Трамп не поддержал идею Путина провести саммит по Ирану до выборов
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Президент США Дональд Трамп оценил предложение российского президента Владимира Путина провести онлайн-саммит по Ирану. Сначала он хочет закрыть вопрос с президентскими выборами, которые планируется провести в ноябре. Об этом Трамп рассказал прессе.В источнике
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