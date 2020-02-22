Президент США Дональд Трамп возмутился решением советников разрешить зараженным коронавирусом американцам вернуться в страну. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в администрации американского лидера.

Трамп не захотел видеть в США зараженных коронавирусом американцев

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