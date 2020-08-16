Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
ФедералПресс
ФедералПресс

Трамп не поддержал идею Путина провести саммит по Ирану до выборов

Президент США Дональд Трамп оценил предложение российского президента Владимира Путина провести онлайн-саммит по Ирану. Сначала он хочет закрыть вопрос с президентскими выборами, которые планируется провести в ноябре. Об этом Трамп рассказал прессе.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Трамп допустил, что США не будут участвовать в саммите по Ирану до завершения выборов

ТАСС18:03
Известия

Трамп заявил о вероятном отказе США от участия в онлайн-саммите по Ирану

Известия18:33
РИА Новости

Трамп не поддержал идею саммита по Ирану до выборов в США

РИА Новости18:22
РБК

Трамп не поддержал идею Путина о проведении саммита по Ирану до выборов

РБК19:06
Газета.Ru

Трамп заявил, что не планирует участвовать в саммите по Ирану

Газета.Ru18:00
Интерфакс

Трампу не понравилась идея провести саммит по Ирану до выборов

Интерфакс17:53
Московский Комсомолец

США не будут участвовать в саммите по Ирану до выборов в ноябре

Московский Комсомолец17:49

Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что бывший украинский президент Пётр Порошенко планирует осуществление госдарственного переворота в стране в День независимости 24 августа.
Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине
RT на русском20:41
58

Володин поручил запросить информацию о двойном гражданстве у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР, чтобы проверить наличие иностранного гражданства у депутатов, сообщается на сайте нижней палаты.
Коммерсантъ14 августа в 03:21
293

Посыпется в октябре: Катасонов предрёк обвал банковской системы

По словам эксперта в интервью YouTube-каналу «Переправа-ТВ», они будут заключаться не в сползании страны в рецессию или даже в депрессию, а главным признаком наступившего кризиса станет грядущий обвал банковской системы России.
Deita.ru13 августа в 19:23
10

Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
РИА Новостивчера в 16:33
3,5K

В Сочи полиция нашла размахивавших младенцем на видео родителей

Ранее в Instagram жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина в лесу держит за ногу младенца и размахивает им. РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что сотрудники полиции установили личности родителей, ими оказались 35-летний уроженец Москвы и 27-летняя уроженка Белгорода.
РБКвчера в 15:21
325

Салон нового Mercedes-Benz S-Класса полностью раскрыт до премьеры

Демонстрационный прототип нового Mercedes-Benz S-Класса отличился длинной колёсной базой, богатым оснащением и конфигурацией салона с раздельными мультиконтурными креслами второго ряда, высокой консолью между сиденьями и пятью сенсорными экранами в салоне.
Motorвчера в 11:18

Нурмагомедов заявил, что после боя с Гэтжи готов биться с Макгрегором

Чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве заявил, что после проведения титульного поединка с американцем Джастином Гэтжи готов снова встретиться с ирландцем Конором Макгрегором.
РИА Новости14 августа в 06:00
3