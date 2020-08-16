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REGNUM
REGNUM

Трамп не планирует проводить встречу с Путиным до выборов — Белый дом

Ранее американский телеканал NBC со ссылкой на свои источники сообщил, что глава Белого дома США Дональд Трамп якобы планирует встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным до ноябрьских выборов в стране.В источнике
С чего всё началось
«Одна из целей саммита заключается в том, чтобы два лидера подписали план дальнейших шагов в переговорах о продлении нового СНВ, договора о контроле над ядерными вооружениями между США и Россией, срок действия которого истекает в следующем году», - сообщает NBC News
, со ссылкой на собственные источники.
ТК Звезда09:38
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Lenta.ru

В США опровергли желание Трампа встретиться с Путиным

Lenta.ru11:12
ТАСС

В Белом доме опровергли информацию о планах Трампа встретиться с Путиным до выборов

ТАСС11:21
Коммерсантъ

Белый дом хочет подписать соглашение по вооружениям с Путиным на территории США

Коммерсантъ11:20
РБК

NBC узнал о планах Трампа встретиться с Путиным для подписания соглашения

РБК10:36
RT на русском

В Белом доме оценили возможность встречи Путина и Трампа

RT на русском10:54
Комсомольская правда

Трамп не планирует в ближайшее время встречаться с Путиным в США

Комсомольская правда10:35
РИА Новости

СМИ сообщили о планах Трампа встретиться с Путиным до выборов в США

РИА Новости09:20

Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию

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ДВ-РОСС23:53
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РИА Новости08:10
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