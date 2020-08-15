Трамп не поддерживает идею саммита по Ирану до конца выборов в США
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В ответ на предложение российского президента провести онлайн-встречу глав государств-постоянных членов СБ ООН с участием лидеров Германии и Ирана президент Трамп ответил, что вряд ли поддержит эту идею до окончания выборов в США.В источнике
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