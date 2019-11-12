Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа

Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США. Первыми выступят с показаниями исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор и заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.
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Трамп назвал мошенничеством слушания в конгрессе по импичменту

Газета.Ru19:57

Демократы так и не решились показать свидетеля по делу импичмента Трампу

Вести.Финанс16:43

В Белом доме заявили, что Трамп не смотрит слушания по импичменту

ТАСС11:39

Трамп заявил, что не смотрел слушания по импичменту в конгрессе

РИА Новости17:19

В США начались публичные слушания по «украинскому делу»

Коммерсантъ13:38

Республиканец назвал слушания по импичменту Трампу театральной постановкой

News.ru17:35

Начались первые открытые слушания по импичменту Трампа

Российская газета11:00
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«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ вчера в 07:16
Политика

Коломойский не исключил появления российских танков в Польше

Российские танки будут размещены у Кракова и Варшавы.
RT на русском 16:02
Экономика

«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК 12:44
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Зеленский согласился на встречу с Путиным на условиях Назарбаева

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что предложил организовать встречу между российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Утро.ru вчера в 02:21
Происшествия

Расчленивший аспирантку Соколов предложил оплатить похороны

Профессор СПбГУ Олег Соколов, который убил и расчленил свою 24-летнюю сожительницу Анастасию Ещенко, выразил желание помочь с организацией ее похорон.
Московский Комсомолец 19:11
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Забайкальском крае

Как сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Агинского района, в результате аварии пострадали три человека.
ТАСС 10:20
Футбол

«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил об уходе Ибрагимовича

Клуб североамериканской футбольной лиги MLS "Лос-Анджелес Гэлакси" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем.
РИА Новости 16:57
Происшествия

Суд арестовал главу ростовского ГУ ФСИН по делу о разглашении гостайны

Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест главы ГУФСИН России по Ростовской области Муслима Даххаева, сообщил журналистам судья после заседания.
РИА Новости 13:44
Армия и оружие

Рособоронэкспорт покажет Су-57Э на выставке в Дубае

Рособоронэкспорт (входит в Ростех) на выставке Dubai Airshow в ноябре покажет новейший истребитель пятого поколения Су-57Э, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.
РИА Новости 04:10
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.
Российская газета вчера в 21:00
Политика

Путин предложил странам БРИКС присмотреться к российским технологиям

Россия предлагает странам БРИКС присмотреться к российским цифровым технологиям и готова обменятся опытом, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 16:56
Общество

КС признал законным изъятие имущества у друзей коррупционеров

«Конституционный суд не нашел противоречий с Основным законом в нормах, позволяющих изымать в пользу государства имущество, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей, указанными в законе о контроле за расходами госслужащих (супруги и несовершеннолетние дети)», — пишет газета со ссылкой на определение КС.
Rambler News Service вчера в 00:37
Кино

В российский прокат выходит новый фильм Андрея Кончаловского «Грех»

Росийско-итальянский фильм Андрея Кончаловского "Грех" про скульптора эпохи Возрождения Микеланджело (1475-1564) выходит в четверг в российский прокат.
ТАСС 16:06
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК 12:25
Автоспорт

Бывший менеджер Шумахера: «Уверен, что мы ещё увидим Михаэля»

Вилли Вебер, являющийся экс-менеджером легендарного гонщика Михаэля Шумахера, сообщил, что у него нет никакой информации о состоянии культового пилота "Формулы-1".
Sport.ru 11 ноября в 07:43
Культура

HBO может снять продолжение «Друзей»

Культовый американский сериал "Друзья" может получить продолжение на стриминговой платформе HBO Max, которую телекомпания HBO планирует запустить в 2020 году.
ТАСС 03:25
Футбол

Суарес заявил, что понимает желание «Барселоны» найти себе замену

Форвард "Барселоны" Луис Суарес заявил, что понимает стремление "Барселоны" найти нового форварда.
Sport.ru 13:44
Музыка

Шнуров допустил появление нового солиста в группе «Ленинград»

РЕН ТВ 11 ноября в 07:01
Технологии

Microsoft выпустила очередное обновление Windows 10

Компания Microsoft сообщила о доступности обновления крупного полугодового обновления Windows 10 November 2019 Update (версия 1909).
Народные новости вчера в 21:26
Авто

Kia показал новые изображения серийной Kia Optima

В Сети появились очередные официальные изображения Kia Optima нового поколения.
Тарантас Ньюс 11 ноября в 00:33
Здоровье

Медики Южно-Сахалинска начали менять людям коленные суставы

В городской больнице имени Анкудинова начали делать операции по протезированию коленного сустава.
РИА Сахалин-Курилы 19:13
Политика

Рада одобрила в первом чтении законопроект о введении рынка земли

Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:07
Хоккей

«Лос-Анджелес Кингс» собирается вывести Ковальчука из команды

Журналист NHL Эллиотт Фридман в своем микроблоге Twitter сообщил о том, что американский клуб собирается вывести из состава российского игрока Илью Ковальчука.
Bethub.org 04:11
Политика

В Молдавии отправили в отставку правительство Санду

Во вторник в парламенте Молдавии 52 депутата своими голосами вынесли вотум недоверия правительству Майи Санду.
Радио Sputnik вчера в 06:25
Наука

Создан новый высокоэффективный гибкий прозрачный проводник

В результате был спроектирован новый дизайн гибкого проводника р-типа, который прозрачен на 90% и обладает поверхностным сопротивлением всего в 17 Ом/кв. Затем совместно с иностранными коллегами они применили новый электрод в фотоэлементах на аморфном кремнии, которые работают на 16% эффективнее других существующих солнечных элементов.
BitCryptoNews 10:00
Космос

SpaceX провела огневое испытание системы эвакуации корабля Crew Dragon

РИА Новости 19:54
Происшествия

Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.
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Технологии

Главный вопрос вселенной: на что способен квантовый компьютер Google

Ученым из Google с помощью квантового компьютера Sycamore удалось решить задачу, которую не способен выполнить даже самый мощный в мире суперкомпьютер IBM Summit.
РБК 11 ноября в 02:42
Происшествия

Пьяный житель Якутска открыл стрельбу в подъезде

Пьяный житель Якутска напугал соседей, открыв стрельбу из травматического пистолета в подъезде жилого дома.
КП - Якутия 19:51
Политика

Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 13:29
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