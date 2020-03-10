Политика
Газета.RuКремль подтвердил, что Трамп не приедет в Москву на День Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент США Дональд Трамп не приедет в Москву 9 мая на мероприятия по случаю 75-летней годовщины Победы во Второй мировой войне, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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с чего всё началось
Российские власти отправили приглашения на 9 мая многим иностранным лидерам и представителям международных организаций. Ряд из них уже подтвердили свое участие, включая генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, президентов Франции, Чехии, Сербии, Болгарии и лидеров нескольких стран СНГ.Коммерсантъ05:32
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Политика
Терешкова предложила снять ограничение по числу президентских сроков
Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков после принятия поправок к Конституции России.
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Матч «Барселоны» и «Наполи» пройдет без зрителей
Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи" состоится без зрителей.
Экономика
ЦБ анонсировал формулу продажи акций Сбербанка без оферты миноритариям
Центробанк в условиях волатильности на финансовых рынках изменит схему выкупа акций у миноритариев Сбербанка в рамках сделки по его продаже правительству.
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Своего избранника звездный визажист долгое время держала в секрете. 26-летняя Гоар свою личную жизнь старается не афишировать.
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Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
Российский премьер Михаил Мишустин провел совещание на тему стабильности российской экономики.
Общество
Ещё три случая заболевания коронавирусом зафиксировали в России
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Политика
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Экономика
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Энергетика
Трамп назвал причиной падения рынков Россию и фейковые новости
Обвал на рынках произошел 9 марта из-за новостей о том, что сделка ОПЕК+, ограничивающая добычу нефти, перестанет действовать с 1 апреля.
Авто
Renault анонсировал обновленный Renault Kaptur для России
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Renault Россия, новый Renault Kaptur создан в рамках актуальной стратегии бренда по обновлению и расширению модельного ряда в классе SUV (кроссоверов и внедорожников).
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Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о невыгодных для России условиях ОПЕК+
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев рассказал, что участие в сделке ОПЕК+ лишено смысла с точки зрения интересов России.
Политика
Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам
Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
Политика
Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами
Заявление президента Украины Владимира Зеленского об освобождении концлагеря Освенцим украинцами — чушь, сказал российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Футбол
Владимир Кияев уйдет с поста президента «Оренбурга»
Владимир Кияев покинет пост президента футбольного клуба «Оренбург».
Политика
Поправку к Конституции о детях предложили скорректировать
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству внесёт ряд точечных поправок ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции.
Происшествия
На Украине забросали камнями поезд в Москву
На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут на 7% после резкого снижения котировок
Во вторник утром мировые цены на нефть коррекционно растут на 7% после падения на 24-25% днем ранее из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.
Общество
Рассчитан срок проявления коронавируса
Группа американских ученых рассчитала срок проявления нового коронавируса. Исследование опубликовано в журнале Annals of Internal Medicine.
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Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
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Политика
Эрдоган заявил об уничтожении восьми «Панцирей» в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган по возвращении из Брюсселя заявил, что его вооруженные силы уничтожили в сирийском Идлибе восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».
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Тимур Еремеев стал новым ведущим ток-шоу «На самом деле»
Экономика
Курсы доллара и евро взлетели после обвала мировых цен на нефть
Курсы доллара и евро взлетели на международном валютном рынке после того, как мировые цены на нефть рухнули на 31%.
Футбол
Роналду поздоровался с невидимыми фанатами перед матчем с «Интером»
Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду перед игрой 26-го тура серии А с миланским «Интером» пошутил на тему пустых трибун на закрытом для зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции в Италии матче.
Энергетика
Новак заявил, что восстановление цен на нефть займет несколько месяцев
"Что касается восстановления котировок, я думаю, что это займет несколько месяцев", - сказал Новак.
Финансы
ЦБ РФ с 10 марта начнет продажу валюты на внутреннем рынке
Банк России с 10 марта начнет упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, данные операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил регулятор.
Авто
С марта ставить новые авто на учет начнут дилеры
С марта текущего года крупные дилеры начнут ставить новые авто на учет. Цена услуги не превысит отметку в 500 рублей.
Общество
Саудовская Аравия не видит смысла во встрече ОПЕК+ в ближайшие месяцы
Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил, что власти королевства не видят смысла созывать встречу стран — участниц сделки ОПЕК+ в мае-июне.