Российские власти отправили приглашения на 9 мая многим иностранным лидерам и представителям международных организаций. Ряд из них уже подтвердили свое участие, включая генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, президентов Франции, Чехии, Сербии, Болгарии и лидеров нескольких стран СНГ.

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Трамп не приедет в Москву на День Победы

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