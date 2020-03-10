Политика

ТАССТАССТрамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы

Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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с чего всё началось

Трамп не сможет приехать в Москву на 9 мая

В Кремле пока не знают, на каком уровне будут представлены США на юбилее Победы.
Коммерсантъ05:32

Подробнее о событии

Трамп отклонил приглашение посетить парад Победы в Москве

РИА Новости10:19

Белый дом подтвердил отказ Трампа посетить парад Победы в Москве

Известия10:34

Трамп не сможет приехать в Москву на 9 мая

Коммерсантъ05:32

Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы

Газета.Ru10:34

Песков подтвердил отказ Трампа приехать в Москву на 9 мая

Интерфакс06:13

Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы

ТАСС06:05

Кремль сообщил об отказе Трампа приехать в Москву на 9 Мая

РБК07:42
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Политика

Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина

Депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничение президентских сроков, чтобы российский лидер Владимир Путин мог участвовать в президентских выборах в 2024 году.
Вести.Ru 06:59
Армия и оружие

Эрдоган заявил об уничтожении в Сирии восьми комплексов «Панцирь»

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Поднявший панику в городе сбежавший лев оказался собакой

Lenta.ru 10:07
Культура

Пятичасовой фильм про Эрмитаж сняли одним кадром на iPhone

Фильм снят одним кадром на iPhone 11 Pro Max и длится пять часов.
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Гаджеты

Материнская плата на основе чипсета AMD B550 позирует на фото

Ресурс VideoCardz опубликовал фотографию материнской платы марки SOYO, которая основана на чипсете AMD B550.
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Культура

Вдова Муслима Магомаева оценила выбор актера для сериала о ее муже

Оперная певица Тамара Синявская в интервью сайту KP.RU оценила выбор актера для сериала о ее супруге — великом исполнителе советской эпохи Муслиме Магомаеве.
Пятый канал 05:22
Экономика

Экономист рассказал о последствиях для россиян обвала рубля

Россиян ждет повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть.
Известия 06:50
Шоу-бизнес

Две дочери Анджелины Джоли перенесли хирургические операции

Две дочери Анджелины Джоли и Бреде Питта, 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло, за последние два месяца перенесли хирургические операции, из-за чего вся семья посвятила себя заботе о девочках.
Газета.Ru 09:18
Общество

ФАС признала незаконной рекламу лечения коронавируса «Арбидолом»

«Комиссия приняла такое решение, поскольку на момент выхода рекламы содержащийся в ней рекламный посыл относительно действия препарата "Арбидол" против нового коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по его применению», — пояснил заместитель руководителя ведомства Андрей Кашеваров, слова которого приведены в сообщении ФАС.
Rambler News Service 10:30
Политика

Конституционную поправку о детях скорректируют

По мнению парламентария, наиболее корректным станет вариант: «Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России».
Моя Москва.онлайн 03:24
Происшествия

Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

REGNUM вчера в 15:25
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском 04:04
Политика

Госдума приняла поправку, предложенную депутатом Терешковой

Завершая свое выступление перед депутатами, Путин сказал, что удалось многое сделать для страны и еще очень много хорошего будет сделано – во всяком случае, до 2024-го года.
Эхо Москвы 09:45
Авто

Tesla выпустила миллионный электромобиль

Компания Tesla выпустила юбилейный автомобиль. Миллионным электрокаром стал Model Y красного цвета.
32CARS.ru 08:09
Происшествия

«Яжемать» из Татарстана шокировала суд своим заявлением

На первом же заседании Алтынбаева сделала совершенно неожиданное заявление: у нее совсем другие фамилия и имя — Ангелина Ахметшина.
НТВ 08:25
Общество

В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу

В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Ведомости 08:23
Футбол

Появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме

Бывший футболист сборной Бразилии, легендарный Роналдиньо продолжает отбывать наказание. Он сейчас сидит за решёткой в парагвайской тюрьме.
КМВ Новости вчера в 05:19
Политика

Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году

Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Lenta.ru 05:52
Общество

В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса

Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.
RT на русском вчера в 07:30
Шоу-бизнес

Ольга Бузова отметила в Курске 8 Марта

8 марта в Курске прошел концерт Ольги Бузовой.
Kurskcity.ru 02:04
Финансы

Минфин приостанавливает аукционы по размещению ОФЗ

Минфин России временно прекращает проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), пока ситуация на рынке не станет более стабильной.
Аргументы и Факты 08:59
Общество

Полковник Захарченко назвал способы борьбы с коррупцией

Способами преодолеть коррупцию в России бывший полковник назвал обеспечение независимости и профессионализма судейского, сокращение половины государственных служащих и либерализацию экономики.
Рамблер 02:48
Единоборства

Макгрегор отреагировал на слова Нурмагомедова об уличных боях

Lenta.ru 08 марта в 15:47
Хоккей

Магнитогорский «Металлург» может уволить тренера Воробьева

Не слишком удачные итоги нынешнего сезона КХЛ для магнитогорского "Металлурга" могут стать причиной увольнения главного тренера Магнитки Ильи Воробьева, с которым команда в 2016 году выиграла Кубок Гагарина.
Вести.Ru 05:20
Общество

Все школы Липецкой области закрывают на двухнедельный карантин

Все школьники Липецкой области с 11 марта уйдут на двухнедельный карантин из-за угрозы распространения коронавируса.
ТАСС 09:22
Энергетика

Цены на нефть растут после обвала

Цена на нефть возобновила свой рост после обвала на 30% днём ранее. Об этом говорят данные биржевых торгов.
REGNUM 01:07
Футбол

Кокорин опроверг слова о том, что не хочет возвращаться в «Зенит»

Газета.Ru 10:30
Экономика

Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть

Паниковать в связи с нынешним падением цен на нефть и спекулятивной лихорадкой на валютном рынке не надо, от нынешней ситуации стратегически Россия может выиграть благодаря хладнокровию и расчету руководства страны, написал журналист Дмитрий Киселев в открытом им в понедельник Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 10:20
Происшествия

В Тверской области нашли в реке тело пропавшей девочки

Сотрудники регионального управления МЧС по Тверской области нашли в реке Сыроверке тело семилетней девочки, которая в воскресенье вечером пропала в селе Чамерово.
ТАСС вчера в 06:01
Футбол

УЕФА не собирается переносить Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планирует переносить Евро-2020, передает Sport24.
Газета.Ru 10:01
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