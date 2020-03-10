Политика

Политика СегодняПолитика СегодняТрамп не приедет в Москву на День Победы

Президент США Дональд Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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с чего всё началось

Трамп не сможет приехать в Москву на 9 мая

Российские власти отправили приглашения на 9 мая многим иностранным лидерам и представителям международных организаций. Ряд из них уже подтвердили свое участие, включая генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, президентов Франции, Чехии, Сербии, Болгарии и лидеров нескольких стран СНГ.
Коммерсантъ05:32

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В Белом доме подтвердили решение Трампа не ехать в Москву на 9 Мая

RT на русском11:07

Трамп не сможет приехать в Москву на 9 мая

Коммерсантъ05:32

Трамп отклонил приглашение посетить парад Победы в Москве

РИА Новости10:19

Кремль сообщил об отказе Трампа приехать в Москву на 9 Мая

РБК07:42

Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы

Газета.Ru10:34

Песков подтвердил отказ Трампа приехать в Москву на 9 мая

Интерфакс06:13

Трамп не приедет в Москву на торжества по случаю 9 мая

ТАСС11:18
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Энергетика

Новак оценил сроки восстановления цен на нефть

Цены на нефть после случившегося обвала на фоне развала сделки ОПЕК+ могут восстановиться через несколько месяцев, сказал министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 08:47
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Две дочери Анджелины Джоли перенесли хирургические операции

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Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
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Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
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Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих»

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками с космодрома Байконур перенесен на два месяца из-за обнаружения "некачественных комплектующих", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директор Центра Хруничева, занимающегося производством ракет, Алексея Варочко.
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Новый марсоход «Настойчивость» займется поиском органики на Красной планете

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснилось, что органические молекулы, найденные на Марсе, могут свидетельствовать о наличие жизни на планете много миллиардов лет назад.
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По словам старшего прокурора, проверка в Германии продолжается. В свою очередь, в СК заявили, что пока не получали запрос из Людвигсбурга.
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Магнитогорский «Металлург» может уволить тренера Воробьева

Не слишком удачные итоги нынешнего сезона КХЛ для магнитогорского "Металлурга" могут стать причиной увольнения главного тренера Магнитки Ильи Воробьева, с которым команда в 2016 году выиграла Кубок Гагарина.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США смягчили позиции по поводу закупки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) российского производства С-400.
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