Общество

Lenta.ruLenta.ruТрамп не захотел видеть в США зараженных коронавирусом американцев

Президент США Дональд Трамп возмутился решением советников разрешить зараженным коронавирусом американцам вернуться в страну. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в администрации американского лидера.
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Трамп не разрешил зараженным коронавирусом американцам вернуться домой

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Трампа возмутило возвращение в США зараженных коронавирусом сограждан

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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 12:06, Ашберн
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Напомним, 19 февраля сербское национальное телевидение сообщило, что первый российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» прибудет в Сербию до конца недели.
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