В Кремле пока не знают, на каком уровне будут представлены США на юбилее Победы.

с чего всё началось

Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы

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