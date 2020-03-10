Политика

ТАССТАССТрамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы

Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Напомним, ранее в интервью для проекта ТАСС
 "20 вопросов Владимиру Путину" российский лидер Владимир Путин высказал уверенность в том, что для бывших союзников нашей страны по антигитлеровской коалиции "это и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно - к нам приехать".
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