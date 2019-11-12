Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США. Первыми выступят с показаниями исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор и заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа

Экономика «Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2 Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.

Происшествия Расчленивший аспирантку Соколов предложил оплатить похороны Профессор СПбГУ Олег Соколов, который убил и расчленил свою 24-летнюю сожительницу Анастасию Ещенко, выразил желание помочь с организацией ее похорон.

Футбол «Лос-Анджелес Гэлакси» объявил об уходе Ибрагимовича Клуб североамериканской футбольной лиги MLS "Лос-Анджелес Гэлакси" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем.

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.

Политика Путин предложил странам БРИКС присмотреться к российским технологиям Россия предлагает странам БРИКС присмотреться к российским цифровым технологиям и готова обменятся опытом, заявил президент РФ Владимир Путин.

Общество КС признал законным изъятие имущества у друзей коррупционеров «Конституционный суд не нашел противоречий с Основным законом в нормах, позволяющих изымать в пользу государства имущество, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей, указанными в законе о контроле за расходами госслужащих (супруги и несовершеннолетние дети)», — пишет газета со ссылкой на определение КС.

Культура HBO может снять продолжение «Друзей» Культовый американский сериал "Друзья" может получить продолжение на стриминговой платформе HBO Max, которую телекомпания HBO планирует запустить в 2020 году.

Технологии Microsoft выпустила очередное обновление Windows 10 Компания Microsoft сообщила о доступности обновления крупного полугодового обновления Windows 10 November 2019 Update (версия 1909).

Хоккей «Лос-Анджелес Кингс» собирается вывести Ковальчука из команды Журналист NHL Эллиотт Фридман в своем микроблоге Twitter сообщил о том, что американский клуб собирается вывести из состава российского игрока Илью Ковальчука.

Политика В Молдавии отправили в отставку правительство Санду Во вторник в парламенте Молдавии 52 депутата своими голосами вынесли вотум недоверия правительству Майи Санду.

Наука Создан новый высокоэффективный гибкий прозрачный проводник В результате был спроектирован новый дизайн гибкого проводника р-типа, который прозрачен на 90% и обладает поверхностным сопротивлением всего в 17 Ом/кв. Затем совместно с иностранными коллегами они применили новый электрод в фотоэлементах на аморфном кремнии, которые работают на 16% эффективнее других существующих солнечных элементов.

Происшествия Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.

Технологии Главный вопрос вселенной: на что способен квантовый компьютер Google Ученым из Google с помощью квантового компьютера Sycamore удалось решить задачу, которую не способен выполнить даже самый мощный в мире суперкомпьютер IBM Summit.