из Таиланда туристы не хотели ехать в обсерватор
Туристы, прибывшие из Таиланда, не захотели ехать в обсерватор, сообщают иркутские СМИ.
Футбол
Луис Суарес: Никто в «Барселоне» не отказывался от сокращения зарплаты
Никто в команде не отказывался от сокращения зарплаты. Между игроками и клубом было достигнуто взаимное соглашение.
Общество
Минобороны России рассказало о подготовке полевого госпиталя в Бергамо
Минобороны России сообщило о подготовке к открытию в понедельник, 6 апреля, полевого госпиталя в итальянском городе Бергамо, где российские и итальянские медики начнут принимать заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 пациентов.
Здоровье
Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии
Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии.