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Вести.Ru
Вести.Ru

Трамп не поддерживает идею саммита по Ирану до конца выборов в США

В ответ на предложение российского президента провести онлайн-встречу глав государств-постоянных членов СБ ООН с участием лидеров Германии и Ирана президент Трамп ответил, что вряд ли поддержит эту идею до окончания выборов в США.В источнике
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РБК

Трамп не поддержал идею Путина о проведении саммита по Ирану до выборов

РБК19:06
Московский Комсомолец

США не будут участвовать в саммите по Ирану до выборов в ноябре

Московский Комсомолец17:49
РИА Новости

Трамп отказался участвовать в саммите по Ирану

РИА Новости18:22
ТАСС

Трамп допустил, что США не будут участвовать в саммите по Ирану до завершения выборов

ТАСС18:03
Газета.Ru

Трамп заявил, что не планирует участвовать в саммите по Ирану

Газета.Ru18:00
Интерфакс

Трампу не понравилась идея провести саммит по Ирану до выборов

Интерфакс17:53
Известия

Трамп заявил о вероятном отказе США от участия в онлайн-саммите по Ирану

Известия18:33

Салон нового Mercedes-Benz S-Класса полностью раскрыт до премьеры

Демонстрационный прототип нового Mercedes-Benz S-Класса отличился длинной колёсной базой, богатым оснащением и конфигурацией салона с раздельными мультиконтурными креслами второго ряда, высокой консолью между сиденьями и пятью сенсорными экранами в салоне.
Motorвчера в 11:18

Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Лукашенко отметил, что у него состоялся обстоятельный разговор с российским президентом о ситуации в Белоруссии и добавил, что был удивлен тем, что Путин прекрасно был осведомлен о происходящем в республике.
Известия20:25
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Депутаты Госдумы РФ от Калужской области за год увеличили свои доходы

Калуга, 15 августа 2020, 19:24 — REGNUM Депутаты Государственной думы России от Калужской области отчитались о доходах, полученных в 2019 году, а также о недвижимости и автомобилях, имеющихся в собственности.
REGNUMвчера в 12:24

Велогонщик Шахман попал под машину во время «Джиро ди Ломбардия»

Немецкий велогонщик Максимилиан Шахман из команды Bora-hansgrohe попал под машину незадолго до финиша однодневной монументальной классической гонки "Джиро ди Ломбардия", сообщается в релизе пресс-службы Международного союза велосипедистов (UCI).
РИА Новостивчера в 15:41

Ницой пожаловалась на «развращение» молодых украинцев русским языком

Попутно в эфире "4 канала" писательница обругала артистов за их нежелание встать в позу и отказаться от русского языка, Украинка Ницой известна скандальными высказываниями на тему русского языка.
Вести.Ruвчера в 10:01
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