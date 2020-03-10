Российские власти отправили приглашения на 9 мая многим иностранным лидерам и представителям международных организаций. Ряд из них уже подтвердили свое участие, включая генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, президентов Франции, Чехии, Сербии, Болгарии и лидеров нескольких стран СНГ.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент США Дональд Трамп не приедет в Москву 9 мая на мероприятия по случаю 75-летней годовщины Победы во Второй мировой войне, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Кремль подтвердил, что Трамп не приедет в Москву на День Победы

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