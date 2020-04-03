Политика

РБКРБКТрамп не обсуждал с Москвой сокращение добычи нефти США

Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что не обсуждал сокращение добычи нефти Соединенными Штатами в ходе переговоров с Россией и Саудовской Аравией. Он сообщил об этом, отвечая на вопрос одного из журналистов.
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Дональд Трамп
Они бы этого хотели, это хорошо для их стран, но мы об этом не разговаривали.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАRuNews24.ru 22:25

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Трамп не обсуждал с Москвой сокращение добычи нефти США

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