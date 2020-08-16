Трамп не планирует проводить встречу с Путиным до выборов — Белый дом
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Ранее американский телеканал NBC со ссылкой на свои источники сообщил, что глава Белого дома США Дональд Трамп якобы планирует встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным до ноябрьских выборов в стране.В источнике
С чего всё началось
«Одна из целей саммита заключается в том, чтобы два лидера подписали план дальнейших шагов в переговорах о продлении нового СНВ, договора о контроле над ядерными вооружениями между США и Россией, срок действия которого истекает в следующем году», - сообщает NBC News
, со ссылкой на собственные источники.
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