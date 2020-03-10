Политика
Политика СегодняТрамп не приедет в Москву на День Победы
Президент США Дональд Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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с чего всё началось
Российские власти отправили приглашения на 9 мая многим иностранным лидерам и представителям международных организаций. Ряд из них уже подтвердили свое участие, включая генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, президентов Франции, Чехии, Сербии, Болгарии и лидеров нескольких стран СНГ.Коммерсантъ05:32
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Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина
Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила после вступления обновленной Конституции в силу дать действующему президенту Владимиру Путину право, «как и любому гражданину», снова избираться.
Происшествия
Петербургский поисковик Коломицын заочно арестован по делу о незаконном получении советских карт Генштаба
Кировский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал поисковика Антона Коломицына, обвиняемого в незаконном получении гостайны из-за приобретения топографических карт Генштаба 70-х годов, сообщил "Интерфаксу" адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Политика
Отмену ограничений президентских сроков для Путина назвали переходной нормой
Норма об изъятии ограничения президентских сроков для действующего главы государства носит переходный характер.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Политика
Эрдоган предложил Путину нефтяные месторождения в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о своем предложении президенту России Владимиру Путину касательно совместной разработки месторождений нефти в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Кино
«Преступный человек» взял главный приз на фестивале «Дух огня»
Общество
«Аэрофлот» вернет стоимость билетов в Италию и Израиль
" Аэрофлот" предоставляет возможность пассажирам без штрафных санкций изменить маршрут, даты путешествия или вернуть билеты в и из городов Италии и Израиля, - отмечается в сообщении.
Энергетика
Падение цен на нефть не снизит стоимость бензина в России
Нефть подешевела, цены на бензин не упадут В Европе цена бензина привязана к стоимости нефти, и бензин уже подешевел вслед за падением цен на сырье, отметил гендиректор "Аналитики товарных рынков" Михаил Турукалов.
Энергетика
Новак оценил сроки восстановления цен на нефть
Цены на нефть после случившегося обвала на фоне развала сделки ОПЕК+ могут восстановиться через несколько месяцев, сказал министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».
Культура
Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский
Происшествия
Под Тамбовом арестован предполагаемый убийца школьницы
Шоу-бизнес
Две дочери Анджелины Джоли перенесли хирургические операции
Две дочери Анджелины Джоли и Бреде Питта, 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло, за последние два месяца перенесли хирургические операции, из-за чего вся семья посвятила себя заботе о девочках.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Транспорт
Россия временно приостановила железнодорожное сообщение с Монголией
Россия с 10 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Монголией из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Финансы
Официальный курс евро вырос на 6 рублей
Во вторник котировки выросли на 8%. В настоящее время, по данным МосБиржи, курс рубля медленно растет.
Общество
В Новой Москве появится инфекционный корпус для борьбы с коронавирусом
В Новой Москве появится мобильный комплекс инфекционной больницы из быстровозводимых конструкций для борьбы с коронавирусом.
Космос
Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих»
Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками с космодрома Байконур перенесен на два месяца из-за обнаружения "некачественных комплектующих", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директор Центра Хруничева, занимающегося производством ракет, Алексея Варочко.
Космос
Новый марсоход «Настойчивость» займется поиском органики на Красной планете
Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснилось, что органические молекулы, найденные на Марсе, могут свидетельствовать о наличие жизни на планете много миллиардов лет назад.
Общество
Германия запросила данные у России по преступлениям нацистов в Ейске
По словам старшего прокурора, проверка в Германии продолжается. В свою очередь, в СК заявили, что пока не получали запрос из Людвигсбурга.
Финансы
Российские аптеки предупредили о росте цен на лекарства
Российские аптеки в связи с изменением курса валют ожидают роста цен на препараты.
Общество
Ямал и Югра возглавили рейтинг доступности ипотеки в России
Ямал занял первую строчку рейтинга. Здесь 70% семей по итогам 2019 года могут позволить себе вступить в ипотеку.
Кино
Актриса Артемьева отказалась от съёмок в сериале «Сваты»
Об отказе Артемьевой от съёмок рассказала актриса Татьяна Кравченко, сообщает 10 марта «Собеседник».
Хоккей
Магнитогорский «Металлург» может уволить тренера Воробьева
Не слишком удачные итоги нынешнего сезона КХЛ для магнитогорского "Металлурга" могут стать причиной увольнения главного тренера Магнитки Ильи Воробьева, с которым команда в 2016 году выиграла Кубок Гагарина.
Политика
Эрдоган: США смягчили позиции по С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США смягчили позиции по поводу закупки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) российского производства С-400.