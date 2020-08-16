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ФедералПресс
ФедералПресс

Трамп не поддержал идею Путина провести саммит по Ирану до выборов

Президент США Дональд Трамп оценил предложение российского президента Владимира Путина провести онлайн-саммит по Ирану. Сначала он хочет закрыть вопрос с президентскими выборами, которые планируется провести в ноябре. Об этом Трамп рассказал прессе.В источнике
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ТАСС

Трамп допустил, что США не будут участвовать в саммите по Ирану до завершения выборов

ТАСС18:03
РБК

Трамп не поддержал идею Путина о проведении саммита по Ирану до выборов

РБК19:06
РИА Новости

Трамп не поддержал идею саммита по Ирану до выборов в США

РИА Новости18:22
Вести.Ru

Трамп не поддерживает идею саммита по Ирану до конца выборов в США. Новости на «России 24»

Вести.Ru23:49
Газета.Ru

Трамп заявил, что не планирует участвовать в саммите по Ирану

Газета.Ru18:00
Интерфакс

Трампу не понравилась идея провести саммит по Ирану до выборов

Интерфакс17:53
Московский Комсомолец

США не будут участвовать в саммите по Ирану до выборов в ноябре

Московский Комсомолец17:49

Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
РИА Новостивчера в 16:33
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«Умные» телевизоры признали средством для слежки за пользователями

«По информации американских правозащитников, спецслужбы определенных стран используют программные закладки для слежки за людьми по всему миру через умные телевизоры», — рассказал генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.
Телеканал 360°23:44
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Врач прокомментировал быструю выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал быструю выписку актера Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт.
РИА Новостивчера в 09:13
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Кризис в Белоруссии: что происходит сейчас? (The National Interest, США) (The National Interest)

Традиционный подход Лукашенко заключался в том, чтобы сохранять его позиции, гарантируя нейтралитет Белоруссии и некоторую степень взаимодействия с Европой и одновременно с этим требуя от России льгот, которые позволяли ему покупать лояльность населения его страны.
ИноСМИ00:30

Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко занимается подготовкой госпереворота в стране, который намечен на День независимости, 24 августа.
Известия00:51
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Трамп заявил о намерении рассмотреть возможность помилования Сноудена

Бедминстер, 16 августа 2020, 03:39 — REGNUM Заявление о намерении серьёзно изучить возможность помилования экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена сделал президент США Дональд Трамп 16 августа в ходе пресс-конференции в Бедминстере в американском штате Нью-Джерси.
REGNUM20:39
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Нурмагомедов заявил, что после боя с Гэтжи готов биться с Макгрегором

Чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве заявил, что после проведения титульного поединка с американцем Джастином Гэтжи готов снова встретиться с ирландцем Конором Макгрегором.
РИА Новости14 августа в 06:00
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Космический аппарат НАСА THEMIS раскрыл тайну сияющих бусинок полярного сияния

Раньше ученые не были уверены, связаны ли полярные сияния как-то с другими явлениями полярного сияния как с космическим явлением, предшествующим суббурям, или же они вызваны возмущениями ближе к атмосфере Земли.
ГЛАС.RU14 августа в 12:28