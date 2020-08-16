Трамп не поддержал идею Путина провести саммит по Ирану до выборов
Смотрите также
В больнице Москвы умерла певица Валентина Легкоступова
В Минпросвещения разъяснили основания для изъятия детей из семьи
Один из пострадавших при обрушении на шахте в Кузбассе скончался
AP показало фото предполагаемого момента гибели протестующего в Минске
Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
В Китае призвали экономить еду. У России появился шанс потеснить США
Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине
Трамп заявил о намерении рассмотреть возможность помилования Сноудена
В Санкт-Петербурге задержан водитель, сбивший инспектора ГИБДД
Мишустин доложит Путину об инициативах жителей Дальнего Востока
Нурмагомедов заявил, что после боя с Гэтжи готов биться с Макгрегором
Роухани назвал поражением США итоги голосования в СБ ООН по Ирану
Путин предложил провести встречу глав стран-членов СБ ООН по Ирану
Трамп назвал демократов самым проблемным фактором на выборах в США
Трамп заявил о намерении рассмотреть возможность помилования Сноудена
Госдеп ответил Путину на предложение провести саммит по Ирану
Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
Производство российской вакцины от коронавируса стартовало
Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине
Посвященная Курильским островам пятирублевая монета возмутила японцев
Появилось видео предполагаемого момента гибели протестующего в Минске
У здания государственной телекомпании в Минске началась акция протеста
В Сочи полиция нашла размахивавших младенцем на видео родителей
Президент США Дональд Трамп оценил предложение российского президента Владимира Путина провести онлайн-саммит по Ирану. Сначала он хочет закрыть вопрос с президентскими выборами, которые планируется провести в ноябре. Об этом Трамп рассказал прессе.В источнике
Подробнее о событии