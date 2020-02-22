Общество
Lenta.ruТрамп не захотел видеть в США зараженных коронавирусом американцев
Президент США Дональд Трамп возмутился решением советников разрешить зараженным коронавирусом американцам вернуться в страну. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в администрации американского лидера.
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Армия и оружие
Турция оценила отношения с Россией в контексте ситуации в Идлибе
Москва и Анкара не имеют проблем по ситуации в Идлибе. Об этом заявил глава министерства обороны Турции Хулуси Акар.
Экономика
Доля сырья в российской экономике достигла абсолютного рекорда
На базовый 2018-й год доля добычи нефти, газа, угля, металлов и простейших минералов в ВВП достигла абсолютного рекорда за время доступной статистики — 13,8%. Это в 1,5 раза выше показателя 2014 года (9,08%) и на треть больше предыдущего максимума, показанного в 2005 году (11,15%).
Общество
Власти Китая назвали новые сроки инкубационного периода коронавируса
В Китае у местного жителя признаки коронавируса проявились спустя 27 дней после заражения, сообщает 22 февраля People's Daily со ссылкой на местные власти.
Политика
Кравчук не поверил, что пенсии могут снизиться
Экс-президент Украины Леонид Кравчук подверг сомнению слова замминистра социальной политики страны Натальи Ненюченко о дальнейшем снижении пенсий украинцев.
Общество
Удача и деньги: 3 знака зодиака-счастливчики марта
Денежные вопросы не стоит откладывать на потом, финансовое благополучие уже ожидает ваших активных и решительных действий идите вперед и добьетесь удачи и признания.
Биатлон
Французские биатлонисты победили в эстафете на ЧМ, Россия — четвёртая
Армия и оружие
Американцы вновь пытались блокировать российских военных в Сирии
В Сети опубликовано видео, снятое в сирийской провинции Хасеке, на котором, по утверждению автора ролика, запечатлены подразделения американских войск, блокирующих путь российскому военной полиции в направлении населенного пункта Амуда.
Футбол
Футболист Тарасов получил травму
Происшествия
В доме экс-главы МИД Украины найден застреленный мужчина
В доме экс-главы МИД Украины Леонида Кожары найден застрелившимся бизнесмен из Киева.
Политика
Зеленский лично позвонил оставленной в Ухане из-за собаки украинке
Гаджеты
Apple «обернет» новый iPhone в экран
Как сообщает ToDay News Ufa, в сети появился новый патент Apple, согласно которому есть проект нового iPhone у которого экраны со всех шести сторон.
Здоровье
В Коми намерены добиться увеличения федеральных нормативов медпомощи
Правительство Республики Коми намерено добиться пересмотра федеральной методики распределения субвенций на оказание медицинской помощи.
Общество
Аваков: у эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура
Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
Армия и оружие
Анатомия молчаливой жестокости
Украинские войска атаковали позиции Корпусов Республик вблизи населённых пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.
Кино
Умер актер из фильма «Люди в черном» Борис Лескин
Футбол
Киевское «Динамо» вырвало победу у «Ворсклы», «Заря» сильнее «Мариуполя»
Политика
В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о поддержке Россией Сандерса
Демократы используют слухи о "поддержке Россией" кандидата на номинацию от Демократической партии США Берни Сандерса, чтобы дискредитировать его и не допустить его участия в президентской гонке, заявил президент США Дональд Трамп.
Общество
Геологи обнаружили в Индии рудники с 3,5 тысячи тонн золота
Рудники, в которых содержится около 3,5 тысячи тонн золотой руды, были обнаружены в округе Сонбхадра на востоке штата Уттар-Прадеш.
Футбол
ЦСКА и «Уфа» объявили составы на товарищеский матч
Московский ЦСКА и "Уфа" определились со стартовыми составами на товарищеский матч. Встреча пройдет в испанском Кампоаморе.
Армия и оружие
Из России в Сербию доставлены комплексы «Панцирь-С1»
Напомним, 19 февраля сербское национальное телевидение сообщило, что первый российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» прибудет в Сербию до конца недели.
Политика
Секретарь СНБО заявил о профессиональных провокаторах в Новых Санжарах
Во время протестов против размещения эвакуированных из КНР в Новых Санжарах (Украина) в толпе действовали профессиональные подстрекатели.
Армия и оружие
МИД сообщил о восьми нападениях террористов на базу Хмеймим
Террористические группировки в сирийской провинции Идлиб с использованием беспилотников с 9 января совершили восемь нападений на российскую авиабазу Хмеймим.
Экономика
Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн
Футбол
«Челси» выиграл у «Тоттенхэма» лондонское дерби
Лондонский "Челси" одержал победу в матче 27 тура английской премьер-лиги над соседями из "Тоттенхэм Хотспур".
Общество
МЧС предупреждает о сильном ветре в Москве
Общество
Коронавирус попал на уханьский рынок извне, установили ученые
В Китае ученые пришли к выводу, что новый коронавирус COVID-19, источником которого все это время считался рынок морепродуктов "Хуанань" в Ухане, попал сюда извне.
Общество
Лев Лещенко раскритиковал скандальный клип солиста Rammstein
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с "Говорит Москва" возмутился новым клипом вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна.