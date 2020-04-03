Они бы этого хотели, это хорошо для их стран, но мы об этом не разговаривали.

Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что не обсуждал сокращение добычи нефти Соединенными Штатами в ходе переговоров с Россией и Саудовской Аравией. Он сообщил об этом, отвечая на вопрос одного из журналистов.

Трамп не обсуждал с Москвой сокращение добычи нефти США

Происшествия В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост Частичное обрушение моста через реку Суходол, открытого только для движения легкового транспорта, произошло в Шкотовском районе Приморья в пятницу, сообщила журналистам пресс-служба регионального правительства.

Общество Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Происшествия Огромная пробка образовалась на выезде из Южно-Сахалинска Как стало известно ASTV.RU, с начала этой недели уже в самом Южно-Сахалинске были задержаны и доставлены в городское УВД 12 водителей, которые нарушили режим карантина.

Политика МИД: США оплатили половину российского медоборудования В МИД России подтвердили, что США оплатили часть доставленного туда медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом.

Технологии Онлайн-магазин опубликовал цену PlayStation 5 Sony до сих пор не провела полноценную презентацию PlayStation 5. До этого была только длинная лекция Марка Церни.

Политика Песков опроверг разговор Путина с саудовским принцем Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не общался по телефону с саудовским принцем в последнее время.

Футбол РФС приостановил все футбольные соревнования до 31 мая В связи с распространением коронавируса в России было принято решение приостановить все футбольные соревнования в стране до 31 мая, в том числе - сезон Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.).

Происшествия В Якутии задержали мужчин, простреливших магистральный кабель связи Оперативная группа уголовного розыска, откомандированная в Алданский район по поручению руководства МВД Якутии, установила и задержала мужчин, простреливших кабель магистральной волоконно-оптической линии.

Общество Собянин продлил все «противовирусные» меры в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры против распространения коронавируса до 1 мая. Об этом он сообщил на своем сайте.

Здоровье Зараженных коронавирусом в Бурятии стало больше Количество больных коронавирусом в Бурятии увеличилось за сутки на пять человек, сейчас в республике 30 подтвержденных случаев, еще у шести человек подозрение на COVID-19, сообщила пресс-службу регионального Минздрава.

Экономика В России рекордно упал спрос на моторное топливо За последние две недели в Москве и Московской области спрос на бензин упал на 45%, на дизельное топливо – на 30%, в других регионах падение составило до 50%.

Энергетика Белоруссия собралась закупать российскую нефть по $4 за баррель Белорусский премьер Сергей Румас заявил, что Минск планирует получить в апреле два миллиона баррелей российской нефти по четыре доллара за баррель.

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

Общество Количество безработных в США достигло 6,6 млн человек Министерство труда США сообщило, что число заявок на получение пособия по безработице из-за распространения коронавируса в стране за две недели увеличилось до 6,6 млн, пишет ТАСС.