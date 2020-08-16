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ФедералПресс
ФедералПресс

Трамп не поддержал идею Путина провести саммит по Ирану до выборов

Президент США Дональд Трамп оценил предложение российского президента Владимира Путина провести онлайн-саммит по Ирану. Сначала он хочет закрыть вопрос с президентскими выборами, которые планируется провести в ноябре. Об этом Трамп рассказал прессе.В источнике
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РБК

Трамп не поддержал идею Путина о проведении саммита по Ирану до выборов

РБК19:06
Известия

Трамп заявил о вероятном отказе США от участия в онлайн-саммите по Ирану

Известия18:33
Газета.Ru

Трамп заявил, что не планирует участвовать в саммите по Ирану

Газета.Ru18:00
ТАСС

Трамп допустил, что США не будут участвовать в саммите по Ирану до завершения выборов

ТАСС18:03
РИА Новости

Трамп не поддержал идею саммита по Ирану до выборов в США

РИА Новости18:22
Интерфакс

Трампу не понравилась идея провести саммит по Ирану до выборов

Интерфакс17:53
Московский Комсомолец

США не будут участвовать в саммите по Ирану до выборов в ноябре

Московский Комсомолец17:49

Эксперт рассказал, как «умные» телевизоры могут следить за людьми

По информации американских правозащитников, спецслужбы определенных стран используют программные закладки для слежки за людьми по всему миру через умные телевизоры, — заявил специалист.
Вечерняя Москва21:09
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